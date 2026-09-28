Новые тренды на застолья в России

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Па данным аналитиков, россияне стараются вести более здоровый образ жизни. Рынок здорового питания ежегодно растёт на 15%, увеличиваются и расходы на фитнес. Кроме того, в обиход прочно вошла культура регулярных медицинских обследований, мониторинга показателей организма с помощью гаджетов и подбора витаминов и рационов под индивидуальные потребности. Изменился и подход и к встречам. ЗОЖ больше не считают занудством.

То есть свадебные, корпоративные гуляния с непременным распитием спиртного и мордобоем в качестве кульминации мероприятия под лозунгом «Драку заказывали?» остаются в прошлом. Уже не говоря о днях рождения и дружеских встречах, которые тоже проходят в совершенно новых и куда более здоровых форматах – не всегда даже за столом, а очень часто в панда-парках, дансингах, клубах, в форме квестов, тренингов, интеллектуальных или спортивных игр. Люди выбирают настоящее, а не хмельное веселье и искреннее общение.

Абсолютно очевидно, что молодые россияне предпочитают теперь отдыхать, не разрушая себя. Более того, прослеживается тренд на самопознание, самообразование и самосохранение.

Утро вечера мудренее

Забавно, но эта сказочная присказка звучит как тема актуальной повестки.

Все чаще посиделки и вечеринки переносятся с вечера …не на утро, конечно (а иногда и на утро), но на день. Например, в большой моде кофейные, чайные утренние рейвы, клубы утреннего кофе – это все названия танцевальных мероприятий, которые назначаются обычно в первой половине дня и проходят без алкоголя. Это, пожалуй, одно из наиболее заметных изменений в структуре празднования каких-либо событий. Люди заботятся о том, чтобы после «отмечаний» оставались силы на необходимые дела, на продуктивную работу. Поэтому отгуляв праздник, стараются вовремя лечь спать, чтобы на следующий день легко проснуться и плодотворно жить дальше. Чтобы не требовался отдых от отдыха.

Фокус на осознанность

Действительность обрушивается на нас таким количеством информации, такой многозадачностью, что в обществе наблюдается запрос на здоровый антистрессовый отдых. Кто-то выбирает танцы, чтобы сбросить с себя накопившуюся напряженность с помощью активных движений. Другие, наоборот, - тихий вечер со свечами и расслабляющей живой музыкой. Третьи объединяются в группы для медитации или для творчества. А тем, кто любит острые ощущения, могут понравиться сенсорные вечеринки, на которых гости перемещаются по зонам, стимулирующим разные ощущения (свет, звук, текстуры, ароматы).

Однако у всех общая цель – как можно качественнее и экологичнее снять с себя негатив, осознанно обнулиться и восстановить ресурсы.

Кстати, на многих перечисленных мероприятиях необязательно даже физически присутствовать. К ним можно подключаться онлайн, что экономит силы, если человек совсем «разрядился». Современные технологии активно применяются в индустрии отдыха и развлечений.

«Энтеросгель бар»: еще одно новое слово в проведении вечеринок

Разумеется, люди по-прежнему встречаются, едят, пьют и празднуют — но делают это, как это уже звучало выше, все осознаннее: меньше алкоголя, меньше пафоса, больше близких людей и простых способов позаботиться о себе наутро. Люди не готовы расплачиваться за приятный вечер плохим следующим днём.

Хорошим тоном на вечеринках, причём, независимо от того, гламурное это мероприятие или уютные домашние посиделки, стало ставить на стол вазочки с порционными саше - сорбентом (ещё его называют энтеросорбентом) для сохранения внутренней кишечной флоры организма человека от вредного воздействия спиртного и избыточной пищи. А что? Здоровая альтернатива. За этим трендом прочно закрепилось название «энтеросгель-бар». На крупных мероприятиях типа свадеб или корпоративов рядом с такой вазочкой размещают банкетные карточки с шуточными надписями-напоминалками вроде «Я ни о чем не жалею» или «Для тех, кому завтра на работу».

Иногда с «экологической» вазочкой соседствуют патчи под глаза.

Психологи отмечают, что сегодня ЗОЖ – история не про ограничения, а про выбор своего темпа и хорошего самочувствия. Главный посыл «лакшери-жизни» сегодня — проснуться после хорошего вечера и всё ещё считать его хорошим.