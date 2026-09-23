Никита Турчин о трагически скончавшемся Сергее Соседове: Омолаживался, строил планы и рассказывал про заграничный проект

Музыкальный критик Сергей Соседов трагически скончался, упав с лестницы. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Во врем гастролей в Якутии Сергей Соседов упал с лестницы и сильно ударился голове. Его доставили в больницу, но спасти не смогли. У музыкального критика случился отек мозга. Ему было всего 58 лет. Коллеги, друзья и близкие в шоке от произошедшего.

Сергей Соседов стал популярным благодаря участию в шоу «Акулы пера». Также он был членом жюри в проектах «Х фактор», «Суперстар! Возвращение» и вёл программу «За гранью» на НТВ. Известно, что Соседов был острым на язык и не стеснялся в выражениях, критикуя известных личностей. Но именно за счет этого качества Сергей выделялся. Он был настоящим критиком.

Сергей Соседов с Ульяной Калашниковой, Денисом Сорокиным, Никитой Турчиным и Андреем Малаховым

«Мы очень часто встречались с Сергеем на съемках телевизионных программ, где были в экспертах. И даже вместе с Андреем Малаховым запускали проект «Акула Пера 2.0». Очень жалко, что Сергей так рано ушел из жизни. А в кулуарах звезды шепчутся, что наконец-то он замолчит. Все те, кого он подкалывал, кому говорил правду в лицо, все эти звезды вот так вот злорадствуют», — рассказал KP.RU знакомый Соседова, участник реалити-шоу Никита Турчин.

Несмотря на узнаваемость, жил Соседов очень скромно. Он проживал вместе с пожилой мамой в двухкомнатной квартире в Москве.

«Очень много моментов было в его жизни, которые, в буквальном смысле слова, могли сломить… Это и квартирный вопрос, и кража денег, и постоянный гнет, отсутствие эфиров на телевидении. Многие коллеги помнят историю, когда с Сергеем прервали контракт в проекте «За гранью». Но ему все равно удавалось оставаться в обойме. Совсем скоро у него выходит проект «Суперстар» на НТВ, где он в составе члена жюри, но теперь его имя в титрах будет в траурной раме», — добавил Турчин.

Никита Турчин и Сергей Соседов Фото: Предоставлено "КП".

Знакомые отмечают, что в последнее время Сергей стал следить за собой и даже искал стилиста.

«Он недавно сделал пересадку волос, искал себе стилиста, посещал косметолога, омолаживался за счет уколов красоты. Он собирался быть молодым и вечно импозантным. Строил планы, рассказывал, что за границей у него должен быть какой-то проект, где он был бы выступил в качестве эксперта, наставника. Говорил о том, что собирается сделать свой музыкальный фестиваль. Но, увы, этим планам уже не суждено сбыться», — поделился с KP.RU Никита Турчин.

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