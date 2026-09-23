Будто с другой планеты: российские ученые обнаружили на Дальнем Востоке невероятно стойких морских червяков неизвестного науке вида

Червяк-«инопланетянин», обнаруженный в Беринговом море.

Micronephthys nataliae. Наталья, то есть.

Так Инна Алаликина и Неонила Полякова, исследователи из Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского (ННЦМБ) Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) назвали неизвестный науке вид глубоководных многощетинковых червей – в честь Натальи Днестровской, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника кафедры общей экологии и гидробиологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова. О чем авторы сообщили в научном журнале Regional Studies in Marine Science.

Наталья Юрьевна изучает и систематизирует глубоководную фауну и многощетинковых червяков в частности.

Массовые поселения «незнакомцев» российские ученые обнаружили на глубинах 400-700 метров, исследовав дно Берингового моря в северо-западной его части (в районе Корякского склона) и у подножья подводного вулкана Пийпа с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Команч».

Червяки семейства Nephtyidae обитали там, где обычные земные организмы выжить бы не могли — в очень горячей среде с крайне низким содержанием кислорода, высокой концентрацией сероводорода и метана. Будто бы существ доставили с другой планеты, где столь непотребная окружающая среда была для них привычной.

Анализ ДНК показал, что к экстремальным условиям приспособились все-таки «земляне», но прежде неизвестного науке вида. Они генетически и морфологически отличались от своих собратьев и выработали устойчивость к агрессивной - токсичной, по сути, среде.

СПРАВКА KP.RU

Иная жизнь

Многощетинковые червячки вида Micronephthys nataliae были обнаружены в так называемых восстановительных биотопах – в условиях, которые существенно отличаются от имеющихся в земных экосистемах — тех, которые зависят от солнечного света и фотосинтеза. В восстановительных биотопах жизнь строится за счет окисления метана или сероводорода - за счет энергии, вырабатываемой местными бактериями, с которыми те же червяки живут в тесном симбиозе – хемосимбиозе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С планеты у другой звезды впервые получен радиосигнал: он пришел из созвездия Живописца

Знакомьтесь, скифский бычок-цуцик: В дельте Волги российские ученые обнаружили неизвестных науке рыбок