Открывшего стрельбу Джигана усмиряли бывшие спецназовцы: мания преследования случилась не впервые, в 2020-м рэпер прятался от «снайперов»

Рэп-исполнитель Джиган (Денис Устименко-Вейнштеин) Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Когда Оксана Самойлова решила подать на развод с Джиганом, то так боялась его реакции, что усилила личную охрану — рядом с ней постоянно было 10 телохранителей. Теперь всем понятно, что это было не случайно — рэпер Джиган (Денис Устименко) страшен в гневе, не умеет себя контролировать, что стало известно после ЧП в его подмосковном доме. Джиган стрелял, держал в страхе домашних. Сейчас Джиган в Израиле — в частном реабилитационном центре, который специализируется на лечении от алкогольной, наркотической, игровой зависимости. Кто-то из знакомых семьи говорит, что информация о ЧП преувеличена — дебош был, но не такого масштаба как пишут. Другие сообщают — было страшно и прислуги, и детям. Это не первая выходка Джигана.

КАК КУРОЛЕСИЛ ДЖИГАН

Блогер Оксана Самойлова и репер Джиган (Денис Устименко) были в браке с 2012 года, развелись в 2026 году. У пары четверо детей: 14-летняя Ариэлла, 11-летняя Лея, 9-летняя Майя, 6-летний Давид. Первый раз на развод Оксана подала в 2020 году — вскоре после рождения сына, тогда семья уезжала на несколько месяцев в США. Вернувшись, Самойлова собралась разводиться из-за неадекватного поведения мужа и его измен. Тогда она объясняла ситуацию так: «Все годы счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Я верила. По-настоящему мы не ссорились, я видела, что он меня любит, у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. Я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома, человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице, и думаю, понимаете, что происходит. Я всегда была за то, чтобы у детей были мама и папа, но не могу поступить по-другому. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад…»

В тот период Джиган сбрил брови, выходил в прямые эфиры в соцсети не всегда в адекватном состоянии, выпивал на камеру и разговаривал матом — после чего поехал в рехаб, где лечат от зависимостей. После лечения Денис умолял Оксану о прощении, тогда он подписал брачный договор, по которому все имущество, что было куплено до 2020 принадлежит только жене, а что после — делится пополам. Самойлова в 2020 году забрала заявление о разводе, и семья после лечения отца семейства продолжила демонстрировать в соцсетях идиллию.

Что было за закрытыми дверями неизвестно — но Самойлова подчеркивала, что руку на нее и детей муж не поднимал. После развода в 2025 году имущество поделили: Оксана, не стала спорить с мужем, несмотря на наличие брачного договора, просто согласилась все имущество разделить пополам. Оксана не подавала на алименты, договорились делить пополам расходы на детей, и о том, что они будут проводить время с мамой и папой — как захотят сами. Последнее время в загородном доме с отцом чаще жили Лея и Давид, со своими няням. После ЧП, которое случилось в июле 2026 года, Самойлова говорит, что теперь детей ему не отдаст. Вероятно, что этот вопрос будут решать в суде.

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ксения Собчак была в Италии с Оксаной Самойловой на тот момент, когда случилось ЧП. Собчак пишет в блоге: «В начале июля Джиган открыл стрельбу из боевого оружия по домашним сотрудникам. Он вызвал персонал в гостиную и начал обвинять всех в выдуманных проступках и преступлениях… Старшая дочь Ариэлла в это время была на связи с матерью, которая была в отъезде, и держала в курсе происходящего — мама, мы умрем… Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас…». Собчак сообщает детали: «Его удалось утихомирить через десять часов. Детей и домашних работников освобождали в частном порядке бывшие спецназовцы, специально вызванные для этого в поселок. Они действовали по протоколу операции освобождения заложников. После этого рэпера отправили в рехаб. Детей забрала Оксана». С детьми работали психологи после этого ЧП.

Был ранен один из домашних помощников по хозяйству — Шорух несколько лет помогал по дому. В тот день Джигану померещился заговор — будто его преследуют, следят за ним, и он позвал на подмогу Шоруха обойти дом, проверить все кусты на участке… В итоге Джиган заподозрил беспочвенно Шоруха, тот получил два ранения, но писать заявление не стал, а просто вернулся домой в Таджикистан. На место вызывали охрану поселка. Соседи вызывали полицию. Говорят, что домашние попросили решить конфликт «своими силами». Друзья Джигана вызвали специалистов из частного охранного агентства, которые и «обезвредили» Джигана. Детей увезли из дома представители Оксаны. После чего мужчину отправили лечиться в Израиль.

После публикаций о ЧП МВД проведет проверку, установит обстоятельства происшествия и будет дана правовая оценка действиям рэпера. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы за хулиганство, а возможно и по другим статьям — покажет проверка.

ГДЕ СЕЙЧАС ДЖИГАН

41-летний Денис Устименко-Вайнштейн с июля в Израиле, где проходит трехмесячный курс лечения. У Джигана есть гражданство Израиля. В этой стране у него есть друзья, много знакомых. Собирался вернуться в октябре, как теперь станут развиваться события — сложно сказать. Джиган в частной реабилитационном центре Phoenix в Ришон-ле-Ционе. Трехмесячная программа лечения и реабилитации стоит около 3 млн. руб. Какой диагноз у Джигана неизвестно. Центр специализируется на лечении от алкогольной, наркотической, игровой зависимостей, а также сопутствующих психических расстройств.

Пациентам на сайте заведения обещают комфортное проживание, индивидуальную программу, которую составляют психиатры и врачи других специальностей, консультанты по зависимостям, диетологи и тренеры по фитнесу. Условия проживания как в хорошем отеле — комфортные комнаты, тренажерные залы, джакузи, ресторанное меню, арт-терапия, психодрама, массаж, есть поездки в Иерусалим, к Мертвому морю и в другие места. Джиган пишет в соцсетях на иврите под архивными видео с семьей: «Я буду молиться, чтобы однажды все вернулось...» После того, как СМИ написали о его дебоше в июле месяце, Денис решил выкрутится так — сообщил, что снимал материал для нового клипа: «Я снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили».

Кстати, когда в 2020-м году Джигана задержала полиция в США, то он им сообщил, что находился абсолютно голым в туалете клуба, потому что снимает музыкальный клип, а он порноактер. В интервью после дебоша в США Джиган сообщал, что прятался по ночам от снайперов и даже утопил свой телефон в океане, потому что пересмотрел фильмов ужасов и думал, что за ним следят, преследуют… Тогда же он признавался, что в США употреблял запрещенные вещества.

Рэпер Джиган с детьми Давидом, Майей и Леей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ДЕНЬГИ И ИМУЩЕСТВО СЕМЬИ

В 2025 году и начале 2026 года у Джигана был прорыв в работе. 2025 год стал одним из самых успешных в карьере Джигана. Агрегатор музыкальной статистики по итогам 2025 года назвал пятерку самых популярных интернет-хитов на музыкальном стриминге. На первом месте тогда оказалась песня «Худи» — Джиган, Севиль, Niletto. Троица исполнителей (они же авторы текста) «Худи» получил бриллиантовый диск за стриминговые достижения от «Национальной федерации музыкальной индустрии». Он получал приличные отчисления от стримингов. У Джигана начались выступления в клубах, на частных мероприятиях, на фестивалях. Гонорары — от 2 млн. руб. На VK Видео выходил успешный проект «Джиганина». Джиган получает авторские отчисления (за написанные песни), гонорары за рекламные интеграции, коллаборации. Можно предположить, что в успешные месяца он в среднем зарабатывал от 10 млн руб.

Почему произошел развод в 2026 году — неизвестно. Причины называли разные. Чаще — Оксана устала терпеть «выходки» Джигана. Среди причин развода Самойлова называла усталость от того, что ей самой приходится решать все семейные проблемы: «Джигану нужно повзрослеть. Это не произойдет за пару месяцев, нужно пару лет. Я 17 лет (с момента знакомства) ждала, мое терпение лопнуло».

Оксана Самойлова в разные годы занималась разным малым бизнесом (одежда, косметика, косметологическая клиника), но эти виды деятельности не приносили ей существенного (по их меркам) дохода. Сейчас эти компании не приносят доход, некоторые находятся в стадии ликвидации. Самойлова зарабатывает как блогер в соцсетях, неплохо получает как соавтор и сопродюсер реалити-шоу о своей семье на онлайн-платформе, у нее есть несколько рекламных контрактов, в том числе с маркетплейсом. Можно предположить, что средний ежемесячный доход Оксаны стартует от 20 млн. руб. Она последние годы зарабатывала в 2 раза больше мужа.

Как поделили имущество? Дом в Подмосковье, в элитном поселке, площадью 750 кв м стоимостью от 150 млн. руб. остался Джигану, но он обязался выплатить половину стоимости недвижимости Оксане в денежном эквиваленте. Две квартиры достались Оксане, одна Денису. Также Оксана Самойлова единственная собственница фермы в Подмосковье — она выкупила 11 га земли, где располагался старый советский санаторий. Самойлова планирует вкладывать в проект большие деньги, чтобы построить «ферму приключений» для семейного отдыха. Участок выкуплен — за 45 млн. руб. Самойлова построила там дом, где отдыхает с детьми, у них есть большой огород, курятники, и много другой живности.

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