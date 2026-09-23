Тайно родившая от Харламова Катерина Ковальчук впервые показала фото с беременным животиком

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук девять месяцев скрывали, что они ждут ребенка. Актриса стала мамой 10 сентября в элитной подмосковной клинике «Лапино». У артистов родилась дочка, малышку назвали Алисой.

В своем блоге Катерина впервые поделилась фото, сделанным во время беременности. Актриса опубликовала снимок с животиком, шутливо обыграв свое положение. Она положила на живот темные солнцезащитные очки, а к пупку направила соломинку с латте.

Катерина опубликовала фото с беременным животиком.

«Наше лучшее лето. 15 июля 2026 года», - подписала снимок Ковальчук.

Первыми о беременности Катерины сообщили друзья Харламова шоумены Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

«Гарика нет, но сегодня на это есть уважительная причина. Наш Гарик прямо сейчас становится папой. Поздравляем семью Харламовых», - рассказал Азамат в эфире шоу «Кстати».

У 45-летнего Гарика уже есть дочь Настя от актрисы Кристины Асмус. Для Ковальчук этот ребенок стал первенцем.

Первой поздравить Катерину в роддом приехала мама Гарика Наталья Харламова. В соцсетях она опубликовала снимки из роддома и поделилась своими чувствами.

«Эмоции зашкаливают настолько, что слезы счастья льются из моих глаз безостановочно», - призналась свекровь.

В своем блоге Наталья также отчитала друзей сына, «сдавших» беременность Екатерины.

«Ох уже эти некстати болтливые участники шоу ''Кстати'' Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев!» - возмутилась Наталья Харламова.

Гарик не поскупился и щедро оплатил роды жены. Катерина Ковальчук рожала в Центре домашнего акушерства: палата в нем приближена к домашней обстановке и напоминает скорее просторную квартиру, чем больничное помещение. Она обставлена мебелью в светлых тонах – кровать для будущей мамы, диван, чайный столик, большой телевизор. Палата оснащена двумя санузлами и ванной-джакузи.

В этом роддоме, расположенном в Подмосковье, появились на свет дети многих звезд, в том числе Агаты Муцениеце, Анастасии Решетой, Оксаны Самойловой, Пелагеи, Елены Темниковой, Кети Топурии, Анастасии Костенко. Здесь же стала мамой и бывшая жена Гарика Кристина Асмус.