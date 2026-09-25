Недвижимость от города: какие возможности столичные аукционы открывают бизнесу и жителям

Столица регулярно проводит аукционы по продаже и сдаче в аренду городского имущества. Речь в первую очередь о недвижимости — квартирах, машино-местах, участках земли, а также о нежилых помещениях, зданиях и других объектах для бизнеса. С помощью торгов Москва вовлекает неиспользуемые объекты в оборот и развивает городскую среду. Стандартизация процедур и автоматизация процессов делают систему понятной и доступной.

Эту работу обсуждали в подкасте «Конкурентный код Москвы». Гостем выпуска стал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

КРУПНЫЙ ИГРОК

— Москва — достаточно крупный игрок на рынке недвижимости. Все категории объектов, которые существуют, продаются в том числе и нашим департаментом. И здесь, наверное, каждый желающий может найти себе объект по вкусу. Для бизнеса это могут быть помещения, в том числе на первых этажах, отдельно стоящие здания, где можно сразу начать работу и не дожидаться долгой стройки объекта. Граждане также могут купить квартиру, машино-место, участок для индивидуальной жилой застройки, — рассказал руководитель департамента.

Город также выставляет на торги права ведения предпринимательской деятельности с использованием нестационарных торговых объектов.

— Любая недвижимость требует эффективного собственника, и мы это чётко понимаем. Есть необходимый резерв, который нужен для оказания государственных услуг, функционирования учреждений. Вот эти все объекты содержатся на балансе города и в городской казне. Всё, что в этом не задействовано, требует вовлечения в оборот и эффективного коммерческого использования. Посудите сами: если в каком то районе на первом этаже появляется магазин, нужный жителям, то становится лучше всем: улучшается эргономика жилого комплекса, удобнее становится жить в этом районе. И для города это тоже плюс. Появляются бизнес, дополнительные налоги, рабочие места. Поэтому всё, что не требуется для исполнения городских функций, необходимо вовлекать в оборот, — считает Кирилл Пуртов.

ДОБРОСОВЕСТНАЯ СТОРОНА СДЕЛКИ

С 1 августа витриной всех выставляемых на аукционы лотов стал портал «Торги Москвы». Здесь можно заранее ознакомиться с документацией, посмотреть планировки, оценить локацию и спокойно принять решение о приобретении объекта.

Интерфейс платформы продуман и удобен для пользователя. Через фильтры можно отсортировать объекты по цене, площади, этажности. А также выбрать районы или округ, который интересен покупателю. Пошаговый гид для участников аукционов разбирали в другом выпуске проекта «Конкурентный код Москвы».

— Самое главное, что город — добросовестная сторона сделки при продаже недвижимости. Во первых, все городские объекты имеют зарегистрированное право. Всё выверено в кадастре, и документация по объектам доступна широкому кругу. Поэтому объекты уже готовы к продаже и юридически чистые, — рассказал Кирилл Пуртов.

Руководитель департамента говорит, что среди физлиц, участвующих в торгах, сегодня популярна покупка квартир и машино-мест. Предприниматели чаще покупают, чем арендуют нежилую недвижимость у города. Самый популярный формат для бизнеса — помещения до 200 квадратных метров, где можно быстро открыть дело и начать зарабатывать.

— На некоторых торгах по таким объектам мы видим и по восемь, и по десять участников. Отдельно стоящие здания тоже пользуются популярностью. Но здесь уже, как правило, бизнес покрупнее и с более существенными финансовыми оборотами, — отметил Кирилл Пуртов.

Во время торгов с большим количеством участников Кирилл Пуртов призывает не впадать в азарт. Бывают случаи, хоть и нечасто, когда победитель торгов предложил цену, но не может её заплатить.

Перед покупкой участникам торгов доступны не только документы объекта. Часто есть возможность совершить 3D тур или лично посетить локацию и принять решение взвешенно с учётом всех особенностей лота.

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