Тревожность, усталость и звон в ушах: врачи обнаружили новую группу симптомов из-за «передозировки» использования наушников

«Молодежь в России массово теряет слух. Число обращений к врачам с этой проблемой за последние 5 лет выросло вдвое» - такая новость гуляет по соцсетям. В тугоухости молодого поколения обвиняют в первую очередь увлечение наушниками. Особенно много претензий к устройствам с активным шумоподавлением. Их ругают за «обман мозга», опасное давление на барабанную перепонку («как при взлете самолета или погружении под воду!») и другие неприятные последствия. Что здесь правда, а что преувеличение, необоснованные «страшилки»? Действительно ли существует «болезнь наушников»? Как правильно, без вреда для здоровья использовать «шумодавы»? Об этом KP.RU поговорил с экспертом-аудиологом (специалистом по диагностике, профилактике и реабилитации нарушений слуха), основателем сети центров слухопротезирования Никитой Дикопольцевым.
- Что происходит в наших органах слуха, головном мозге, когда мы пользуемся наушниками-«шумодавами»?
- Активное шумоподавление работает за счет микрофонов, которые улавливают внешний шум, и процессора, который генерирует «противофазу» - звуковую волну с обратной амплитудой. Этот сигнал подавляет внешний шум еще до того, как он достигнет барабанной перепонки. Поэтому мозг «не слышит» внешний шум. Но я бы не называл это «обманом» главного органа управления нашим организмом. Да, мозг привык получать непрерывный поток звуковой информации. Когда мы внезапно «выключаем» окружающий мир с помощью наушников, мозг оказывается в непривычной среде. Он начинает дорисовывать звуковую картину, пытаясь восполнить недостающие данные.
- Правда ли, что из-за «шумодавов» может пострадать вестибулярный аппарат?
- Мы ориентируемся в пространстве не только с помощью зрения, но и с помощью слуха. Бессознательно анализируем отражения звуков, эхо и фоновый шум, чтобы понимать, где находимся, движемся ли мы. Когда наушники прячут этот пласт информации, мозг получает противоречивые сигналы: вестибулярный аппарат говорит, что тело движется, а слуховая система сообщает о неестественной тишине. Возникает сенсорный конфликт. У чувствительных людей он может провоцировать головокружение и тошноту при частом и бесконтрольном использовании таких гаджетов.
- Правда ли, что на барабанную перепонку в наушниках каждый раз «давит» как при взлете самолета?
- Это миф. Активное шумоподавление не создает физического перепада давления, как это происходит в самолете или при погружении под воду. Технология в наушниках воздействует исключительно на звуковые волны, а не на давление воздуха. Однако ощущение заложенности или «ватности» в ушах может возникать из-за того, что мозг привыкает к измененной звуковой картине. Это субъективное ощущение, а не реальное физическое давление. Так бывает обычно при слишком долгом и частом ношении наушников.
- Что такое «болезнь наушников» и насколько часто она встречается у современной молодежи?
- Раньше мы сталкивались в основном с профессиональной тугоухостью у строителей, музыкантов или работников заводов. Сегодня все чаще приходят молодые люди, которые жалуются на головокружение и звон в ушах. И одна из причин, действительно, повсеместное и бесконтрольное увлечение наушниками. Но тут важно, сколько и как продолжительно используются эти гаджеты, на какой громкости. Наушники с активным шумоподавлением, напротив, помогают не «перебивать» шум на улице прибавлением громкости. Это их огромное преимущество. Однако даже с такой технологией, безусловно, нужно соблюдать время и делать перерывы (подробнее см. ниже).
Что касается «болезни наушников», то такого официального диагноза в медицине нет. Но мы действительно видим новую группу симптомов, связанных с длительным использованием этих гаджетов: тревожность, рассеянность, хроническая усталость, нарушения сна и тиннитус (звон в ушах). Чаще это касается обычных наушников, но при злоупотреблении наушниками с активным шумоподавлением такие жалобы тоже возможны.
КОНКРЕТНО
Чем может обернуться злоупотребление наушниками
Такие симптомы могут возникать при слишком частом и долгом использовании наушников, подчеркивает Никита Дикопольцев.
* Звон, гул или писк в ушах (тиннитус). Это самая частая жалоба. Обычно появляется сразу после снятия наушников или усиливается к вечеру.
* Головокружение. Возможно как легкое покачивание, так и выраженное нарушение равновесия, когда трудно идти по прямой. Часто возникает после нескольких часов использования наушников без перерыва, особенно если человек при этом находился в движении.
* Тошнота. Чаще бывает у тех, кто носит наушники в транспорте, во время движения. Механизм тот же, что и при укачивании: мозг не может согласовать сигналы от вестибулярного аппарата и от слуховой системы.
* Ощущение «ватной головы», тяжести и заложенности в ушах. Это субъективное чувство (см. выше в тексте).
* Резкая реакция на обычные звуки (гиперакузия). Когда человек снимает наушники, даже негромкий разговор, шум воды или стук клавиш могут казаться неприятно громкими и раздражающими.
! Если вы начали чаще спотыкаться или терять равновесие, стало труднее разбирать речь в шумном месте - это может быть симптомом скрытой потери слуха, - предупреждает Никита Дикопольцев. - Стоит также насторожиться, если вы чувствуете хроническую усталость после рабочего дня в наушниках, появилась тревожность или раздражительность, которой раньше не было.
Замечаете хотя бы один из этих симптомов? Попробуйте сделать перерыв в использовании наушников на несколько дней. Если не поможет - обращайтесь к врачу-оториноларингологу.
- С учетом особенностей технологии активного шумоподавления (см. выше) некоторым людям стоит внимательнее отнестись к своему состоянию и самочувствию во время ношения таких наушников, - отмечает эксперт.
* Во время беременности организм испытывает гормональную перестройку, вестибулярный аппарат становится более чувствительным. Поэтому будущим мамам стоит использовать эту технологию с осторожностью и короткими сессиями, прислушиваясь к своим ощущениям.
* Детям и подросткам нельзя пользоваться наушниками с шумоподавлением постоянно, часами, в тихой обстановке или без перерывов. Потому что их слуховая и вестибулярная системы еще формируются, и искусственное отключение фонового шума может вызвать сенсорный конфликт, который ведет к головокружениям, тошноте и даже нарушениям координации. Однако в экстремально шумных местах - в метро, на концерте - детям даже рекомендуется включать шумоподавление, чтобы защитить нежный слух от акустической травмы. Но это разовая мера защиты, а не образ жизни, подчеркивает эксперт.
* Для людей с эпилепсией могут быть потенциально опасны любой сенсорный конфликт (тело движется, а слуховая система сообщает о неестественной тишине) и дополнительная нагрузка на нервную систему.
* Люди с тревожными расстройствами обычно ищут тишину, чтобы успокоиться. Но эффект может быть обратным. Когда наушники с активным шумоподавлением внезапно «выключают» внешний мир, мозг теряет привычные звуковые ориентиры. Это может усиливать тревогу. Человек становится рассеянным и тревожным, сам не понимая, почему.
* Если вас укачивает в машине, в самолете или на корабле, ваш вестибулярный аппарат изначально более чувствителен к рассогласованию сигналов. Добавление сенсорного конфликта от наушников может усилить симптомы укачивания. Вариант - пробовать использовать такие наушники короткими сессиями, отмечая свое состояние.
ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
Как безопасно использовать наушники: советы эксперта
- При выборе наушников лучше все-таки отдать предпочтение гаджетам с активным шумоподавлением, - отмечает аудиолог Никита Дикопольцев. - При этом нужно учитывать особенности технологии, ее влияния на отдельных людей (см. выше) и соблюдать несколько важных правил. В первую очередь - использовать такие устройства именно в шумных местах: в метро, на стройке, концертах, производствах. В тихом офисе или дома лучше обходиться совсем без наушников.
Также рекомендуется:
- включать звук в наушниках не громче 60-70% от максимума;
- пользоваться наушниками не дольше 1 часа без перерыва;
- в целом взрослым людям желательно использовать такие гаджеты не более 2-3 часов в день. Детям - не более часа в день, при этом делать перерывы каждые 20-30 минут, не превышать нормы громкости и избегать сна в наушниках.
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