Ядерный разворот Литвы: как отмена одной статьи Конституции меняет расклад у границ России

Сейм (парламент) Литвы одобрил исключение из Конституции запрета размещать оружие массового поражения, в том числе ядерное, на территории страны. Фото: Dancing_Man//Shutterstock/Fotodom

Сейм (парламент) Литвы одобрил исключение из Конституции запрета размещать оружие массового поражения, в том числе ядерное, на территории страны. Пока речь идет только о юридическом обосновании подобной возможности. Но Москва уже заявила, что в случае появления таких вооружений территория Литвы окажется «под прицелом» российского ядерного оружия.

Статья 137 Основного закона республики сейчас запрещает размещать в республике оружие массового поражения и иностранные военные базы. 3 июля поправку об исключении этой статьи зарегистрировали 50 депутатов, а 7 июля Сейм одобрил ее на первом этапе: 89 голосов «за», 11 «против», шесть воздержались.

22 сентября Сейм поддержал поправку и на втором этапе: «за» проголосовали 99 депутатов, еще 13 были против. Пять членов Сейма воздержались от голосования.Окончательного решения пока нет: поправку передали на рассмотрение профильных комитетов, для ее принятия Сейм проведет еще два голосования с интервалом в три месяца. По словам спикера парламента Юозаса Олякаса, первое голосование запланировано на 6 октября, а окончательное рассмотрение поправки — на 12 января 2027 года.

Что именно хочет изменить Вильнюс

Президент Гитанас Науседа объяснил инициативу изменением среды безопасности и назвал действующую норму устаревшей. В июле он заявил, что Литва хотела бы стать «неотъемлемой частью» ядерного сдерживания НАТО. При этом литовские власти подчеркивали, что речь не идет об автоматическом размещении боеприпасов в мирное время.

Юозас Олекас тоже связал поправку с коллективной обороной НАТО. По его словам, с действующим запретом Литва выглядит внутри Альянса «белой вороной», поскольку остается единственным государством-членом с таким конституционным ограничением.

Министр обороны Робертас Каунас занимал более конкретную позицию. В начале июня он сообщил о переговорах с США о возможном размещении американского ядерного оружия на литовской территории.Однако юридическая отмена статьи 137 и фактическое размещение — разные этапы. После изменения Конституции потребуется отдельное политическое решение о формате присутствия, его инфраструктуре и взаимодействии с союзниками. Это может означать не только хранение ядерных боеприпасов, но и подготовку аэродромной инфраструктуры, размещение самолетов двойного назначения или участие в соответствующих механизмах ядерного планирования. При этом американские ядерные вооружения в Европе остаются под контролем США.

Как устроен ядерный контур НАТО

Существующая система ядерного обмена НАТО строится вокруг американских вооружений в Европе и союзной инфраструктуры. Руководство Альянса указывает, что США сохраняют контроль и ответственность за размещенные в Европе ядерные боеприпасы, а союзники предоставляют носители, аэродромы, охрану и обычные силы обеспечения. Ключевым политическим механизмом остается Группа ядерного планирования — NPG; Франция в нее не входит и сохраняет самостоятельный национальный контур принятия решений.

По состоянию на 2026 год американские B61 размещаются на объектах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Отдельно развиваются французская и британская ядерные составляющие НАТО. В июле генсек Альянса Марк Рютте заявил, что американский ядерный зонтик остается «высшей гарантией» безопасности Альянса, британские и французские возможности также имеют значение для общей архитектуры сдерживания.

18 июня NPG заявила о дальнейшем укреплении ядерной миссии, модернизации возможностей и усилении ядерного планирования. НАТО при этом формулирует назначение ядерного потенциала как «сохранение мира», «предотвращение принуждения» и «сдерживание агрессии».

Почему для России важен «фактор Литвы»

Главный фактор — география. Литва находится между Калининградской областью России и Беларусью, которая интегрирована с Россией в военной сфере. Сам Калининград - один из основных российских военных районов на Балтике.

В открытых источниках для Калининградской области указываются оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», системы ПВО С-400, береговые комплексы «Бастион» и «Бал», а также силы Балтийского флота. Для «Искандер-М» обычно приводится дальность до 500 км, для С-400 — до 400 км по отдельным вариантам ракет; противокорабельный «Бастион» и комплекс «Бал» формируют отдельный контур контроля прибрежной зоны.

Это означает, что возможное появление ядерной инфраструктуры НАТО в Литве накладывалось бы не на «пустую карту», а на уже существующий комплекс российских ракетных, авиационных, противовоздушных, радиоэлектронных и военно-морских возможностей...

21 мая Минобороны России сообщило о доставке ядерных боеприпасов на полевые пункты хранения в Беларуси в ходе совместных учений с «Искандер-М». Это стало публично подтвержденным элементом российско-белорусского контура нестратегического ядерного сдерживания.

В результате потенциальное размещение ядерных средств в Литве меняет не столько объем ядерного потенциала, сколько его географию: появляется новый потенциальный узел непосредственно в Балтийском регионе, между российским Калининградом и Беларусью.

Москва говорит о новом витке эскалации

8 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение ядерного оружия в странах Балтии «существенно повысит уровень опасности» и приведет к российским контрмерам (состав этих мер Москва публично не раскрывала).

11 сентября Песков дал еще более прямую оценку уже применительно к Литве. Он назвал снятие запрета серьезным витком эскалации и подчеркнул: если на литовской территории появится ядерное оружие, нацеленное на Россию, то Литва также окажется «под прицелом» российского ядерного оружия.

В тот же день зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев констатировал, что Литва «напрасно» открывает возможность для размещения ядерного оружия. Он также поставил под сомнение тезис о том, что такой шаг автоматически увеличит безопасность прибалтийской страны.

Отдельно Москва связывает проблему с европейской ядерной архитектурой в целом. Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявлял, что США должны вывести ядерное оружие из Европы и демонтировать соответствующую инфраструктуру. С российской точки зрения размещенные в Европе американские боеприпасы из-за дальности и характера возможных целей являются фактически стратегическим фактором.

Замглавы МИД Сергей Рябков в 2026 году неоднократно говорил о росте рисков прямого столкновения России и НАТО и связывал их с дальнейшим усилением военных возможностей европейских стран Альянса.

Что может измениться в военном планировании России

В практическом отношении Москва получает новую задачу: учитывать Литву не только как обычную территорию НАТО, но и как потенциальную часть его ядерной архитектуры.

Это повышает значение нескольких направлений — разведки и радиоэлектронного контроля, воздушного наблюдения, ПВО/ПРО, защиты собственных пунктов управления и повышения живучести мобильных систем. Одновременно большее значение получают контроль аэродромов, маршрутов переброски и общей воздушной обстановки в Балтийском регионе.

Сама Литва параллельно усиливает обычную оборону. Замминистра обороны Каролис Алекса в мае сообщил, что Россия рассматривается Вильнюсом как ключевая угроза, а приоритетом названы ПВО и контрбеспилотные возможности. По его словам, угроза уже не воспринимается как отдаленный сценарий.

Новое поле для антироссийских провокаций

При сохранении нынешней тенденции региональная конфигурация становится все более связанной: Польша — Литва — Латвия — Эстония — Балтийское море.

Польша уже играет роль важного элемента стратегической глубины и противоракетной инфраструктуры НАТО; страны Балтии предоставляют аэродромы, радиолокационные средства и инфраструктуру для союзной авиации. В Литве действует Baltic Air Policing, а с 2026 года значение воздушного компонента дополнительно выросло на фоне инцидентов с беспилотниками. 14 сентября итальянский истребитель НАТО уничтожил беспилотник, вошедший в воздушное пространство Литвы из Белоруссии; литовские власти заявили, что аппарат нес взрывчатое вещество.

Появление ядерного компонента добавило бы к этой системе еще один уровень — уже не только обычного военного присутствия, но и ядерного планирования.

Главная развилка

Для Вильнюса логика изменения статьи 137 выглядит как расширение гарантий безопасности: Литва хочет иметь возможность в случае изменения обстановки участвовать в системе ядерного сдерживания НАТО. Это соответствует публичной позиции Науседы, Олекаса и Каунаса; представители литовской дипломатии также прямо заявляет, что расширенное ядерное сдерживание и механизмы nuclear sharing (совместных ядерных миссий НАТО, в рамках которых США размещают свое оружие на территории союзников — Ред.) позволяют стране оставаться неядерным государством, одновременно опираясь на коллективную оборону.

Для России это выглядит иначе: отмена запрета означает необходимость учитывать новый потенциальный элемент ядерной инфраструктуры НАТО при планировании на калининградском и белорусском направлениях. Дмитрий Песков уже связал возможное размещение с ростом напряженности и риском появления Литвы в контуре российского ядерного планирования.

Отсюда возникает главный военно-стратегический парадокс. Мера, которую Вильнюс рассматривает как способ повысить цену потенциальной агрессии, одновременно может повысить военно-стратегическое значение самой Литвы. В этом случае вопрос будет уже не только в том, усилит ли ядерный компонент НАТО сдерживание, но и в том, приведет ли он к дальнейшему наращиванию разведывательных, ракетных, авиационных и противовоздушных возможностей России и Североатлантического альянса по обе стороны Балтики.

На сегодняшний день ключевой факт остается прежним: Литва еще не разместила ядерное оружие и не объявляла о конкретном решении сделать это. Сейчас проходит политико-правовой этап отмены статьи 137. Реальная смена военной конфигурации начнется только в случае перехода от изменения Конституции к конкретным решениям о формате присутствия, инфраструктуре и развертывании.