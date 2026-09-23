После встречи с госсекретарем Лавров выступил на заседании Совета безопасности ООН по Украине. Фото: REUTERS.

Сегодня, 23 сентября, в ООН очень много говорили об украинском кризисе. День начался со встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. А продолжился заседанием Совета безопасности по Украине. После чего стало очевидно: Лавров и Рубио смогли согласиться как минимум по одному вопросу - о том, что Европа идет губительным для Запада путем.

Выступая на Совбезе, глава российской дипломатии расставил точки над i, дав ответ призывающим Москву немедленно прекратить огонь: мы хотим устойчивого мира, но, наученные горьким опытом, «не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции».

Спецкорр «Комсомолки» в Нью-Йорке следил за главными событиями.

ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ ЛАВРОВА И РУБИО

Сергей Лавров и Марко Рубио встречались меньше двух месяцев назад. 23 июля в столице Филиппин Маниле на полях мероприятий АСЕАН их полноценные переговоры продолжались 38 минут. На этот раз на общение в отеле Lotte New York Palace главные дипломаты России и США отвели около часа.

Журналистов заранее попросили не задавать вопросов, разрешили только сделать быструю съемку. Но американские коллеги не выдержали. Кто-то из них выкрикнул: «Когда закончится война?» Рубио промолчал. А Лавров сыронизировал: «Почему вы были такими тихими?»

Двери закрылись и началось дипломатическое таинство. За то, чтобы узнать, что в течение этого час сказали друг другу Лавров и Рубио, огромное количество людей (в том числе в Киеве) отдали бы очень многое.

По итогам встречи в нашем МИДе подчеркнуто сдержанно сообщили, что Россия настаивает на «выправлении двусторонних отношений по договоренностям президентов». Рубио же после переговоров с Лавровым признал, что временное прекращение огня не приведет к урегулированию конфликта: «Эта война закончится путем заключения соглашения. Мы все это понимаем».

Ну а если кураторы Киева из Старого Света не перестанут играть с огнем, им, по словам Рубио, грозит катастрофа общеевропейского масштаба: «Одна из имеющихся у нас обеспокоенностей, касающихся войны между Россией и Украиной, заключается в том, что (война) может дать метастазы, распространиться на другие регионы».

День начался со встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Фото: REUTERS.

ГЛАВНОЕ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА В ООН

После встречи с госсекретарем Лавров выступил на заседании Совета безопасности ООН по Украине. Он объяснил собравшимся, почему Россия не будет делать паузы в специальной военной операции ради переговоров – горький опыт научил. «Хотя Европа хочет именно этого (прекращения огня - Ред.) с незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы».

Европейцы, продолжил Лавров, никак не могут подавить в себе инстинкт пугать и пытаться достигать своих целей преступными методами. Наш министр призвал Европу вернуться на почву реальности и осознать, к каким последствиям приведет их безрассудный курс.

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛ ЛАВРОВ НА СОВБЕЗЕ ООН

- Если бы минские договоренности были исполнены, Украина бы оставалась сейчас в границах 1991 года. Естественно, кроме Крыма, «вопрос о котором давно закрыт, и все это прекрасно понимают».

- Достичь выполнения и Минских соглашений, и возможных мирных договоренностей с Киевом весной 2022 года, и развития достигнутых в Анкоридже пониманий помешала Европа.

- Спецпосланники Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, тем не менее, подтвердили, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы достичь долгосрочного украинского урегулирования.

- Одна из главных задач СВО - полное восстановление прав русских и русскоязычных граждан, чей язык, чью культуру и веру на Украине дискриминируют и запрещают.

- Зеленский собирается из сатанинских могил, где перезахоранивают останки пособников Гитлера, привезенные с почестями из Европы, устроить «пантеон героев» - причем на земле Киево-Печерской лавры. На это европейцы закрывают глаза.

- Режим в Киеве не может считаться представляющим интересы крымчан, жителей Новороссии и Донбасса, которых он объявил «нелюдями», «существами» и «террористами».

Наш министр призвал Европу вернуться на почву реальности и осознать, к каким последствиям приведет их безрассудный курс. Фото: REUTERS.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФРАНЦИИ СОЛГАЛ О «КРАХЕ РОССИИ»

Перед выступлением Лаврова, который появился в зале не сразу (Сергей Викторович открывал табличку в память об ушедших из жизни постпредов России в ООН - Виталии Чуркине и Андрее Вышинском), слово брали представители западных стран.

Всех коллег из стана союзников Украины превзошел министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он заявил, что «Россия разоряется», что в нашей стране наступил крах. Но при этом русские имеют наглость «усиливать бомбардировки» Украины.

О том, что причиной усиления бомбардировок стал самоубийственный план Зеленского за 40 дней принудить Россию к миру ударами по нашей мирной инфраструктуре, месье Барро, конечно, предпочел умолчать. Не понимаем, почему русские так действуют, фальшиво удивился министр. И, чтобы окончательно заклеймить наш дикий народ, выдал главный перл: «Украинский язык унижается Россией». Да, а мы-то наивно думали, что наоборот…

Остальные повторяли замусоленные фейки о тысячах похищенных украинских детей и о российских диверсиях в Европе. Крайне заботят европейцев и судьбы голодающих в Африке, до которых из-за разгрома украинских портов из незалежной перестали доходить живительные зерно и кукуруза (странно, в первой пятерке экспортеров - Турция, Испания, Египет, Италия и Нидерланды, где вовсе не голодают).

Впрочем, отчасти пророческие слова произнес глава МИД Дании Лекке Расмуссен: «Если Украина прекратит воевать, это станет концом самой Украины». Если заменить слово «Украина» на «режим Зеленского» - получится чистая правда.

МОСКВА И ВАШИНГТОН ГОТОВЯТ НОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Накануне отлета Лаврова в Нью-Йорк его заместитель Сергей Рябков рассказал, что Москва и Вашингтон готовят новую встречу, целью которой станет устранение взаимных раздражителей в двусторонних отношениях. Как затем сообщил спецкору «Комсомолки» высокопоставленный источник в российском дипломатическом ведомстве, переговоры пройдут в начале октября.

Сергей Рябков подчеркнул, что Москва за продолжение подобных контактов. Хотя реальная отдача пока отстает от ожиданий. «Темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного», - сообщил Рябков.

Издание New York Times, между тем, сообщило читателям, что Белый дом в рамках нового подхода к украинскому урегулированию рассматривает возможность заключения бизнес-сделок с Россией до завершения конфликта. По словам источника издания, такие потенциальные соглашения должны показать серьезность настроя команды Трампа.

Рубио вчера добавил: президент США по-прежнему готов сделать все, что в его силах, чтобы прекратить украинский конфликт. Более того, сегодня США не стали присоединяться к антироссийскому заявлению Украины, которое появилось перед начало Совбеза по украинскому кризису.

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