В хорошем расположении духа прибыл на мероприятие Леонид Ярмольник Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В московском кинотеатре «Художественный» прошла презентация нового сезона Института развития интернета (ИРИ). Гостями мероприятия стали многие актеры, режиссеры, продюсеры и блогеры.

Одним из первых появился Федор Бондарчук – стройный, подтянутый, в расслабленном кэжуал-образе в сочетании со стильной кепкой.

Актриса Виктория Маслова выбрала черный рок-образ с мини-платьем и сапогами.

Актриса Виктория Маслова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В таких же оттенках на мероприятии появились супруги Анна Снаткина и Виктор Васильев.

Анна Снаткина и Виктор Васильев Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актер Слава Копейкин, который недавно сыграл Басту в байопике о рэпере, удивил новым образом – он теперь блондин.

Актер Слава Копейкин Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актриса Катя Кабак прибыла без своего мужа Тимура Родригеза. Для вечера она выбрала черное мини-платье с соблазнительным вырезом на груди и длинными кружевными рукавами. Сверху она накинула красный жакет.

Катя Кабак Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Темные образы примерили и Ангелина Стречина с Ильей Малаковым.

Ангелина Стречина с Ильей Малаковым Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Блогеры Артур Бабич и Аня Покров решили не снимать верхнюю одежду и появились в зале в куртках.

Артур Бабич и Аня Покров Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущая Юлия Барановская стала одной из немногих, отказавшихся в этот вечер от черного цвета. На ней был элегантный твидовый костюм с юбкой серого оттенка.

Телеведущая Юлия Барановская Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В хорошем расположении духа прибыл на мероприятие Леонид Ярмольник. Он как обычно был энергичен и активен.

Леонид Ярмольник Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вели мероприятие генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и исполнительный директор Елена Лапина. Со сцены они представили больше 100 релизов проектов, которые выйдут в сезоне 2026/27.

Вели мероприятие генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и исполнительный директор Елена Лапина. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среди них будет много детского и подросткового контента, исторических сериалов, военных проектов. Из самого ожидаемого – «Капитанская дочка» по мотивам повести Александра Пушкина, «Очарованные» с Еленой Подкаминской, исторический «Голицын» с Данилой Козловским и политическая «Югославия» (сиквел сериала «ГДР»). Один из самых крупных проектов – сериал по роману Сергея Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов» и Никитой Кологривым и Полиной Гухман.