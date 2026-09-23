Джиган с детьми Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 23 сентября, стало известно о жутком инциденте в звездной семье, который случился еще в июле этого года. В тот момент блогер Оксана Самойлова находилась в Италии, а четверо ее детей были с Джиганом в загородном доме. Рэпер якобы открыл стрельбу по сотрудникам, находившимся в доме, а дети около десяти часов прятались и поддерживали связь с матерью. Позже Джигана отправили на лечение в реабилитационный центр в Израиле.

Адвокаты Яна Теплякова и Михаил Терехин объяснили KP.RU, почему Джиган после стрельбы в подмосковном доме не оказался под арестом и какая уголовная ответственность может наступить, если изложенные обстоятельства все-таки подтвердятся. Сам же артист заявил, что происходящее было связано со съемками видео для продвижения нового трека, а информация о стрельбе и заложниках - провокация недоброжелателей.

Почему Джигана не арестовали сразу

Адвокат Яна Теплякова объяснила, что для начала проверки правоохранительным органам необходимо получить информацию о возможном правонарушении. Это может произойти в том числе после заявления потерпевшего либо появления соответствующих сведений в СМИ. «Если о правонарушении не стало известно правоохранительным органам и не последовало заявления потерпевших, вопрос мог быть урегулирован без возбуждения уголовного дела», - пояснила Теплякова.

По ее словам, если информация о произошедшем поступает в правоохранительные органы, проводится проверка, по итогам которой принимается решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе.

Адвокат и соучредитель МКА «JURISPRO» Михаил Терехин отдельно объяснил, почему Джиган смог уехать в Израиль. «Если на момент вылета в отношении Джигана не было возбуждено уголовное дело, избрано ограничение на выезд или иная мера пресечения, формальных препятствий для пересечения границы могло не быть», - сказал Терехин.

Что может грозить Джигану

Терехин отметил, что при подтверждении описанной ситуации потенциально может рассматриваться статья 127 УК РФ. По его словам, если речь действительно шла об удержании людей с применением оружия и участием несовершеннолетних, может применяться часть 2 этой статьи, предусматривающая лишение свободы на срок до пяти лет. «Но в зависимости от обстоятельств дело по данной статье, относящейся к средней тяжести, может быть прекращено за примирением сторон», - добавил Терехин.

Могут ли Джигана лишить родительских прав

Отдельно Терехин оценил возможные последствия для отношений рэпера с детьми. По словам адвоката, лишение родительских прав возможно, однако автоматически после подобного инцидента оно не происходит. Эксперт отметил, что при подтверждении непосредственной угрозы жизни или здоровью детей обстоятельства случившегося могут иметь серьезное значение при рассмотрении вопроса о родительских правах. Однако окончательное решение принимает суд, а одних публикаций в СМИ для этого недостаточно.

«Если бы я был адвокатом Джигана, я бы прежде всего сказал: лечение в реабилитационном центре и уголовная ответственность - это не взаимоисключающие вещи. Если человек действительно совершил действия, о которых сейчас пишут СМИ, сам факт нахождения в рехабе не может автоматически заменить уголовно-правовую оценку произошедшего. Но и требовать уголовного наказания исключительно потому, что общество возмущено, тоже неправильно. Сначала должны быть установлены факты и дана им юридическая квалификация.

При этом я бы как защитник был заинтересован в том, чтобы Джиган продолжал лечение. Если причиной произошедшего действительно было состояние, требующее медицинской помощи, лечение может иметь значение и для понимания обстоятельств случившегося, и для дальнейшей судьбы самого Джигана. И еще важный момент: уголовное преследование - это не способ «заклеймить человека, чтобы другим было неповадно». Наказание возможно только за доказанное преступление и в предусмотренном законом порядке. Если же доказательств преступления не будет, общественное давление не должно заставлять правоохранительные органы во чтобы то ни стало возбуждать уголовное дело!» - заявил Терехин в разговоре с корреспондентом KP.RU.

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