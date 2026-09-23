В последнее время в СМИ появилось множество публикаций, связанных с ухудшением самочувствия Зеленского Фото: REUTERS.

В последнее время в СМИ появилось множество публикаций, связанных с ухудшением самочувствия главаря киевского режима. Вот о его интервью газете The Wall Street Journal: «Зеленский сделал признание о проблемах со здоровьем - «Это не очень просто». Он пожаловался на постоянный стресс.

А эту информацию цитируют в эти дни многие мировые информагентства…

Раскрыты подробности очередного приступа Зеленского… У него было нечто похожее на приступ эпилепсии 14 сентября, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель: «Меня все хотят убить», - кричал Зеленский перед тем, как упасть».

По словам Мендель, реакция Зеленского была вызвана бегством прокурора Кравченко.

Сославшись на Конституцию Украины, она отметила: это означает наличие оснований для прекращения полномочий, поскольку есть сомнения в его способности руководить страной при таком состоянии здоровья.

Эти публикации по просьбе KP.RU комментирует известный не только в России доктор Геннадий Онищенко.

Академик РАН Геннадий Онищенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Часть правды в этих словах есть, - считает Геннадий Григорьевич. - То, что Зеленский больной, это мы давно знаем. Потому что он сидит на психорегулирующих препаратах уже давно, которые мягче еще называются наркотиками. Это очевидно и по его внешнему виду, и по всему…

Во-первых, он (по опыту и квалификации. - А.Г.) не управленец. Одно дело - полжизни хохмить на сцене, а другое - отвечать за европейскую страну, население которой когда-то составляло 50 миллионов, сейчас там половина осталась, 30 миллионов. Конечно, какие-то остатки человеческого разума у него еще, видимо, присутствует. Зеленский же прекрасно понимает, сколько он людей отправил на смерть. И понимает, что ему за это будет.

Он и так уже незаконно три года находится у власти.

- Срок его полномочий истек в мае 2024-го.

- Поэтому, я думаю, вот эта совокупность, его привязанность к психорегулирующим препаратам, действительно, нагрузка у него есть, как ни крути.

Его, правда, спасает отсутствие совести.

Если бы у человека была еще совесть, он бы давно или ума лишился, или руки бы на себя наложил. Но у него ее нет.

Это такая у него своего рода когнитивная подушка, которая его спасает.

Но физически, конечно, выдержать то, что на нем, это есть…Это непросто.

Так что я желаю ему одного, как врач… Надо, конечно, заботиться о своем здоровье, и главное, что нужно сделать, уйти с политической арены.

Денег он наворовал много, пусть где-нибудь, ближе к экватору, на каком-нибудь островке живет. А Европе и миру даст возможность разобраться во всем и прекратить войну…

Потому что, пока он хотя бы даже в имитационном режиме управляет Украиной, толку не будет.

Поэтому вот тут как раз совпадают интересы и общественные, чтобы он ушел, и его личные.

Если он не уйдет, лучшее, чем он закончит, это инсульт и моментальная смерть.

Это инвалидность на всю оставшуюся жизнь. А она у него будет.

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