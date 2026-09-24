Зюганов: В треугольнике РФ - КНР - США будут вращаться главные события в мире

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Геннадий Андреевич, здравствуйте. Это Радио «Комсомольская правда» Александр Гамов, помощник Зюганова.

- Привет, безотказный помощник.

- Спасибо огромное. Рад вас слышать.

Председатель КНР товарищ Си Цзиньпин прибыл с визитом в Соединенные Штаты. Его лично встретил у трапа товарищ Трамп, скажем так.

- Он на товарища, во-первых, не тянет.

- Хорошо… И визит исторический. Скажите, пожалуйста, как это повлияет на обстановку в мире?

- Этот визит был давно запланирован. Он довольно тщательно готовился. И не случайно снова расстелили, как и при встрече Путина на Аляске, красную дорожку, и Трамп лично встречает.

Если прочитаешь стратегию национальной безопасности США, утвержденную Трампом, то там есть несколько стран, которым уделено особое внимание, как своим конкурентом и противником. Это Китай и его Компартия, особо подчеркиваю - Компартия. Потому что именно под руководством Компартии Китай стал великой державой.

Есть в этом списке и наша страна, которая обладает огромным военно-политическим потенциалом и в состоянии дать сдачу любому самому мощному противнику. Иран там же - и так дальше по списку.

- У Трампа сейчас не очень простое положение…

- Очень сложное. Он влез в эту драку с Ираном, наглую и противную, и сам же пожинает горькие плоды. Там уже галлон солярки стоит 6,5 доллара, никогда такой цены не было.

С другой стороны, сейчас идет сессия в ООН, высокая неделя. Я послушал и посмотрел выступление Трампа, он там вместо 20 минут выступал два регламента, в два раза больше.

- И там отношениям с Китаем и с Россией уделено особое внимание…

- И не случайно. Потому что в этом треугольнике будут вращаться главные события мировой политики в XXI веке. И, судя по всему, США крайне обеспокоены тем успехом, с которым прошли два форума - 25-летие ШОС и 20-летие БРИКС, где и Путин, и Си Цзиньпин, и Моди продемонстрировали очень важную сплоченность против вызовов англосаксов и натовцев… Которые объявили войну не только русскому миру, но и санкционную войну, тарифную давно ведут, и против Китая, Индии и всех, кто им не нравится.

Визит исключительно важный. И, что приятно, руководитель могучего красного Китая, как всегда, ведет себя уверенно, достойно. Потому что у Китая для этого есть все аргументы.

Самое бурное развитие экономики, у них она 20 лет развивалась с темпами выше 10%, около 10%.

И сегодня, если ты посмотришь первую пятерку, там Китай, Индия, Вьетнам… То есть, страны, которые проповедуют не монетаристскую идею развития экономики, а ориентируются на справедливость и суперсовременные технологии. И именно они сегодня показывают прекрасные результаты.

Нашему правительству давно пора у них учиться и брать пример…

- И украинскую тему лидеры США и Китая будут обсуждать.

- Уверен, будут обсуждать все темы, и непременно эту. Потому что те санкции, которые предлагают накладывать на все страны, включая посредников, касаются фактически всех, кто сегодня определяет экономическую погоду на планете.

- Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь!

- Давай!