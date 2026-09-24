Галустян женился на визажистке, а Якушев — на мастере по маникюру: кто из звезд выбрал себе жену "из народа"

Михаил Галустян и Лилия Киосе

Многие артисты, устав от романов с актрисами и ведущими, выбирают простых девушек из народа, с которыми можно построить нормальную семью. Герои нашей сегодняшней подборки — звездные мужчины, чьи возлюбленные далеки от их профессии, и зачастую остаются за кадром.

Саша Петров женился на простой девушке из многодетной семьи

После продолжительного романа с Ириной Старшенбаум у Петрова появилась другая возлюбленная из актёрского мира — Стася Милославская. Саша и Стася встречались несколько лет, и все в окружении ждали скорую свадьбу. Но у судьбы были свои планы. Знаменитый актер неожиданно нашел счастье с обычной девушкой из многодетной семьи, которая никак не связана с шоу-бизнесом. До встречи с Петровым Виктория Антонова работала проектным специалистом в организации, занимающейся сохранением культурного наследия России. Там же трудятся ее родители. Еще девушка пробовала себя в качестве начинающий актрисы и модели.

Александр Петров и Виктория Антонова на премьере фильма "Горыныч" Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С Викторией Петров познакомился в августе 2023 года в ресторане на Патриарших прудах. Девушка сидела за столиком с мамой и подругой, а Саша был с компанией. Петров позже рассказывал, что сразу увидел в Виктории «свою судьбу», но не решился подойти, так как она была не одна. Вместо этого он придумал оригинальный ход: проходя мимо компании, пристально посмотрел на Викторию и громко сказал: «Хорошего вечера». По словам Петрова, это был своеобразный сигнал, означающий «Найди меня». Позже Виктория действительно написала ему в соцсетях, и уже после нескольких свиданий пара решила пожениться. Говорят, что Стася Милославская узнала обо всем постфактум. Якобы с ней Александр расстался по смс…

Саша Петров и Виктория Антонова сыграли пышную свадьбу 25 ноября 2023 года в La Piano Hall Фото: скриншот видео.

Петров и Антонова тайно расписались в московском ЗАГСе 10 сентября 2023 года. Предложение было спонтанным: актер признался, что даже не успел купить кольцо, срезал какую-то веточку и сказал: «Слушай, выходи за меня замуж». Пышную свадьбу со звездными гостями — Филиппом Киркоровым, Сергеем Буруновым, Игорем Верником и тд — пара сыграла позже, в ноябре.

А 6 апреля 2025 года у Александра и Виктории родился сын Федор. 37-летней Саша Петров не перестает признаваться в любви своей жене Виктории, которой а этом году исполнилось 25 лет.

Михаил Галустян женился на визажистке

Всего за два года 46-летний Галустян успел развестись с женой Викторией после 18 лет брака и жениться вновь — на 36-летней визажистке Лилии Киосе.

Михаил Галустян и Лилия Киосе на премьере фильма «Королек моей любви», фото: пресс-служба

Ходили слухи, что от Виктории, родившей ему двух дочек и прошедшей с ним огонь и воду, шоумен ушел, как раз к Киосе. Однако, сам Галустян наотрез отрицает это: мол, он развелся в 2024-м, а с Лилией роман начался только в 2026 году. По словам ведущего, причиной распада его брака стали исключительно внутренние причины, а не третьи лица. Он подчеркнул, что они с женой честно пытались сохранить семью, но у них не получилось.

С Киосе Михаил познакомился за три года до свадьбы на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае, где Лилия работала гримером и стилистом по волосам. В марте 2026 года пара впервые вышла вместе в свет, а уже в июне Галустян и Киосе тайно зарегистрировали брак.

Лилия родилась в городе Коряжма Архангельской области. Выросла в семье военного. Старший брат Киосе Дмитрий — настоятель храма в посёлке Отрадное в Подмосковье. В прошлом Лилия была замужем за актёром Андреем Федоровым.

Данила Якушев женился на мастере по маникюру

Якушев довольно долго ходил в холостяках, а 23 июня этого года 40-летний неожиданно женился на 19-летней Кристине Недураевой. До этого Данила несколько раз появлялся с юной возлюбленной на светских мероприятиях.

Данила Якушев и Кристина Недуруева Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Кристина не имеет никакого отношения к актерской среде. Недуруева родилась в Курске. Окончила девять классов, не стала получать высшее образование и сразу начала работать. Перед переездом в Москву Кристина с родителями какое-то время жила в Санкт-Петербурге. Подрабатывала детским аниматором. В 16 лет освоила профессию мастера по маникюру, и, кстати, весьма неплохо зарабатывала на «ноготочках».

На момент знакомства с Якушевым, которого давно окрестили русским Райаном Гослингом, Недуруева развивала свой блог в соцсетях. Как-то Кристину подловили на Патриках и задали несколько вопросов. В коротком уличном интервью девушка рассказала, что хотела бы рано выйти замуж и создать семью. Кстати, именно после того интервью, залетевшего в рекомендации в известной соцсети, Данила Якушев увидел Кристину и первым ей написал.

Данила Якушев и Кристина Недураева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На момент знакомства девушке было всего 17 лет. По словам Недуруевой, между ней и Данилой случилась любовь с первого взгляда. Через два месяца влюбленные представили друг друга родителям, а за месяц до 18-летия Кристины они стали жить вместе.

В декабре 2025 года актер красиво сделал возлюбленной предложение во время поездки на Алтай: встав на одно колено, он преподнес кольцо на Священной горе.

В соцсетях развернулись споры и по поводу разницы в возрасте влюбленных, и по поводу их разного социального статуса. Фанатки Якушева завидуют и нападают на Кристину из-за отсутствия образования и профессии маникюрщицы. Достается и самому Данилу, которого называют дедушкой, а Кристину его внучкой. Однако, Якушева подобные замечания мало волнуют. В свои 40 лет он в прайме. Актер ссылается на Италию, где в 40 лет мужики только уезжают от мамы. Кстати, Кристина в настоящее время работает директором своего звездного мужа.

Павел Табаков влюбился в своего пиар-директора

Как и многие коллеги по цеху, 31-летний Павел ранее встречался преимущественно с актрисами. У сына Табакова были романы с Марией Фоминой и Софьей Синицыной, которая родила ему дочь Мию. Однако, свое счастье Павел нашел с девушкой, которая на шесть лет его старше и к его профессии имеет лишь опосредованное отношение. Он влюбился в своего пиар-директора Ксению Ермоленко.

Павел Табаков и Ксения Ермоленко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ермоленко — продюсер и PR-директор. По образованию психолог и социальный педагог (окончила МПГУ), также училась хореографии и искусству. В профессиональной биографии Ксении — работа менеджером диджея Ефима Гинзбурга, агентом актрисы Марии Фоминой, продюсером Анны Чиповской. Сейчас она работает PR-директором самого Павла Табакова и его продюсером

Роман Табакова и Ермоленко начался ещё в 2021 году — тогда пара впервые вместе появилась на публике на фестивале «Кинотавр». Долгое время они не афишировали отношения, но с 2025 года стали открыто выходить в свет вместе и публиковать совместные фото из путешествий. Пара побывала в Риме, Париже, на Мальдивах.

Павел Табаков говорил в интервью, что готов жениться и снова стать отцом. Еще он рассказывал, что у них с Ксенией такая же сильная любовь, как была у его родителей — Олег Табакова и Марины Зудиной. По слухам, будущая свекровь одобрила выбор сына. Также Ксению уже познакомили с дочерью Павла Мией от актрисы Софьи Синицыной. Так что осталось дождаться только свадьбы.