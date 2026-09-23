Сергей Соседов упал с лестницы и умер Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Умер музыкальный критик Сергей Соседов. Ему было 58 лет. Трагедия случилась на гастролях в Якутии. Причиной смерти стало падение с лестницы. У мужчины осталась старенькая мама, с которой он жил и еле сводил концы с концами.

Причина смерти Сергея Соседова

Вадим Такменев сообщил о смерти Сергея Соседова. "Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга Сергея Соседова. Мы должны были встретиться все вместе. Он очень ждал этой встречи и этой премьеры", - написал в блоге Такменев.

Причиной смерти мужчины стало падение с лестницы на гастролях в Нерюнгри.

Соседов прекрасно разбирался в музыке Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Подробности трагедии с Сергеем Соседовым

Сергей Соседов шел на завтрак, упал с лестницы и ударился головой. Музыкальный критик скончался от полученных при падении травм. У него развился отек мозга. Предварительная версия - у критика оторвался тромб. Тромбоз мог усугубить длительный перелет в Якутию. Мужчина должен был выступать на конкурсе "Жемчужина ДВ 2026", где был председателем жюри.

Музыкальный критик был одинок Фото: Кадр видео.

Тотальное одиночество Сергея Соседова

Сергей Соседов признался, что давно не верит в возможность встретить большую любовь. Музыкальный критик был уверен, что одинок он не случайно. Такой крест он вынужден нести по воле судьбы. "Может, поэтому я остался в итоге один, потому что относился слишком ветрено к отношениям. Я по-другому, видимо, не умею. Я уже думаю, что ничего такого и не случится со мной. Я уже не жду. Я понял для себя, что этот путь для меня закрыт. Дело не в возрасте. Есть такие вещи, которые для тебя просто закрыты кармически. Я очень хорошо это понимаю и чувствую", - признавался Соседов в интервью Елене Ханге. При этом Сергей признавался, что у него очень высокие требования к людям. Соседов считал себя неконфликтным человеком. "Так получается, что люди со мной не уживаются. Я ни с кем не скандалю. Боже упаси, я тише воды, ниже травы. Это если меня завести, я могу встрепенуться", - говорил он. Соседов признался, что в глубине души он глубоко несчастен и мечтает о детях.

Мужчина мечтал о детях и был очень одинок Фото: Кадр видео.

Сергей Соседов жил в бедности со старенькой мамой

Сергей Соседов всю жизнь жил с мамой. Шоумен жил очень скромно и постоянно нуждался в деньгах. "Нам очень комфортно вдвоем. Такую маму, как у меня, еще поискать! Она не только мама, но и друг. Мы поддерживаем друг друга, всегда это было. Потому что мы - одна семья", - заявлял он. Сергей долго копил деньги, чтобы приобрести свое жилье, но все его планы рухнули, когда банк, в котором он держал деньги, лишился лицензии. Вместо 11 миллионов он получил страховую сумму в 1,4 миллиона. Оказавшись в безвыходной ситуации, музыкальному критику ничего другого не оставалось, кроме как остаться жить с матерью. Деньги он тратил деньги на еду.