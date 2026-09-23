"Изоляция? Не слышали": В Москву съехались 6 тысяч общественников из 154 стран

В Москве прошла Всемирная общественная ассамблея, уже вторая по счёту. Прошла под лозунгом «Новый мир: Ценности, которые объединяют». Фото: world-assembly.org

В Москве прошла Всемирная общественная ассамблея, уже вторая по счёту. Прошла под лозунгом «Новый мир: Ценности, которые объединяют». Что же за ценности объединили 6 тысяч человек из 154 стран, собравшихся на двухдневный форум в Москве? О каком новом мире шла речь? И главный вопрос: что изменилось после форума?

Обсуждали рождение многополярного мира, проблемы искусственного интеллекта, вопросы традиций, исторической и родовой памяти, устойчивого развития и ответственности перед будущими поколениями. Искали главную ценность, способную объединить человечество. Собрав более тысячи ответов участников форума, пришли к выводу, что главные ценности: мир и ненасилие, диалог и взаимопонимание, уважение и достоинство, культурное многообразие и доброта, единство и солидарность. Традиционных ценностей в мире оказалось много. Тем важнее, что большинство народов их разделяет.

На сессии, посвященной развитию человечества, которую модерировал член Римского клуба Александр Агеев, обсуждали устойчивое развитие и глобальное управление, цифровое неравенство, опасности изменения климата и новые угрозы здоровью. Предприниматель Пэн Минкуань предположил, что в мире станет меньше войн и больше милосердия, если «самобытные цивилизации сольются в единое глобальное целое». По его словам, это и есть путь к спасению.

Бывший премьер-министр Коморских островов Мади Болеро Хамада предложил объединить интеллектуальный потенциал для поиска ответов на глобальные вызовы. И призвал не ограничиваться декларациями, а двигаться от научной экспертизы к конкретным решениям.

На встрече, посвященной исторической памяти — фундаменту будущего человечества, профессор Сергей Бабурин предложил пересмотреть официальную дату начала Второй мировой войны (1 сентября 1939 года), учитывая японскую агрессию в Китае, бои на озере Хасан и реке Халкин-Гол, Мюнхенский сговор и оккупацию Чехословакии.

Сами организаторы форума, а именно — международная организация «Ассамблея народов мира» — считают, что его главный итог: как раз переход от диалогов к практическому взаимодействию, от слов к делу. Речь идет о подписанных соглашениях между общественными, культурными, образовательными и коммерческими организациями. Именно практические результаты доказывают, что общественная дипломатия, прямые связи между людьми уже сегодня образуют работающую международную инфраструктуру.

А вот и список практических результатов. Наметили проведение будущих Всемирных общественных саммитов. Они пройдут в Индии, Малайзии, Китае, Марокко, Мексике, Гане и Ираке. Это всё только за 2027 год!

Провели 48 международных бизнес-встреч, заключив 30 деловых соглашений. Подписали 36 соглашений Ассамблеи с общественными организациями из 16 стран. Вручили премии общественного признания «За служение человечеству» 7 лауреатам из 6 стран. И договорились об открытии двух новых представительств Ассамблеи — в Эфиопии и Гане.