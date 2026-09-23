Премьер Италии Джорджа Мелони пообещала уйти в отставку в октябре при одном условии

Премьер Италии Мелони заявила о возможности своей отставки в октябре. Фото: Cristiano Minichiello / Agf/Keystone Press Agency/Global Look Press

По мере приближения запланированных на 2027 год парламентских выборов в Италии нарастает и напряжение для премьера Джорджи Мелони. Да так, что ее порой начинает откровенно штормить. Она то ударяется в откровенный популизм, осыпая электорат щедрыми обещаниями отменить налоги на транспорт и телевидение, то намеревается навести порядок в школах, запретив ношение бурок и выгнав оттуда детей мигрантов, то внезапно грозится уйти в отставку.

Выступая на телеканале Rai1, Мелони заявила, что сделает это, если в октябре парламент не утвердит продвигаемую ею реформу избирательного законодательства.

В своей речи премьер Италии дала понять, что важное для нее голосование будет увязано с вотумом доверия правительству и в случае провала оно будет распущено.

- Если закон не пройдет в октябре, мы (кабинет министров) разойдемся по домам, - сказала Джорджа Мелони.

Фактически речь идет об ультиматуме парламентариям, которые с 1 по 9 октября должны провести финальное голосование по реформе. Гневный окрик Мелони связан с тем, что в июле принятие закона в нижней палате парламента было сорвано «тайными перебежчиками» внутри её же коалиции. В результате потребовалось повторное обсуждение инициативы.

Реформа предполагает отмену одномандатных округов и полный переход на пропорциональную систему выборов, а также вводит «бонус большинства» для партии или блока, набирающего 42 процента голосов, гарантируя таким образом абсолютное большинство мест в палате депутатов и сенате.

Формально такие правила выгодны в первую очередь правящей правоцентристской коалиции, в которую входят партия Мелони «Братья Италии», «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия», основанная Сильвио Берлускони.

Однако на самом деле расчет Мелони сейчас может строиться как раз на роспуске правительства, хотя две недели назад она клятвенно заверяла о намерении управлять страной до конца срока полномочий и полностью исключала досрочные выборы.

Все дело в том, что текущий политический расклад для премьер-министра и правящей коалиции далеко не самый радужный, а проведение избирательной гонки в установленные сроки (осень 2027 года) и вовсе может закончиться полным фиаско.

С одной стороны, на ситуацию влияет рост рейтингов партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи, планомерно забирающего голоса у «правых». С другой, ключевые силы левого блока - Демократическая партия и «Движение пяти звезд» практически урегулировали имевшиеся у них противоречия, в том числе по вопросу единого кандидата в премьеры.

Сейчас оба блока идут «ноздря в ноздрю», рейтинг каждого колеблется около 40 процентов.

А еще в апреле 2027 должны состояться административные выборы в четырех крупнейших городах страны, где «левым» кандидатам пророчат абсолютную победу.

Кроме того, проблемы возникли и у ключевого союзника Мелони, партии «Лига», позиции лидера которой, Маттео Сальвини, становятся все более зыбкими из-за внутренних противоречий в политдвижении.

Таким образом, оппозиция через год имеет все шансы разгромить Мелони и верные ей партии. И для неё может наоборот быть соблазнительной идея спровоцировать правительственный кризис, запустить избирательный цикл уже сейчас, пока сохраняется мобилизация правящей коалиции, а оппоненты не успели заключить полноценный альянс.