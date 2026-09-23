Сергей Соседов умер 23 сентября 2026 года. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Сергей Соседов умер 23 сентября 2026 года. О смерти его коллеги по проекту «Суперстар» сообщил Вадим Такменев. Музыкальному критику, журналисту и телеведущему было 58 лет. Для команды шоу эта новость стала особенно тяжелой: Соседов должен был появиться в жюри нового сезона «ВИА Суперстар». Вместе с ним оценивать выступления артистов должны были Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Ирина Понаровская. Ведущими проекта стали Вадим Такменев и Наташа Королева. Коллеги планировали собраться 26 сентября и вместе посмотреть первый отснятый выпуск. После известия о смерти Соседова свои соболезнования выразили коллеги и поклонники. Лера Кудрявцева отреагировала словами: «Я просто в шоке, Господи». Лолита Милявская, которая ранее была ведущей проекта, написала: «О Господи! Не могу поверить».

Сайт KP.RU вспоминает биографию музыкального критика.

Биография Сергея Соседова: детство, семья и первые шаги в журналистике

Гроза всего отечественного шоу-бизнеса родился 23 мая 1968 года в Москве. Его отец Василий Матвеевич много лет служил в органах внутренних дел, мать Антонина Петровна работала инженером-техником. У Сергея был старший брат Владимир. В школе Соседов особенно хорошо проявлял себя в гуманитарных дисциплинах. Он много занимался, писал сочинения, которые учителя считали близкими к литературным статьям, и участвовал в олимпиадах. При этом сам будущий критик вспоминал, что еще в юности заметил за собой склонность внимательно разбирать характеры людей и поступки героев.

Музыка стала важной частью его жизни еще в подростковом возрасте. Соседов рассказывал, что сильное впечатление на него произвел концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Другим запомнившимся музыкальным открытием стала песня «Арлекино» в исполнении Аллы Пугачевой. В 1985 году Соседов окончил школу, а еще раньше, в 1983-м, он завершил обучение в музыкальной школе по классу фортепиано. Позднее журналист продолжил самостоятельно изучать музыку: с 1984 по 1993 год посещал лекции по теории и истории музыки в музыкальном училище и консерватории. В 1988-м он также занимался на режиссерских курсах Московского областного института культуры.

Профессиональный путь Соседова начался с работы курьером в газете «Гудок». Именно там он получил возможность попробовать себя в журналистике. В 1989 году вышел его первый материал - интервью с Эдитой Пьехой. Публикация стала лучшей в номере, а автор получил премию в 75 рублей и благодарственное письмо певицы. Высшее образование Соседов получил в МГУ имени Ломоносова. В 1996 году он окончил газетно-журнальное отделение факультета журналистики с красным дипломом.

Сергей Соседов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

«Акулы пера» и путь к телевизионной известности

Широкая известность пришла к Соседову после появления в программе «Акулы пера» на ТВ-6. Музыкальный журналист быстро запомнился зрителям благодаря резким вопросам, иронии и готовности открыто высказывать свое мнение об артистах. После этого в его карьере появилось еще несколько телевизионных проектов. В 1997 году он участвовал в программе «Акулы политпера», а позднее стал приглашенным экспертом передачи «Канон».

Соседов продолжал работать и в печатных СМИ. Он сотрудничал с «Российскими вестями», «Искусом», «Мегаполис—Континентом», газетой «Среда», «Лигой наций» и журналом «Хит-парад». В разные годы занимал должности музыкального обозревателя и редактора. Параллельно журналист работал на радио. Его материалы и комментарии выходили на «Маяке», «Юности» и «Эхе Москвы». На радиостанции «Говорит Москва» он вел программу «Звездная компания». В начале 2000-х Соседов попробовал себя и в качестве автора телевизионных программ. На ДТВ он был сценаристом и ведущим нескольких выпусков шоу «Под пресс».

«Суперстар», «Х-фактор» и «За гранью»: жизненный путь Сергея Соседова

В 2007–2008 годах Соседов вошел в состав жюри телеконкурса «Суперстар» на НТВ. Спустя несколько лет он продолжил телевизионную карьеру уже в другом музыкальном проекте. С 2010 по 2015 год журналист был одним из судей шоу «Х-фактор» на украинском телеканале. Еще одним заметным этапом стало участие в белорусской версии проекта: с октября 2021 года по январь 2023-го Соседов входил в жюри «X-Фактор Беларусь» на телеканале «Беларусь 1».

В 2020 году он присоединился к программе «Суперстар! Возвращение» на НТВ в качестве члена жюри. В следующем году Соседов стал ведущим ток-шоу «За гранью», которое рассказывало о людях и необычных жизненных ситуациях. В декабре 2023 года стало известно о завершении его контракта с НТВ. После этого Соседов говорил, что хотел посвятить освободившееся время творческой работе, в том числе проведению музыкальных вечеров и лекций о шоу-бизнесе.

Однако надолго без телевидения он не остался. В 2024 году Соседов вернулся на НТВ в составе жюри проекта «ВИА Суперстар». Позднее он продолжил участвовать в музыкальных телепрограммах и творческих вечерах. К началу нового сезона «ВИА Суперстар» критик вновь должен был занять судейское кресло. Для проекта эта съемка стала последней работой Соседова на ТВ.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Почему Сергея Соседова знали как резкого музыкального критика

Соседов получил репутацию человека, который не стремился смягчать оценки из-за звездного статуса собеседника. Еще во времена «Акул пера» он открыто разбирал творчество известных исполнителей и авторов. Критик высказывался о работах Ильи Кормильцева, Ирины Салтыковой, Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, Софии Ротару и других артистов. Его комментарии нередко становились отдельным поводом для обсуждений.

При этом собственное отношение к профессии Соседов формулировал как стремление критиковать прежде всего действительно значимых представителей искусства:

«Мой принцип — никогда не писать о заведомо плохом, ничтожном и творчески несостоятельном. Зачем пинать дохлую собаку? Убежден: критических стрел достойны только самые талантливые музыканты, певцы, композиторы, поэты, актеры, художники. Доброжелательная критика должна помочь им в творческих поисках и устремлениях».

Соседов также неоднократно комментировал конкурс «Евровидение». Одним из наиболее обсуждаемых эпизодов стало его выступление в защиту Кончиты Вурст в программе «Прямой эфир» Бориса Корчевникова. Критик призывал оценивать прежде всего вокальные способности артиста. В 2021 году работу Соседова отметили профессиональной премией. Он был признан лучшим музыкальным критиком года по версии WOW Successful Awards.

Личная жизнь Сергея Соседова

Соседов подробности личной жизни предпочитал обсуждать ограниченно. Он называл себя свободным человеком и рассказывал, что никогда не состоял в браке. При этом журналист признавался, что хотел бы иметь ребенка. В программе «Секрет на миллион» он рассказывал о возможности суррогатного материнства. Лера Кудрявцева даже познакомила его с женщиной, которая была готова выносить ребенка, однако Соседов попросил время, чтобы принять решение.

После смерти отца Соседов продолжал жить вместе с матерью. В последние годы он также рассказывал о своей работе, творческих встречах и участии в телевизионных программах. В 2025 году журналист перенес процедуру пересадки волос, которая длилась 13 часов и проходила в Москве.

Что известно о смерти Сергея Соседова

Сергей Соседов скончался 23 сентября 2026 года в возрасте 58 лет. Вадим Такменев сообщил о смерти журналиста утром и отметил, что вся команда «Суперстара» потрясена произошедшим. По предварительным данным, трагедия произошла во время гастролей в Якутии. Сообщалось, что Соседов мог упасть с лестницы, из-за чего возник отек мозга. Дата и место похорон Сергея Соседова на данный момент неизвестны.

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