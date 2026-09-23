Кормит страну и зарабатывает валюту: российский агропром догоняет нефтянку и покоряет мир вопреки санкциям

Вот уже несколько лет мы не только обеспечиваем себя мясом и молочными продуктами, но и поставляем их за рубеж. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

АПК удивляет. Российский агропромышленный комплекс - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики. Казалось бы, традиционный сектор. Своим зерном Россия славилась давно, кормила полмира. Потом нашим главным экспортным товаром стала нефть. Но в последние годы в сфере АПК произошел резкий скачок – причем сразу во всех сферах. Как будто назло санкциям и прочим ограничениям. Разбираемся, что сейчас происходит в этой важнейшей отрасли российской экономики.

Вот уже несколько лет мы не только обеспечиваем себя мясом и молочными продуктами, но и поставляем их за рубеж.

ОТ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ К САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ

Начнем с цифр. По данным Росстата, в 2025 году производство сельхозпродукции выросло на 4,9% - до 10,63 трлн рублей. Это сопоставимо со строительством и электроэнергетикой. При этом оборот розничного рынка продовольствия достигает 30 трлн рублей в год.

- За последние 10 лет мы совершили невероятный прорыв в производстве продуктов питания. Пожалуй, в мире не было примера столь быстрого развития аграрного сектора, как в России, - заявила в рамках ПМЭФ-2026 министр сельского хозяйства Оксана Лут.

По ее словам, при всем разнообразии ассортимента в магазинах сейчас практически все, что видят покупатели на полках — отечественная продукция. При этом конечная продукция – это лишь видимая часть того, чем занимается большой агропром. Под капотом у этой отрасли крутятся не менее значимые шестеренки.

Для понимания в состав АПК входят следующие сферы:

1. Производители сельхозтехники, удобрений, средств защиты растений и ветеринарных препаратов;

2. Собственно сельское хозяйство, которое делится на растениеводство и животноводство. Здесь производится базовая сельхозпродукция: зерно, овощи, фрукты, молоко, мясо;

3. Переработка сырья, хранение, транспортировка и реализация готовой продукции. Сюда входят пищевая и перерабатывающая промышленность, склады и торговые сети.

– За десятилетие отрасль прошла путь от импортозависимости до полной самообеспеченности по ключевым позициям. Сыграл роль целый ряд факторов. Во-первых, эффект системной модернизации, запущенной после введения продовольственного эмбарго в 2014 году. Во-вторых, выверенная государственная политика. Квотирование и экспортные пошлины стабилизировали внутренние цены. И в-третьих, рекордные урожаи. Несмотря на погодные аномалии, внедрение передовых технологий дает свои плоды, - перечисляет Анатолий Тихонов, к.э.н., руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Президентской академии.

НЕ СЛОЖНОСТИ, А ВОЗМОЖНОСТИ

Кстати, о передовых технологиях. Как и многие отрасли российской экономики, АПК тоже столкнулся с трудностями в 2022 году. И немалыми. Западные контрагенты отказывались от поставок уже заказанной и даже частично оплаченной техники. Перманентно возникали сложности с ее обслуживанием. Но самой большой проблемой стала селекция. Без нее получать хорошие урожаи сложно. Если не сказать – невозможно.

- Сложнее всего было с генетикой (например, инкубационные яйца для бройлеров). Здесь активно заработали программы с Китаем, а также ускорилась работа по выведению собственных кроссов. Необходимое оборудование для переработки и запчасти к импортной технике стали завозить через дружественные страны и по механизму параллельного импорта. При этом крупные отечественные производители техники начали экстренно наращивать выпуск. Доля отечественной техники в господдержке выросла с 40% до 70% - государство помогло бизнесу переходить на российские машины. «Также активно развиваются собственные производства пестицидов», — говорит Сергей Толкачев, доктор экономических наук, профессор Финансового Университета при Правительстве РФ.

По его словам, с уходом западных брендов освободились огромные ниши (например, в производстве семян, средств защиты растений, ветеринарных препаратов, упаковки). Отечественные компании быстро заняли эту долю, что дало толчок внутреннему производству. Смещение фокуса с ЕС на рынки Азии, Ближнего Востока и Африки позволило нарастить объемы поставок зерна, масличных и мяса. Кроме того, произошел инвестиционный бум в основные фонды благодаря программе льготного кредитования (субсидируемая ставка до 5%), что позволило агрохолдингам обновить парк техники и построить новые мощности.

- Наиболее серьезный прорыв случился в животноводстве и производстве растительных масел (особенно подсолнечного). Еще 10 лет назад Россия импортировала до 40% мяса (в основном курицу и свинину). Сейчас страна полностью закрывает внутренние потребности и экспортирует свинину и мясо птицы в Китай и страны Персидского залива, - приводит пример Сергей Толкачев.

- По прогнозу Национальной мясной ассоциации, показатель среднедушевого потребления мяса в 2026 году составит 82 – 83 кг (без учета субпродуктов и жира). Для сравнения: среднемировой уровень, по данным ФАО, составляет около 44,5 кг на человека. Россия вдвое превышает этот показатель и практически достигла уровня США, где потребление составляет 100 кг. Это результат полного импортозамещения по свинине и курятине и выхода на внешние рынки, включая Китай, - говорит Анатолий Тихонов.

«ВОПРОС ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА»

Не менее серьезный прорыв произошел в селекции и генетике. По мнению экспертов, это самое важное звено.

- Именно здесь решается вопрос технологического суверенитета. Западные санкции не сломали отрасль, а напротив — стали мощнейшим катализатором развития. Был совершен резкий разворот от покупки готовых пакетных решений к развитию отечественной генетики и селекции. «Мы перешли от импорта к созданию собственных высокопродуктивных сортов и гибридов», —объясняет Анатолий Тихонов.

Самый яркий пример - сахарная свекла. Казалось бы – традиционно российский продукт. Но нет. Еще недавно эта отрасль практически полностью зависела от импортных семян: в 2019 году доля отечественных составляла менее 1%. В 2024 году она выросла до 8,2%, а в 2025-м - уже до 24,2%.

- Не менее впечатляющие результаты и в птицеводстве. Объем импорта куриного инкубационного яйца сократился более чем в 2,5 раза: с 700 млн штук в 2020 году до 261 млн в 2025-м. При этом по индейководству зависимость пока сохраняется: в 2025 году импорт инкубационного яйца индейки снизился на 20% - до 15 млн штук, но проблема импортозамещения здесь еще не решена полностью, - сетует Анатолий Тихонов.

По оценкам, уже к 2028 году доля отечественных семян по основным культурам может достигнуть 90%. И это отразится не только на продовольственной безопасности (мы ее уже добились), а в большей степени на наших экспортных возможностях. Эксперты прогнозируют дальнейший рост поставок нашего продовольствия на глобальные рынки.

Зерновые остаются главным экспортным товаром российского АПК, но уже далеко не единственным. Фото: Николай ГЫНГАЗОВ/Global Look Press

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ ТЕХНОЛОГИЙ

По мнению экспертов, основной потенциал для экономического роста в стране – это повышение производительности труда. Особенно при таком остром дефиците кадров во всех отраслях. АПК здесь не исключение. Причем сектору приходится труднее, чем остальным. Ведь привлечь работников на село становится все сложнее. Возможно, именно поэтому производительность труда в АПК и растет опережающими темпами.

- По данным Росстата, в первом квартале 2026 года производительность труда в сельском хозяйстве выросла примерно на 5% — при том, что в среднем по экономике прирост составил лишь 1,5%. Это выводит АПК в число лидеров — наряду с информационными технологиями и связью, где рост также составил около 5%. За десять лет, по оценке Минсельхоза, показатель увеличился почти на 55% — результат системной технологизации. К 2030 году стоит задача нарастить производительность труда в отрасли ещё на 12,6% по сравнению с уровнем 2023 года, - приводит цифры Анатолий Тихонов.

Естественно, наибольший прирост производительности дает внедрение самых современных технологий.

- К примеру, в Ростовской области одно из хозяйств благодаря внедрению систем автопилотирования на тракторах сократило расход топлива на 12% за сезон. А фермеры в Краснодарском крае с помощью агродронов обрабатывают поля втрое быстрее, чем при наземном опрыскивании, и экономят до четверти средств защиты растений. И такие практики становятся массовыми, - говорит Анатолий Тихонов.

При этом, по его словам, мы не замыкаемся: идет активное сотрудничество с восточными партнерами, но акцент — на собственные разработки. К примеру, компонентная база может быть азиатской, но софт и интеграция — все чаще российские.

- За последние 3 года доля высокопроизводительных комбайнов и тракторов с автопилотами выросла в крупных холдингах до 60 - 70%. Это резко сокращает время уборки. Многие агрохолдинги внедрили ERP-системы для управления ресурсами, что позволяет сократить потери на логистике и хранении до 15 - 20%. В малых и средних хозяйствах рост производительности идет медленнее - в основном за счет улучшения агротехнологий, - говорит Сергей Толкачев.

По его словам, российские компании активно создают алгоритмы прогнозирования урожайности на основе спутниковых данных. Пример - платформа «Агросигнал», которая позволяет анализировать всхожесть и прогнозировать урожай с точностью до 90% на основе нейросетей.

Сынок, осторожно: санкции Запада справа объезжай, а продуктовое эмбарго - слева. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

РАСТЕТ ЭКСПОРТ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

Начиная с 2021 года Россия стала нетто-экспортером продукции АПК. То есть, экспорт стабильно превышает импорт. При этом в поставках за рубеж числится не только зерно и прочее сырье (например, дальневосточная рыба), но и продукция глубокой переработки.

- Масложировая отрасль стала фактически «новой нефтяной» отраслью. Россия вышла в мировые лидеры по экспорту подсолнечного масла, полностью закрыв внутренние потребности и активно наращивая переработку глубокой степени, - приводит пример Сергей Толкачев.

Еще один передовик – пищевая промышленность. Наша молочка пользуется стабильным спросом за рубежом. Объемы поставок с каждым годом растут. Плюс есть спрос на российский шоколад. В 2025 году его экспорт достиг почти миллиарда долларов, увеличившись на 16%.

- По прогнозам Минсельхоза и отраслевых аналитиков, к 2030 году Россия может увеличить экспорт продукции АПК до $55 – 60 млрд, - говорит Анатолий Тихонов.

Тем не менее российские производители сталкиваются с трудностями при экспорте. Влияют и санкции, и инфраструктурные ограничения, и внешние вызовы. Так что задача стала куда более комплексной.

- Главным вопросом нового этапа должно стать не только «сколько мы можем произвести», а «для какого подтвержденного спроса, по каким правилам и каким маршрутом». Надежный экспортер возможен только там, где есть надежный импортер. Экспортный проект необходимо рассчитывать так же тщательно, как строительство предприятия: потребитель, доступ на рынок, расчеты, страхование, доставка и резервный маршрут должны быть понятны до вложений в новую мощность, - считает Дмитрий Антонов, председатель Комитета по агропромышленному комплексу «Деловой России».

По его словам, агрологистика стала частью работы производителей и агрохолдингов, а экспорт - совместным делом аграриев и транспорта.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СРАБОТАЛИ

По мнению опрошенных «КП» экспертов, важную роль в развитии агропромышленного комплекса стали различные меры поддержки, оказанные государством.

- Льготное кредитование — это главный инструмент, который позволил аграриям обновить парк техники. Программы субсидирования элеваторных мощностей помогли решить проблему хранения зерна в урожайные годы. Компенсация затрат на приобретение отечественной техники стимулировала интерес к российской и белорусской технике, - перечисляет Сергей Толкачев.

- Наиболее эффективной мерой поддержки остается доступное долгосрочное финансирование, потому что сезонность и длинная окупаемость делают АПК особенно чувствительным к ставке. На 2026 год государство предусмотрело для отрасли более 542 млрд рублей, включая свыше 90 млрд прямых субсидий, 26,5 млрд на новые краткосрочные льготные кредиты и 5,5 млрд на агрострахование. Сейчас бизнесу особенно нужны предсказуемые правила на несколько лет, доступ к отечественной технике и технологиям, страхование климатических рисков и подготовка инженеров, агрономов и операторов цифровых систем, - считает Владислав Скрипко, кандидат экономических наук, основатель платформы Tovian, эксперт по цифровой трансформации.

Напомним, с 2025 года в стране реализуется национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Он задает системную рамку для всех процессов - от генетики до цифровых сервисов. И все это вместе (усилия бизнеса и государства, природные ресурсы и технологические возможности) дают нашей стране гигантский потенциал, который грех не использовать.

- Российский АПК сегодня — это отрасль, которая кормит страну и зарабатывает валюту. Мы не только полностью обеспечиваем себя продовольствием, но и формируем глобальные продовольственные рынки. Земля — это пропуск в число стран, определяющих глобальную повестку в середине XXI века. И мы этот пропуск уже получили, - резюмирует Анатолий Тихонов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Доля сельского хозяйства оценивается в 5% ВВП, а вместе со смежными отраслями (тот самый большой АПК) – в 9% ВВП. По оценкам экспертов, это более 18 трлн рублей. В АПК трудится 6,4 млн человек.