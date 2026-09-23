Оксана Самойлова и Джиган после развода вместе растили четверых детей Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

После развода с Оксаной Самойловой рэпер Джиган помогал блогерше воспитывать четверых детей. Многодетная мама часто уезжала на светские тусовки. Рэпер проводил время с отпрысками в элитном особняке. Казалось, бывшим супругам удалось решить все личные вопросы. Однако громом среди ясного неба стало известие, что 41-летний артист вновь пустился во все тяжкие. Пока Самойлова развлекалась со знаменитостями, рэпер сорвался, схватился за оружие и начал стрелять в прислугу у себя дома. Кроме того, артист держал персонал в заложниках на протяжении десяти часов.

Джиган устроил стрельбу в элитном особняке

В ночь с 3 на 4 июля 2026 года в элитном особняке Джигана случилось страшное. Рэпер якобы открыл стрельбу из карабина в бывшем семейном гнездышке. Как уверяют очевидцы, он вызвал в гостиную весь персонал и обвинил в преступлениях, требовал признаний в страшном в обмен на жизнь. Известно, что исполнитель якобы открыл огонь, в ходе которого один охранник получил ранения в ногу и руку. Сообщается, что соседи, которые услышали стрельбу, вызвали полицию, охрану поселка и друзей рэпера. Однако частная охрана не решилась войти на территорию поместья. Музыканта якобы удалось скрутить через десять часов силами полицейских и соседей. "Детей и домашних освобождали в частном порядке бывшие спецназовцы. Они действовали по протоколу операции освобождения заложников", - со знанием дела заявила Ксения Собчак. Вот только музыканта отпустили с миром. Более того, никто не стал предавать произошедшее огласке. Сразу после ЧП рэпера увезли лечить в рехаб в израильском Ришон-ле-Ционе.

Рэпер лечится в рехабе за пять миллионов рублей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Джиган взял в заложники четверых детей от Самойловой

Дети Оксаны Самойловой и Джигана, услышав стрельбу в доме, спрятались по шкафам. Они позвонили матери и сообщали ей обо всем, что происходит. Малолетние отпрыски молили родительницу о помощи: "Мама, он убьет нас. Мама, мы умрем. Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас. Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас".

Реакция Оксаны Самойловой на буйство Джигана

Оксана Самойлова подтвердила дебош Джигана, но пока отказалась давать более детальные комментарии. Не стала она пояснять, почему уехала заграницу, оставив четверых детей на рэпера, который ранее уже срывался и лечился в рехабе в США. Кстати, в реалити-шоу дети Самойловой и Джигана признавались, что мама никогда не берет на них трубки. Она вечно занята, ей никогда не дозвонишься. Интересно, как быстро она ответила детям в тот страшный день?

Джиган сделал заявление после дебоша

Джиган молчать не стал и комментировал ЧП с собой в главной роли. Рэпер заявил, что это были съемки клипа. Сейчас он находится в Израиле, усердно молится и проходит трехмесячное лечение в вип-лакшери-рехабе за пять миллионов рублей. Его не отпускают одного даже тренироваться в зал. "Провокация. Пусть пишут, что хотят. Я в Израиле на святой земле, я тут для того, чтоб духовно наполняться. У меня все хорошо", - высказался многодетный отец.

Музыкант усиленно молится в Израиле Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Новые подробности о дебоше Джигана

Александр Добровинский не поверил, услышав новости о дебоше Джигана. "Историю, которую мы слышим по поводу «расстрела» кого-то Джиганом, не очень понятна и не очень логична. Если Джиган действительно стрелял, то почему никто не обратился в полицию? А если обратились те, в кого стрелял, то они, по идее, должны были быть признаны потерпевшими", - цитирует адвоката "СтарХит".

Он также отметил, что дети звонили Оксане Самойловой из шкафа, но нет уточнения, Джиган засунул их туда насильно или же они там прятались?

"Если папа их там держал, то с какой целью? А если они там прятались, то тоже не вяжется: что папа не знает, где у него шкафы в доме и не мог оттуда вытащить малявок?" - пожимает плечами Добровинский.

Есть у него вопросы и к способу задержания скандального рэпера. Больше всего его смущает, что Джигана скрутили сотрудники полиции, друзья и соседи.

"И милые полицейские посмотрели на кровавое побоище, не стали обращать внимание на раненого рэпером человека и просто сказали: «Ай-ай-ай, господин Джиган, извините, пожалуйста, что побеспокоили. Езжайте спокойно в Израиль и там отдыхаете. Где хотите там и отдыхайте. Это ничего что мы приехали, это ничего что у нас подстреленный вами человек, никакого дела возбуждать мы не будем, задерживать вас не будем вы свободны. Как вечер с голландских высот. Бред? Бред»", - сказал, как отрезал юрист. По его словам, в рассказе про стрельбу кто-то наврал, а кто-то что-то приукрасил, но с этим должны разбираться компетентные органы.

В свою очередь, адвокат Сергей Жорин намекнул, что с Джиганом все было совсем не так, как пишут. Но адвокатская этика не позволяет ему разглашать подробности, кроме уже озвученной Джиганом фразы "Провокация". "У думающих людей, впрочем, возникает закономерный вопрос: если все действительно было именно так, почему шумиха поднялась не летом?" - написал он в блоге.

Меж тем, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина удивляется, почему дебош Джигана просто замяли.

"Рассказывают жуткую историю о том, как рэпер Джиган летом этого года якобы удерживал в заложниках в своем доме сотрудников, стрелял им по ногам из огнестрельного оружия, угрожал убийством на глазах у собственных детей. Сообщается, что после произошедшего рэпер покинул Россию и отправился на лечение в другую страну. Если вся информация соответствует действительности, то крайне странно, что рэпер спокойно уехал без правовых последствий. Вроде бы мы живем в правовом государстве, и произошедшее требует серьезного разбирательства со стороны правоохранительных органов", - негодует Мизулина.

Ей непонятно, проводилась ли проверка в связи с произошедшим. "Было ли изъято оружие, лишен ли рэпер лицензии на хранение оружие, проверялось ли, каким образом вообще эта лицензия была получена с учетом вероятной наркотической зависимости человека (в случае, если лицензия вообще была). Если действительно на место событий приезжали сотрудники полиции, как пишут, то почему в итоге рэпер не был задержан и не было возбуждено уголовное дело в связи с покушением на убийство и незаконным лишением свободы? Где вообще гарантии, что вернувшись в Россию, рэпер не устроит очередной массшутинг, причем не в своем поселке, а на улицах Москвы? Кроме того, много вопросов и к органам опеки - если дети действительно были свидетелями всего кошмара, то они получили колоссальную травму для психики", - добавила глава Лиги безопасного Интернета.

Дети прятались в шкафах и звонили маме Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Ксения Собчак объявила об интервью с Самойловой

"Вы увидите мое интервью с Оксаной Самойловой и полную реконструкцию нападения Джигана на своих домашних. Мы с Оксаной уже подробно поговорили об этом. По ее просьбе я обеспечивала ей конфиденциальность. Во время интервью я иногда не понимала, кто именно из нас сейчас матерится, а кто плачет. Настолько это казалось диким нам обеим", - сообщила в блоге Ксения Собчак.

Полиция проверяет дебош Джигана

Полиция начала проверку информации о дебоше Джигана с применением огнестрельного оружия. Рэпер может получить реальный срок. По некоторым данным, рэперу за вооруженное нападение может грозить до 15 лет лишения свободы.