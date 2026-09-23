«Рэпер сказал, что снимает клип»: Что на самом деле происходило в доме Джигана, когда он «расстрелял» свою охрану

Джиган сейчас находится в процессе раздела имущества с бывшей женой Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня внезапно всплыла информация о жутком инциденте с участием рэпера Джигана, который произошел более двух месяцев назад.

Сразу несколько СМИ рассказали подробности жуткой ночи на 4 июля. Сообщается, что 41-летний артист Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя по паспорту) устроил стрельбу в элитном коттеджном поселке на Новой Риге – у рэпера там большой дом с участком. По неподтвержденным данным, Джиган начал палить из карабина «Сайга» по собственной охране. Перед этим он якобы заставлял своих сотрудников под дулом делать на камеру признания в совершении различных преступлений. В итоге один из телохранителей получил по пуле в руку и ногу.

Более того, угрожая огнестрельным оружием, Джиган – со ссылкой на некие источники – в течение 10 часов держал в заложниках прислугу вместе с охраной. Якобы именно после этого «срыва» рэпер попал в реабилитационный центр.

Официально силовые органы этот инцидент пока развернуто не комментируют. В подмосковной полиции лишь уточнили:

- По публикациям, изложенным в СМИ, проводится проверка.

Однако как стало известно KP.RU, 4 июля 2026 года сотрудники полиции приезжали в дом Устименко-Вайнштейна.

- На номер 112 звонили соседи рэпера, которые через забор видели, что он перемещается на своем участке с предметом, похожим на огнестрельное оружие, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. – Однако прибывшие патрульные на месте установили, что ничего противоправного мужчина не совершает. Речь шла лишь о съемках нового клипа для соцсетей. У сотрудников не было причин вмешиваться и кого-то задерживать. Оценив обстановку, они уехали.

По словам источника, ни в этот день, ни позже никто из потенциальных потерпевших не писал на Джигана заявлений.

При этом наш собеседник в правоохранительных органах напомнил, что рэпер Джиган сейчас находится в процессе раздела имущества с бывшей женой:

- В подобных случаях вероятен вброс той или иной информации с целью давления на одну из сторон при разделе имущества.

KP.RU следит за развитием событий.

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