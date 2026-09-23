Умер музыкальный критик Сергей Соседов: «Будем вглядываться в каждый кадр, чтобы запомнить последние проведенные вместе минуты»

Музыкальный критик Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Телеведущий Вадим Такменев сообщил о смерти своего коллеги по шоу «Суперстар» Сергея Соседова. Музыкальный критик скончался на 59-м году жизни. О трагедии Такменев рассказал в соцсетях, назвав Соседова неотъемлемой частью команды музыкального проекта.

Вадим Такменев и Сергей Соседов много лет работали вместе над популярным музыкальным шоу. Их сотрудничество продолжалось и в новом сезоне «ВИА Суперстар», премьера которого состоится уже в субботу. Соседов должен был вновь занять кресло жюри вместе с Лерой Кудрявцевой, Стасом Пьехой и Ириной Понаровской. Ведущими проекта стали Вадим Такменев и Наташа Королева.

Такменев рассказал, что команда должна была встретиться уже 26 сентября, чтобы вместе посмотреть первый отснятый выпуск нового сезона. Однако этой встречи не случится.

Сергей Соседов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

«Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта «Суперстар» Сергея Соседова. Мы должны были встретиться все вместе в эту субботу, чтобы вместе посмотреть первый выпуск нового сезона «ВИА СУПЕРСТАР». Он очень ждал этой встречи и этой премьеры. Весь этот сезон выйдет в память о нем. О нем - непосредственном, справедливом, упрямом, добром, нежном, ярком и настоящем! Это была его последняя съемка. Теперь мы будем вглядываться в каждый кадр, чтобы запомнить последние минуты, дни и недели, проведенные вместе», - написал Такменев.

После сообщения телеведущего поклонники и коллеги стали массово выражать соболезнования. Свои реакции оставили, в частности, Лера Кудрявцева и Лолита Милявская, которая ранее была ведущей проекта.

Друзья музыкального критика выражают соболезнования его семье Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Я просто в шоке, господи», – написала Кудрявцева.

«О Господи! Не могу поверить», – добавила Лолита.

Сергей Соседов был музыкальным критиком и журналистом, а также много лет участвовал в телевизионных музыкальных проектах. В новом сезоне «ВИА Суперстар» он должен был вновь оценивать выступления артистов.

По предварительным данным, трагедия произошла во время гастролей. Сообщается, что Соседов мог упасть с лестницы. Официальная причина смерти на данный момент не уточняется.