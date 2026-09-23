25-летняя дочь Анны Ковальчук вышла замуж за певца

Анна Ковальчук выдала дочь замуж Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Анна Ковальчук выдала дочь замуж. 25-летняя наследница звезды сериала "Тайны следствия" вышла замуж за певца.

В семье Анны Ковальчук случилась радость. Дочь актрисы Злата Ильченко вышла замуж за певца. Избранником красавицы стал музыкант Артем Розанир.

Злате 25 лет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Церемония прошла 17 сентября в Санкт-Петербурге. Невеста выбрала классическое белое платье с корсетом и длинную фату с кружевом.

Девушка познакомилась с новоиспеченным мужем год назад. Дочка Ковальчук не раз публиковала фото с Артемом.

Дочь актрисы с мужем Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Напомним, Злату актриса родила от первого мужа Анатолия Ильченко. Кадры появления малышки на свет вошли в первый сезон легендарного сериала "Тайны следствия".

Девочка связывать жизнь с кино не стала. Злата получила юридическое образование и профессионально увлекается конным спортом. У нее есть собственная лошадь.

"Я человек ответственный, как все говорят, взрослый не по годам, поэтому планы грандиозные. Скоро мне будет 27. К этому времени я хотела бы найти свое дело, реализоваться в работе, быть самодостаточной и независимой. И, конечно, я хочу семью. Уже вижу, что в ближайшие годы ее создам, выйду замуж, стану мамой", - говорила дочь артистки.