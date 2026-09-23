Ярославская область к 2040 году получит до 140 млрд рублей налогов от переезда крупного банка

23 сентября президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с членами Правительства РФ. В мероприятии принял участие также председатель ПСБ Петр Фрадков. Глава банка рассказал о частичном переезде подразделений финучреждения в Ярославскую область.

Фрадков отметил, что уже составлена дорожная карта переезда, она согласована с правительствами — федеральным и региональным.

— Основные параметры уже определены и сделаны первые шаги. В частности, произошла сама налоговая перерегистрация, утверждена стратегия переезда и основные критерии того функционала, который мы переводим. Но мы подошли к задаче переезда шире, чем изначально планировалось, — рассказал председатель.

Сейчас банк планирует развитие в регионе социальной, спортивной, туристической инфраструктуры — для сотрудников, которые переезжают, и для жителей Ярославской области.

На первом этапе переезда банк переоформил в Ярославскую область 2000 сотрудников-удаленщиков. Это дало быстрый налоговый эффект. По итогам 2025 года только эта мера принесла в бюджет Ярославской области дополнительно 2,5 млрд рублей. С точки зрения НДФЛ банк стал одним из крупнейших налогоплательщиков региона.

Одновременно с юридическим продолжается и физический переезд. До конца текущего года из Москвы в Ярославль переведут 230 сотрудников, в следующем — еще 300 человек. К 2030 году в регионе будут работать 5000 специалистов банка, ранее базировавшихся в других городах. С учетом членов семей переезжающих в регионе окажутся около 12 тысяч человек, что составляет примерно 2% населения Ярославля.

— Физический переезд ставит перед нами дополнительные вызовы. Во-первых, с точки зрения непрерывности функций банка. Мы разработали соответствующую методику, определили очередность перевода функций — чтобы деятельность банка не поставить под угрозу. Эта методика вполне может использоваться как пример для других корпораций, которые будут проходить соответствующий процесс. Также мы приняли так называемую программу благополучия, которая включает жилищную поддержку, льготное ипотечное кредитование, другие компенсации, чтобы сотрудники были мотивированы, — рассказал Фрадков.

Экономический эффект для области от переезда крупной корпорации к 2040 году может составить до 140 млрд рублей.

На совещании председатель ПСБ также рассказал о совместных проектах банка с регионом. Запущена «Карта жителя» Ярославской области, которую используют и для соцвыплат, и как банковский продукт. Есть проекты для малого предпринимательства, а также в сфере образования. Ярославский филиал Финуниверситета при Правительстве РФ подготовил программу долгосрочной подготовки кадров для банков.

Завершая выступление, Петр Фрадков рассказал президенту об участии банка в программах городского развития. Готовится реконструкция стадиона «Шинник» — новая арена будет вмещать 12 тысяч зрителей и превратится в спортивный кластер. Также в работе проект медицинского кластера на 28 тысяч пациентов в год. Запланированы строительство школы и детсада для сотрудников банка.