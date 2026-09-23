«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 24 сентября:

1. Новости с передовой: освобождены Красный Яр и Потихоново

2. Поездку Зеленского в США назвали пустой

3. Многодетного израильтянина призвали в ВСУ

4. Сибигу взбесило снятие санкций с россиян

5. Минкульт Украины напугал продюсер фильма про Мариуполь

6. Наш «Сусанин» дроны куда надо заведет

7. Передала СБУ данные о ВС РФ — присядь на 19 лет

8. В Киеве рухнул интернет

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 24 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» освободили Красный Яр и Потихоново в Харьковской области. Противник потерял до 210 боевиков. Подбиты бронемашины и 13 автомобилей.

От действий группировки «Запад» противник потерял до 220 человек. Утрачены две бронемашины и 15 автомобилей.

«Южная» группировка вывела из строя до 225 солдат и офицеров. Утилизированы бронемашина «Казак», 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Центра» нанесли ВСУ такой урон: свыше 410 военнослужащих, 10 бронемашин и три станции РЭБ.

«Восток» выбил из рядов противника 275 бойцов. Разбиты танк, бронемашина и 11 автомобилей.

Группировка «Днепр» уничтожила до 40 националистов. Сожжены 20 автомобилей.

Силы ПВО сбили три управляемые авиабомбы и 868 дронов.

Черноморский флот потопил три безэкипажных катера ВСУ.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 24 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Поездку Зеленского в США назвали пустой

Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина», поездку Владимира Зеленского в Нью-Йорк назвал безрезультатной. Медведчук заявил: «Миссию Зеленского в Нью-Йорке можно считать проваленной: он ничего у США не выпросил, а ехал именно за этим». Он полагает, что американская сторона церемониться с гостями из незалежной не стала. В администрации Трампа считают украинского вождя крайне токсичным, и его главная роль на мировой арене сводится к простому молчанию. Ну вот это вряд ли, вода у экс-кавээнщика обычно не держится в нужном месте...

Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина», поездку Владимира Зеленского в Нью-Йорк назвал безрезультатной. Фото: REUTERS.

Многодетного израильтянина призвали в ВСУ

Йонатан Карлинский Машак завел шестерых детей, но ума, похоже, не нажил. Гражданин Израиля отправился отмечать праздник Рош ха-Шана в украинскую Умань. Но после проверки документов украинскими пограничниками израильтянин оказался... в одесской воинской части. Издание The Jerusalem Post сообщило, что Машака задержали на погранпереходе между Украиной и Румынией. Внимание патрульных привлекла своеобразная речь туриста. 49-летний Йонатан родился на Украине, но переехал в Землю Обетованную почти полтора десятка лет назад. Его жена, мать шестерых детей, подтвердила отправку мужа в воинскую часть в Одессе. Ранее паломник много лет приезжал в Умань, полагая, что иностранный паспорт - это его щит. В незалежной это — презерватив штопанный.

Сибигу взбесило снятие санкций с россиян

У Андрея Сибиги, главы МИД незалежной, работа — не позавидуешь. Ему приходится регулярно натягивать сову на глобус. Министр на своей странице в соцсети Х обрушился на ЕС, который проявил слабину и снял санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Сибига разбушевался: «Решение об исключении Усманова и Фридмана из списка является позорным. Москва празднует, потому что получила то, чего хотела: чувство безнаказанности, унижение ЕС и раскол среди европейцев». Министр призвал Брюссель «испортить торжества в Москве» и ввести национальные санкции в отношении этих лиц. А что, в российской столице по этому поводу были торжества? Тухлые источники информации у Сибиги...

Сибига на своей странице в соцсети Х обрушился на ЕС, который проявил слабину и снял санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минкульт незалежной испугался продюсера фильма про Мариуполь

У Министерства культуры Украины забот — полон рот. Минкульт самостийной включил российского продюсера Сергея Белоуса в перечень «лиц, угрожающих нацбезопасности». Белоус - продюсер и второй оператор документального фильма «У края бездны». Он рассказывает про штурм Мариуполя. В список угроз нацбезопасности незалежной также внесены российские режиссеры Сергей Абрамов и Ольга Каледина. А вы что, про Мариуполь хотели снять блокбастер с азовскими киборгами — но ни баксов, ни идей, ни памперсов не хватило?

Наш «Сусанин» дроны куда надо заведет

В ВС РФ начали использовать интересную систему автономной оптической навигации «Сусанин» для дронов. Она позволяет выполнять полетное задание без связи с оператором и сигнала GPS. И дает возможность реактивным беспилотникам «Герань» ориентироваться по поверхности земли. Это позволит этим БПЛА преодолевать украинскую FPV-ПВО. Плохого проводника «Сусаниным» не назовут.

Передала СБУ данные о ВС РФ — присядь на 19 лет

На Белгородчине суд приговорил к 19 годам лишения свободы местную жительницу, которая совсем слетела с катушек ради украинской идеи. 35-летняя белгородка отправляла представителям спецслужб незалежной подробную информацию о расположении подразделений Вооружённых сил России. Ее признали виновной в госизмене и отправили в исправительную колонию общего режима. А могла бы в Шебекино макароны делать...

В Киеве полетел интернет

В Киеве возникли серьезные проблемы с интернетом. Причина - повреждения дата-центров местных провайдеров. Украинские СМИ сообщают, что это случилось после серии взрывов и пожаров. Местные провайдеры Utels и «Паутина» признали, что повреждены дата-центры, где размещалось сетевое оборудование. Ранее сообщалось о попадании в дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. Сети рвутся и не тянут...