Переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен у Зеленского прошли напряженно Фото: REUTERS.

Поездка на Генассамблею ООН в Нью-Йорке стала для киевского режима крайне нервной. Даже переговоры с верной партнершей Киева, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, прошли напряженно, утверждает Bloomberg. Владимир Зеленский просил союзников закрыть образовавшуюся дыру в бюджете на 26 млрд евро и ускорить предоставление европейского кредита на 90 млрд.

Но представители Евросоюза выдвинули Украине жесткий ультиматум - утром перемены, вечером деньги. Для того, чтобы Брюссель согласился передать очередную финансовую помощь, украинские власти обязаны провести реформы, направленные на борьбу с коррупцией и теневой экономикой, повысить налоги и привести законодательство к европейским стандартам.

«По мере реализации реформ будет увеличиваться и бюджетная поддержка», - заявила фон дер Ляйен после встречи.

Те же слова во время переговоров с Зеленским повторила и директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она призвала Киев продолжить реформы, чтобы получить денежные вливания.

Ранее в Брюсселе прозвучали предложения подключить к финансированию киевского режима Канаду, Норвегию и Японию, поскольку, цитируют источники Bloomberg тезисы европейцев, «возможности ЕС не безграничны».

Зеленский клятвенно пообещал, что Украина будет активней работать над сокращением дефицита бюджета. Стороны договорились вернуться к обсуждению финансового вопроса «через 7-10 дней».

Представители Евросоюза выдвинули Украине жесткий ультиматум - утром перемены, вечером деньги. Фото: REUTERS.

НА ЧТО КИЕВ ТРАТИТ ДЕНЬГИ?

Рано или поздно у Европы как основного спонсора Украины должны были возникнуть вопросы о том, на что киевский режим тратит предоставленные ему деньги, замечает в беседе с «Комсомолкой» старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

После сокращения объемов помощи со стороны США, начиная с 2025 года, европейцы пытались найти средства для Киева путем экспроприации замороженных российских активов, но не смогли это осуществить - пришлось делать ставку на собственные ресурсы.

- Поэтому Брюссель стал смотреть на что и как тратятся деньги внутри Украины, не уходят ли они в тень. Отсюда коррупционные скандалы, противодействие НАБУ (Национальному антикоррупционному бюро Украины) и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуре) со стороны Офиса Зеленского, - отмечает Шеин.

ОТСРОЧКУ ДАДУТ, НО НЕНАДОЛГО

Украинские политики, в свою очередь, будут как можно дольше прибегать к шантажу: мол, если сейчас не дать денег, значит все, что было до этого, было впустую, Украину ждут серьезные социальные протесты и дестабилизация.

- Мне кажется, у украинцев получится взять отсрочку у ЕС по реализации реформ и выторговать недостающие деньги для ликвидации дыры в бюджете. Однако в долгосрочной перспективе такой подход не будет рабочим, проблемы с европейцами станут только нарастать, - заключил эксперт. - Пока военные действия продолжаются и нет очертаний мирного урегулирования, европейцы не станут рисковать и менять Зеленского на более сговорчивую фигуру. Но продолжат ослаблять его позиции.

Кстати, в августе Украина уже обращалась к «Коалиции желающих» с просьбой покрыть дефицит оборонного бюджета в размере 27 млрд долларов. Европейские дипломаты еще тогда сравнили эффект от этого требования со «сброшенной бомбой».

Те же слова о реформах во время переговоров с Зеленским повторила и директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Фото: REUTERS.

КАКИЕ УСЛОВИЯ ЕС ВЫДВИНУЛ УКРАИНЕ

В первой половине сентября Евросоюз направил Киеву 12 условий для получения транша на 20 млрд евро в рамках обещанного еврокредита на 90 млрд. Из этих условий более-менее выполненными в Брюсселе считают только пять (запущена, например, реформа Высшего антикоррупционного суда).

А вот требования «радикально поднять налоговые поступления», «усилить проверки бизнеса» и тем более предоставить иностранным партнерам право напрямую контролировать проверки расходов украинского госбюджета (сейчас уже готовые отчеты об этом в Европе получают от самих украинцев) не выполнены.

Занятно, кстати, что среди исполненных требований числится «защита языков нацменьшинств» - венгерского, румынского, польского. Русский язык в списке не фигурирует, поскольку, мол, под вопросом тут «лингвистическая безопасность страны». В Брюсселе на это преспокойно закрыли глаза.

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