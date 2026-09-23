Саша Савельева сделала печальное заявление о брошенном Кирилле Сафонове: скрывать нет смысла

Саша Савельева перестала скрывать правду о Кирилле Сафонове Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Саша Савельева впервые подтвердила проблемы в семье с брошенным в Израиле Кириллом Сафоновым. Певица заявила, что проходит непростой этап в браке.

Слухи о том, что в семье Саши Савельевой и Кирилла Сафонова не все гладко, ходят уже несколько месяцев. Супруги летом окончательно разъехались по разным странам. Певица вернулась в Россию, где ухаживает за больной мамой. А актер остался в Израиле и жалуется на одиночество и тоску.

Саша забрала у мужа семилетнего сына Леона. В Москве мальчик пошел в первый класс.

Сафонов важное событие в жизни сына пропустил. В России он не появляется больше четырех лет.

Артисты разъехались по разным странам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

С недавних пор экс-солистки "Фабрики" стала все чаще рассуждать о кризисах в отношениях. "Сколько лет можно не уходить из отношений, в которых плохо?" - спрашивала она публику на фоне новости о разводе с Сафоновым.

А на днях Саша рассказала впервые призналась, что в их браке с Кириллом действительно наступил сложный период. Она больше не хочет делать вид, что в семье все хорошо.

"Было бы странно сейчас говорить, что у нас все прекрасно. Мы с Кириллом вместе много лет и действительно проходим непростой этап в отношениях. В долгом браке невозможно оставаться все время в одной и той же точке. Иногда приходится заново смотреть друг на друга", - поделилась Саша в блоге.

При этом она уточнила, что делать шоу из личной драмы не собирается. "Мне не хочется делать вид, что ничего не происходит, но и превращать нашу личную жизнь в публичный сериал не буду. У нас есть сын и огромная личная история, которой мы очень дорожим", - добавила певица.

Вокалистка отметила, что проблемы в семье копились постепенно. Они с мужем начали отдаляться друг от друга.

"Не было одной ссоры или события, после которого все стало иначе. Такие вещи происходят постепенно: где-то перестали слышать друг друга, что-то откладывали на потом, у каждого были свои сложности, ожидания, усталость", - написала женщина.

Напомним, Савельева и Сафонов поженились в 2010 году. В 2019-м у них родился сын Леон. До 2025 года вся семья жила в Израиле.

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