Банковская карта и мобильный интернет не нужны: из дома можно выйти только с телефоном

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До 2022 года россияне активно пользовались смартфонами для оплаты покупок можно было уйти из дома с одним только телефоном. Потом иностранные платежные сервисы ушли из России. В каменный век это, конечно, нас не откатило, потому что российские банки быстро создали альтернативные способы оплаты — в изрядном количестве, под любой сценарий и привычку человека. Такого разнообразия, пожалуй, ни в одной стране нет, что лишний раз доказало санкции нам не страшны.

Я решил разобраться в том, как сейчас можно оплачивать все, что угодно, имея с собой только телефон, на примере сервиса моментальных платежей T-Pay, который объединяет все альтернативные методы оплаты.

ЧТО ЗА АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ОПЛАТА

Альтернативными называют способы оплаты, при которых не нужно доставать наличные или пластиковую карту. В магазине можно рассчитаться, коснувшись смартфоном платежного терминала, по QR-коду, платежным стикером или даже лицом, а в интернете — нажав на платежную кнопку банка.

Оплата смартфоном почти не отличается от оплаты картой: достаточно поднести телефон к терминалу.

Остаются популярными платежные стикеры, которые в 2022 году стали решением для владельцев iPhone после того, как в России перестал работать Apple Pay. Их приклеивают к смартфону или чехлу и подносят к терминалу, как обычную банковскую карту.

Заплатить можно и по QR-коду: надо отсканировать его камерой смартфона и подтвердить операцию в приложении банка. Такой метод принимают большинство продавцов, даже на самых старых терминалах.

Еще один вариант — оплата лицом. Одним из первых такое решение запустил Сбер под названием «Оплата улыбкой». Аналогичные технологии развивают Т-Банк, ВТБ и другие банки. Для этого нужно заранее подключить услугу и зарегистрировать биометрические данные.

При онлайн-покупках, кроме карты и СБП, можно выбрать платежный сервис привычного банка. Не нужно вводить номер карты, срок ее действия и защитный код — достаточно нажать кнопку сервиса и подтвердить покупку в приложении банка. Реквизиты карты при этом не передаются сайту продавца.

МЕНЬШЕ НАЖАТИЙ

Разобравшись в основных способах альтернативной оплаты, я решил проверить их на практике. Поскольку я пользуюсь Т-Банком, выбор пал на их платежный сервис, который объединяет все альтернативные методы оплаты. Начал с оплаты смартфоном: хотелось понять, действительно ли можно снова выходить из дома без банковской карты и не беспокоиться, как оплачивать покупки.

Чтобы оплатить покупку с iPhone, нужно включить Bluetooth, открыть приложение банка, нажать «Оплатить iPhone» и поднести смартфон к терминалу.

Для чистоты эксперимента карту я оставил дома и отправился в ближайший супермаркет. На кассе открыл приложение, нажал кнопку оплаты и поднес телефон к терминалу. Через несколько секунд покупка была оплачена. Большой плюс такой оплаты сохраняется кэшбэк как при покупках с картой.

Но внутри меня избалованный технологиями россиянин брюзжал: надо заходить в приложение и куда то нажимать, вместо того чтобы моментально расплатиться.

Полез читать на сайте банка, что да как. Оказалось, можно все сделать быстрее: добавить на экран телефона кнопку быстрого запуска оплаты. Или настроить на кнопку действия, которая есть в моделях iPhone последних трех лет.

На Android девайсах оплата работает несколько проще. Если у вас стоит новое приложение банка (за последние четыре года, думаем, вы его точно ставили), можно настроить в нем бесконтактную оплату и просто подносить смартфон к платежному терминалу.

Почему на Android алгоритм чуть проще? Виноваты не наши разработчики, а разная логика операционных систем iOS и Android. Apple сделала систему более закрытой, а у разработчиков Android подход чуть проще. Поэтому на «андроидах» можно сделать полноценную замену Google Pay, а на iPhone пришлось придумывать новую технологию оплаты по Bluetooth.

ДАВАЙ БЕЗ СВЯЗИ

Следующий вопрос — работает ли такая оплата без интернета. Это важно, например, в подвалах, новых жилых комплексах и за городом, где связь часто пропадает.

Проверить удалось в пункте выдачи заказов, расположенном на цокольном этаже. Интернет там едва работал, для чистоты эксперимента я решил его отключить совсем. Оплата все равно прошла: телефон и терминал связались через Bluetooth.

Безопасно ли это? Как я выяснил, да. Во время оплаты продавцу не передаются реквизиты банковской карты. Вместо них используется специальный зашифрованный код. Поэтому T-Pay может провести несколько операций без подключения смартфона к интернету. На iPhone такая оплата пока работает на совместимых терминалах Сбера, но, как сообщается, скоро сеть будет расширяться.

В ИНТЕРНЕТЕ — ЕЩЕ БЫСТРЕЕ

Еще я проверил кнопку для оплаты на интернет-сайтах. Вместо того чтобы вводить номер карты, срок ее действия и защитный код, достаточно нажать на нужную кнопку и подтвердить платеж в приложении банка.

Как говорили в старой рекламе, «Разница? Разница есть». Ввод данных карты вместе с ожиданием кода подтверждения занял около минуты, а оплата через готовое решение банка — примерно 7 секунд. То есть почти в десять раз быстрее. Кроме того, реквизиты карты не приходится оставлять на сайте магазина, и кэшбэк сохраняется.

В СУХОМ ОСТАТКЕ

Больше не переживаю, что оставил кардхолдер с банковским и другим «пластиком» в другой куртке, а спокойно выхожу из дома с телефоном. Может показаться, что все это удобно только в мегаполисе. За время тестирования довелось поехать в дальнее Подмосковье — и в том же деревенском магазине я спокойно оплатил покупку.

Опробовав все на себе, могу сказать: банковскую карту теперь и правда можно спокойно оставить дома. После ухода иностранных платежных сервисов казалось, что платить станет сложнее, но российские банки быстро нашли выход. Теперь можно платить смартфоном, стикером, по QR-коду, лицом или через банковскую кнопку в интернете и даже, если надо, сразу оформить рассрочку.

Получается, внешний вызов только подтолкнул нас быстрее развивать свои технологии. В итоге мы не просто нашли замену ушедшим сервисам, а придумали сразу несколько собственных решений. Так что пробуйте и выбирайте то, что удобнее именно вам. Свое оказалось ничуть не хуже.