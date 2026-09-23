Евгений Гор честно рассказал о походах налево от Надежды Бабкиной

Евгений Гор с Надеждой Бабкиной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Певица Надежда Бабкина уже 24 года счастлива в гражданском браке с певцом Евгением Гором. Об их союзе говорили всякое – в основном из-за 30-летней разницы в возрасте. Сам Евгений с юмором относится к пересудам о своих отношениях с певицей. Он даже пошутил о своих походах налево.

В новом выпуске шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ он рассказал, что "пойти налево" в их паре означает пойти на часть дачи, которая «закреплена» за артисткой.

«Мне по кайфу собирать урожай на участке Нади, то есть на ее стороне. У нас сходить налево означает "пойти на ее часть участка", а не изменить. Хотя, многие думают иначе», - пошутил артист.

Гор признался, что обожает делать домашние заготовки. Этой осенью, например, он сам закрыл около ста банок варенья и компота.

Евгений привык, что СМИ постоянно называют его «молодым мужем» певицы. 46-летний артист шутит, что наконец-то достиг того возраста, когда он уже не «молодой муж», а скорее пожилой.

К слову, Надежда Бабкина тоже считает, что Евгений уже далеко не молод. В прошлом году Надежда Георгиевна высказалась по поводу внешнего вида своего спутника.

«Да он уже старше меня выглядит. Он для меня уже старичок. Весь седой», - заявила Бабкина в интервью Вячеславу Манучарову.

Артистка не скрывает, что у них с Евгением – гостевой брак. Каждый из них живет в своей собственной квартире. Певица также отметила, что Гор постоянно занят бизнесом и часто отсутствует по работе.

«Но мне нравится. Он приходит, посуду моет. Понимаешь?» - говорит Надежда Георгиевна.

Надежда Бабкина и Евгений Гор познакомились на конкурсе, в составе жюри которого была певица. С тех пор молва и СМИ не раз их разлучали, но артистка уверяет, что они с Евгением по-прежнему вместе.

«Он никуда не делся, представь себе, мы до сих пор рядом и вместе. Просто у него свой бизнес, он очень занят. И ничего нам не мешает заниматься своими вещами, а потом видеться», — рассказывала Бабкина.

Про гражданского мужа звезды не раз писали, что он – альфонс. Надежда Георгиевна во всех интервью защищала Евгения Гора и говорила, что он самодостаточный и успешный человек. По словам певицы, Гор прилично зарабатывает – он пишет музыку и тексты песен, так что совершенно не нуждается в ее деньгах.