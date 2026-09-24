Ничего не изменилось: инопланетные дроны летают над США, как у себя дома, с середины прошлого века

НЛО над США почему-то появляются чаще, чем где-либо еще. Инопланетян, похоже, вообще чем-то тянет к американцам. Фото: sdecoret/Shutterstock/Fotodom

Военное министерства США (Department of War) продолжает выкладывать на своем сайте ранее засекреченные фото, видео и свидетельства очевидцев, собранные агентами ЦРУ, ФБР, Пентагона, сотрудниками NASA и Госдепартамента. Достоянием заинтересованной общественности стали уже шесть порций НЛО-файлов, обнародованных в рамках инициативы президента США Дональда Трампа. Ни в одной нет ничего прямо уж такого, чтобы прямо указывало на инопланетян. Но знатоки-уфологи такую связь усматривают - косвенную, в первую очередь имея в виду ничем, казалось бы, непримечательные кадры из последней рассекреченной порции, сделанные в аж в 1952 году. Их зачем-то прятали почти три четверти века, а недавно почему-то показали. О чем речь?

Репетиция «Вашингтонской карусели»

Рассекреченное видео представляет собой оцифрованную копию с цветной 16-мм пленки (Kodachrome color film), отснятой служащим ВМС США Делбертом Ньюхаусом (U.S. Navy Chief Warrant Officer Delbert C. Newhouse) 2 июля 1952 года в окрестностях городка Тремонтон в штате Юта (Tremonton, Utah).

На пленке – рой то ли из 13, то ли из 14 светящихся сфер, движущихся в кадре. Сейчас похожие «небесные шоу» той или иной сложности можно устроить посредством дронов, но тогда – несколько десятилетий назад – ничего такого и близко не было. Да и вообще никакие летательные аппараты, сделанные людьми, вести себя в небе столь сверхъестественно просто не могли.

Американские военные, которым Ньюхаус передал пленку с объектами, попавшими в объектив его камеры, идентифицировать их не смогли. Или сделали вид, что не смогли. Хотя всячески изображали, что разбираются - в ходе проекта под названием «Синяя книга» (Project Blue Book).

Рой таинственных огней, которые снял на пленку морской служащий в Огайо в 1952 году (один из кадров)

Остались неопознанными и другие НЛО того времени – очень похожие, а возможно, и те же самые, которые чуть позднее - с 12 по 29 июля 1952 года - буквально атаковали Вашингтон, кружа в небе словно фигурки в карусели. За что сам инцидент получил в народе название «Вашингтонская карусель».

Светящиеся сферы были видны невооруженным глазом – сотни очевидцев трезвонили в полицию, докладывая о немыслимых для земной техники маневрах. Объекты, которых фиксировали радары, испускали яркие вспышки, меняли цвет. Одни зависали. Другие носились с колоссальной скоростью порядка 11 тысяч километров в час. Но как только в небо поднимались истребители – хотя бы рассмотреть, что там летает, сферы исчезали. Словно бы растворялись в воздухе. И появлялись вновь после того, как истребители приземлялись.

С небес на Землю

Так совпало, что в 1952 году в самом разгаре был так называемый Паломарский обзор (Palomar Observatory Sky Survey (POSS-I). С ноября 1949 года по май 1957 американские астрономы изо дня в день фотографировали всё светящееся в небе Северного полушария – то, что попадало в поле зрения 1,22-метрового телескопа система Шмидта Паломарской обсерватории в Калифорнии.

Яркие сферы, запечатленные американскими военными в 2025 и 2023 годах в окрестностях Китая

Фотопластинки с изображениями звездного неба, хранившиеся в архиве середины прошлого века, в прошлом году оцифровали астрономы и технари, объединившиеся в проект VASCO (VASCO project - Vanishing & Appearing Sources during a Century of Observations) - «Исчезающие и появляющиеся источники за столетие наблюдений».

Под руководством Беатрис Вильярроэль (Dr Beatriz Villarroel) из Северного института теоретической физики в Швеции (Nordic Institute for Theoretical Physics) и Стефана Брюля (Stephen Bruehl) из Вандербильского университета (Vanderbilt University) энтузиасты сравнили снимки одних и тех же участков космического пространства, которые астрономы фотографировали несколько раз через те или иные промежутки времени – порой очень небольшие. Обнаружилось нечто совершенно удивительное: они - эти снимки - отличались …количеством объектов. Какие-то вдруг появлялись, а какие-то, наоборот, пропадали. Будто что-то прилетало или улетало.

А ведь пока шел Паломарский обзор, ничего земного в космосе летать не могло. Космическая эра человечества, как известно, началась 4 октября 1957 года с первого советского спутника ПС-1. А множество фотопластинок свидетельствовало, что к тому времени на орбите уже что-то было и летало туда-сюда.

Статью, в которой ученые рассказали о своем «открытии», опубликовал журнал Nature - один из самых авторитетных научных журналов в мире.

«Неожиданно мы обнаружили случаи, когда звезды появлялись и исчезали на небольшом участке неба в течение часа, и что еще более странно, два наших самых ярких случая произошли в июле 1952 года, совпав по времени с атакой НЛО на Вашингтон в 1952 году», - отмечали авторы публикации.

Большой НЛО в окружение маленьких – эдаких дронов. В интернете уверяют, что фото позаимствовано из файлов проекта «Синяя книга». Но уверенности в этом нет

Мадам Вильярроэль и ее коллеги определили, что объекты, запечатленные на старых астрономических снимках, находились вблизи Земли. Они либо отражали свет своей поверхностью, либо излучали собственное свечение. А в космосе, повторю, ничего земного-то и не было.

Ну, как тут не предположить, что на орбите в то время находились некие внеземные аппараты – вполне вероятно, что те самые, которые 2 июля 1952 года попали в объектив ручной камеры (Bell & Howell Auto Master camera) Делберта Ньюхауса в штате Юта. Спустя несколько дней они же могли посетить Вашингтон. А потом «дроны» опять вернулись на орбиту или чуть дальше, где по сей день, возможно, и находятся - на борту корабля-матки, периодически направляясь вплотную к Земле с разведывательными целями.

Ведь НЛО, как две капли воды похожие на давнишние, видят и в наше время. В рассекреченной шестой порции есть сделанные военными короткие видео со светящимися сферами, летавшими над Желтым и Восточно-Китайским морями в 2025 и 2023 годах.

КСТАТИ

Белые пятна «Синей книги»

По проекту «Синяя книга» американские военные работали с 1947 по 1969 год. По официальным данным, они «изучили» 12618 наблюдений НЛО. Почти все объекты были «опознаны» как метеорологические баллоны, стаи птиц, атмосферные явления, свет от Венеры или ярких звезд. Однако, 5,5 процентов случаев все-таки остались без объяснений – то есть, оказались чем-то совсем уж непонятными.

По неофициальным данным, настоящая доля необъяснимого составляла более трети. Что похоже на правду. В шестой транш рассекреченных ныне документов вошло короткое интервью капитана ВВС США Эдварда Руппельта, руководивший проектом в 1951-1953 годах. К 1952 году, по его словам, в поле зрения экспертов попало 800 наблюдений, из которых остались абсолютно необъясненными порядка 20 процентов случаев.

В прошлом году энтузиасты выложили в сеть снимок – якобы из файлов «Синей книги» - с «пояснением», что его сделал анонимный автор над Нью Йорком 20 марта 1950 года. На снимке – некий огромный цилиндр - корабль матка, как считают уфологи. Рядом – 10 гораздо более мелких объектов, которые тот выпустил. Да, в 1952 году летали как раз такие же. И до сих пор летают.

ИТОГО

Мы с вами где-то встречались

Круг, как говорится, замкнулся – мелкие НЛО вполне могли быть теми объектами, которых видели энтузиасты проекта VASCO, которые были засняты в штате Огайо, потом кружили над Вашингтоном и теперь попадаются в тех местах, так или иначе связанных с американскими военными.

Я не удивлюсь, если, в итоге, выяснится, что «дроны» насылают не инопланетяне собственными персонами, а сверхразумный внеземной ИИ, который обосновался в Солнечной системе миллионы, а то и миллиарды лет назад. Когда-нибудь и его создатели, не дай бог, объявятся…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США знали об угрозе инопланетного вторжения: рассекречена правда, которую скрывали десятилетиями