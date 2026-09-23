Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД РФ

-… Мария Владимировна, это Гамов из «КП». Здравствуйте! Ну, вот как теперь жить Евросоюзу? Посмотрите, что творится в этом их ЕС! Глава евродипломатии Кая Каллас перепутала Монако и Марокко, когда перечисляла страны, поддержавшие заявление по Украине, перед заседанием Совбеза ООН.

Каллас называла страны, поддержавшие антироссийское заявление, но вместо Монако попыталась назвать Марокко. Политик, правда, поправила себя и озвучила весь список.

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Эту тему мы и обсудили в среду, 23 сентября, с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой…

- Вот… Что же теперь Европе делать-то, Мария Владимировна?

- Вы скажите спасибо, - заметила Мария Захарова, - что Каллас ещё не перепутала свою родную Эстонию с Эфиопией или Эритреей. За ней не заржавеет.

- Да, уж… Как говорил в таких случаях Виктор Степанович Черномырдин - «Никогда такого не было, и - вот опять!»

КСТАТИ

Были и другие случаи, когда Каллас прилюдно допускала ошибки и неточности. В самом начале нынешнего года в соцсетях она перепутала главу комитета бундестага по внешней политике Лашета с руководителем министерства обороны Германии Писториусом. В 2025-м горе-политик заблудилась в ветвях власти ЕС… Случались с ней и другие казусы.