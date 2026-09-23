"Демонстративный ядерный взрыв - эхо прошлого века": почему не стоит взрывать атомную бомбу на Новой земле, чтобы "запугать врагов"

Последний взрыв советского ядерного заряда мощностью 70 килотонн состоялся 24 октября 1990 года. Затем СССР объявил об одностороннем моратории на испытания ядерного оружия. Этого самозапрета придерживается и Россия — до сих пор. Фото: Shutterstock AI/Shutterstock/Fotodom

С 1949 года по 1990 год Советский Союз провел 715 ядерных испытаний. Последний взрыв советского ядерного заряда мощностью 70 килотонн состоялся 24 октября 1990 года на Новой Земле. Затем СССР объявил об одностороннем моратории на испытания ядерного оружия. Этого самозапрета придерживается и Россия — до сих пор.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с Юрием Кнутовым, военным экспертом, историком войск ПВО.

КОМУ НУЖЕН ГРИБ?

- Не пора ли нам продемонстрировать миру ядерный гриб над Новой землей — чтобы остудить горячие головы на западе?

- По количество ядерных испытаний в мире было так. Всего их провели больше двух тысяч. У нас - более 700. У американцев их было 1032. У французов - 210 взрывов. У Индии три, у Пакистана два. Взрывы бывают атмосферные, воздушные, поверхностные. Бывают подземные, подводные, надводные, в космосе. В трех сферах взрывы ядерные запрещены. В том числе, в космосе. Взрывы в атмосфере можно назвать экологической катастрофой. Если такой взрыв произвести - гриб появляется. Можно взорвать 50 килотонн - как сделал СССР на Новой земле. Тогда ударная волна несколько раз обошла земной шар. Большую мощность побоялись использовать. Чтобы Земля не лопнула.

- Как могла Земля лопнуть?

- Были опасения по поводу того, что Земля расколется от такого внешнего воздействия на нее. Как раз перед испытаниями на Новой земле обсуждали мощность взрываемого заряда и возможные последствия. Планировали 30-40 мегатонн. А в итоге рванули на 58 мегатонн. Качество изготовления оказалось выше планируемого. И эффект того испытания поразил тогда весь мир. И не только научный и военно-технический мир...

УГРОЗА ДЛЯ ЭКОЛОГИИ?

- Любой атомный взрыв всегда несет угрозу для экологии?

- Да. Но если взрыв небольшой, в районе двух килотонн — это фактически артиллерийский боеприпас калибром 152 мм. Взрыв тоже происходит на поверхности. И тоже будет заражение, условно, на 10 квадратных километрах. И его последствия нейтрализовать, нивелировать возможно через время. Например, те средства дезактивации, дегазации, которые мы использовали после Чернобыля. Но когда речь идет о ядерных испытания, то, как правило, говорят о подземных взрывах.

- Они проводятся на большой глубине?

- До полукилометра. Готовится шахта, бетонируется. Чтобы был минимум радиоактивной утечки. Сейсмическая волна уничтожает все, что внутри - под землей. Ну, и что-то на земле. Если сделать замедленную съемку наверху — да, это как волна. Но сейчас говорить о демонстративном ядерном взрыве — это эхо прошлого века. Последствия возможны тяжелые.

- А если речь о "маленьком ядерном взрыве"?

- Ну, если вроде двух килотонн, и вроде тех носителей, которые применялись американцам против Ирана… ну, что-то подобное продемонстрировать можно, скажем, на полигоне. И все равно выброс радиоактивных веществ будет. Есть и световое излучение — оно под землей, и ударная волна там тоже будет под землей, но отчасти и наверху. Вообще, СССР использовал такие взрывы для создания газовых подземных хранилищ.

- Были варианты использовать подземные ядерные взрывы для народного хозяйства?

- Да. например, чтобы создавать новые русел рек. Но от этого тоже отказались — из-за ущерба экологии. Потому сегодня демонстрировать такой ядерный гриб - себе вредить. Нам что, нужно изучать, какая роза ветров над Новой Землей? А если после взрыва подует в сторону Скандинавии — и что тогда?

УДАРЫ ПО ТОННЕЛЯМ

- То есть, такая демонстрация сегодня нам не нужна?

- Ну, взорвите заряд на две килотонны. С устройством, которое позволяет заряды заглубить. А вот удар, например, по тоннелям на границе Польши и Украины — нужен. Так мы продемонстрируем возможности своего оружия перед противником.

- А как же мы без реальных наземных испытаний узнали реальную мощь нашего оружия - например, «Буревестника»?

- Испытания, вероятно, проводили. И, конечно, они были секретными. Производился запуск ядерного двигателя, реактора, который разогревает воздух и он служит реактивной струей.

- Но что касается собственно боевой части — как ее то проверяют?

- Современное компьютерное моделирование может показать, что произойдет, если бы взрыв был на самом деле...