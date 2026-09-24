В Москве стартовали съемки фильма по аудиосериалу «Хрум или Сказочный детектив»

Константин Эрнст с юными актерами и журналистами Детского радио. Фото: Пресс-служба ГПМ Радио

В России стартовали съемки полнометражного фильма по вселенной «ХРУМ», главные роли в котором исполнят Ангелина Стречина, Василий Вакуленко (Баста), Мирон Проворов и Сильвия Дадалян. Об этом сообщили создатели проекта.

Первый съемочный день прошел 20 сентября в московской библиотеке-читальне имени Тургенева. Картина станет новым этапом развития популярного аудиосериала Детского радио «ХРУМ или Сказочный детектив» и впервые перенесет его героев на большой экран.

Проект запустил «Газпром-Медиа Холдинг» совместно с Первым каналом. Соинвесторами и дистрибьюторами выступили Первый канал, «Централ Партнершип» и ГПМ Радио. Режиссером семейного фильма стал Игорь Волошин, работавший над картинами «Повелитель ветра», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Буратино».

Стречина сыграет учительницу математики Марию Петровну, которая одновременно руководит детективным агентством «ХРУМ». Басте досталась роль сказочного полицейского Добрыни. Его герой появится в анимационном образе, однако получит внешность, голос и характерные черты музыканта. Проворов и Дадалян воплотят школьников Макса и Любаню, которым предстоит расследовать необычные сказочные происшествия.

Ангелина Стречина. Фото: Пресс-служба ГПМ Радио

«Работать с детьми в таком масштабном проекте непросто, но мы делаем это с большой любовью. Главное в подборе актеров – талант и точное попадание в роль. Ребята, которые сегодня на площадке, достойно справились с жестким отбором. Все, что кажется сложным во время съемок, на экране будет выглядеть легко, невесомо и весело», – рассказал Волошин.

По словам режиссера, выбор Басты на роль Добрыни оказался особенно точным. Сам образ персонажа Волошин назвал идеальным для русского богатыря.

Креативный продюсер фильма Антон Безносюк рассказал, что авторы решили не просто экранизировать знакомый сюжет, а заново запустить вселенную «ХРУМ». В центре истории останутся дружба, взаимопомощь, внимание к близким и способность удивляться.

Мирон Проворов. Фото: Пресс-служба ГПМ Радио

Параллельно развивается и анимационное направление франшизы. Генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук сообщил, что мультсериал по мотивам «ХРУМ» должен выйти в начале 2027 года, а премьера полнометражного фильма запланирована на октябрь того же года.

«ХРУМ или Сказочный детектив» выходит на Детском радио с 2016 года. За это время было выпущено более 150 эпизодов, а только за 2025 год проект собрал около 300 млн прослушиваний на стриминговых платформах. Вселенная также получила продолжение в книгах и театральных постановках.