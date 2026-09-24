Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В московском кинотеатре «Художественный» прошла презентация нового сезона Института развития интернета (ИРИ). Гостями мероприятия стали многие актеры, режиссеры, продюсеры и блогеры.
Одним из первых появился Федор Бондарчук – стройный, подтянутый, в расслабленном кэжуал-образе в сочетании со стильной кепкой.
Актриса Виктория Маслова выбрала черный рок-образ с мини-платьем и сапогами.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В таких же оттенках на мероприятии появились супруги Анна Снаткина и Виктор Васильев.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Актер Слава Копейкин, который недавно сыграл Басту в байопике о рэпере, удивил новым образом – он теперь блондин.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Актриса Катя Кабак прибыла без своего мужа Тимура Родригеза. Для вечера она выбрала черное мини-платье с соблазнительным вырезом на груди и длинными кружевными рукавами. Сверху она накинула красный жакет.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Темные образы примерили и Ангелина Стречина с Ильей Малаковым.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Блогеры Артур Бабич и Аня Покров решили не снимать верхнюю одежду и появились в зале в куртках.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Телеведущая Юлия Барановская стала одной из немногих, отказавшихся в этот вечер от черного цвета. На ней был элегантный твидовый костюм с юбкой серого оттенка.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В хорошем расположении духа прибыл на мероприятие Леонид Ярмольник. Он как обычно был энергичен и активен.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Вели мероприятие генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и исполнительный директор Елена Лапина. Со сцены они представили больше 100 релизов проектов, которые выйдут в сезоне 2026/27.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Среди них будет много детского и подросткового контента, исторических сериалов, военных проектов. Из самого ожидаемого – «Капитанская дочка» по мотивам повести Александра Пушкина, «Очарованные» с Еленой Подкаминской, исторический «Голицын» с Данилой Козловским и политическая «Югославия» (сиквел сериала «ГДР»). Один из самых крупных проектов – сериал по роману Сергея Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов» и Никитой Кологривым и Полиной Гухман.