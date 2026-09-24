Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, вот Кремль еще вчера вечером оперативно отреагировал на приглашение Владимира Путина на саммит «Двадцатки». Видимо, там будет двусторонняя встреча Путина и Трампа. Какая может быть повестка, и какое место в ней займет урегулирование украинского конфликта?

- Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 24 сентября, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение, и оно будет проработано и затем согласовано.

Песков считает преждевременным говорить о поездке Путина на G20 Говорить о встрече Путина и Трампа на саммите G20 в США преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

И будет принято соответствующее решение.

- Вы сказали - идет проработка, будет проработано… А учитываться будут ли в ходе этой проработки возможные гарантии, и в чем они должны состоять? Если учесть, что через два года может смениться хозяин Белого дома?

- Не понял вопроса, - сказал Песков. - Гарантии чего?

- Гарантии принятых решений. - продолжил я. - (Если речь пойдет об урегулировании кризиса на Украине…)

- Одно дело - это электоральный цикл в США, другое дело совсем - это участие России в «Большой двадцатке».

Оно может быть или на высшем уровне, или на уровне пониже, на рабочем уровне.

Но в любом случае Россия имеет в виду максимально эффективно продолжать свое участие в работе «Двадцатки» и всех форумов, которые проходят.

- Спасибо, Дмитрий Сергеевич.

- Пожалуйста…

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