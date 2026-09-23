Страшные подробности внезапной смерти 58-летнего Сергея Соседова: старенькая мама узнала правду

Сергея Соседова пытались спасти врачи Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Появились новые подробности страшной смерти Сергея Соседова в Якутии. Музыкальный критик скончался после несчастного случая в Нерюнгри, где был на гастролях. Он упал с лестницы и ударился головой, но умер не сразу. Врачи пытались его спасти.

Выяснились новые подробности трагедии с Сергеем Соседовым. Он упал с лестницы во время гастролей. Из-за полученной травмы у 58-летнего мужчины произошел отек мозга.

Позже выяснилось, что смерть наступила из-за оторвавшегося тромба. Возможно, тромбоз был вызван длительным перелетом в Якутию.

Неделю назад Соседов жаловался близким на плохое самочувствие. У него давно были проблемы с сердцем.

Музыкальный критик был очень близок с мамой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Соседов умер не сразу после падения. Его пытались спасти якутские врачи, провели операцию, однако усилия медиков оказались безуспешными. Тело артиста доставят самолетом из Якутии в Москву.

Маме Сергея сообщили о трагической смерти сына чужие люди по телефону, не удосужившись даже приехать к старушке. Для нее трагическая новость оказалась настолько неожиданной, что она просто отказались в нее верить.

"Я все не хотела верить. Думала, это обман какой-то… Сейчас не знаю… Просто не знаю… В девятом часу позвонил какой-то продюсер по имени Виктор. Я не знаю такого. Думала, это просто розыгрыш, или мошенники. Ну, раз Вадим Такменев сказал, наверное, правда…" - цитирует "СтарХит" Антонину Петровну.

Она непрерывно рыдает и не может прийти в себя. Сергей всю жизнь жил с мамой. Он не раз говорил, насколько близки они с Антониной Петровной.

"У Сережи все нормально было со здоровьем. Все как обычно, никаких проблем. 21 сентября он уезжал в Шереметьево. Виделись в последний раз. Самолетом до Благовещенска летел, а там уже каким-то своим ходом в Нерюнгри. Должен был вернуться 28-го числа", - плачет пенсионерка.