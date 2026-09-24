Мама Сергея Соседова тяжело переживает утрату: «Мы со старшим сыном не могли поверить в его смерть...»

Сергей Соседов с мамой Антониной Петровной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Скоропостижную смерть музыкального критика, телеведущего Сергея Соседова обсуждает сегодня весь шоу-бизнеса. 58-летнего Соседова многие уважали, кто-то обижался из-за острой критики — но знали его все. Сегодня звезды эстрады пишут, что знали Соседова разным — ярким, громким, начитанным, эрудированным человеком, неоднозначным, не похожим на других, настоящим, скромным, вежливым, профессионалом, который не стеснялся критиковать звезд в лицо, а не за спиной.

Сергей Соседов жил с мамой Антониной Петровной, которой сейчас тяжелее всего. Музыкальный критик умер в день рождения своего отца Василия Матвеевича, который ушел из жизни 17 лет назад в возрасте 79 лет после онкологического заболевания.

РОДСТВЕННИКИ СЕРГЕЯ СОСЕДОВА

Сайт KP.RU выразил соболезнования маме Сергея Соседова, понятно, что Антонина Петровна тяжело переживает утрату: «Сначала не поверила. Такое горе страшное. Мы с Вовой не могли поверить...»

66-летний Владимир Соседов — старший сын Антонины Петровны и брат музыкального критика. У Владимира (инженера как и мама) и его жены двое взрослых детей (сын Алексей и дочь Наталья) — Сергей с племянниками общался, отношения в семье были прекрасные, просто родные не хотели публичности.

Почему-то пишут, что маме Соседова 88 лет. Антонине Петровне в этом году исполнится 90 лет, но, несмотря на возраст, она оставалась энергичной пожилой женщиной — с ясным умом, активна — готовила для сына завтрак каждое утро. Отец Соседова работал в отделе милиции по охране метрополитена, умер 16 лет назад — у Василия Матвеевича был рак легких.

Сергей Соседов с мамой Антониной Петровной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

ПРИЧИНА СМЕРТИ СЕРГЕЯ СОСЕДОВА

Пока родные не видели заключение о смерти, но им сообщили, что Сергей упал на лестнице в гостинице, сильно ударился головой — перелом основания черепа, кровоизлияние в мозг, гематома, отек мозга... Быстрая госпитализация, но травма была тяжелая, врачи оказались бессильны — Сергей Соседов умер во время операции. Решение об операции принимал консилиум врачей.

Несчастный случай произошел 23 сентября в городе Нерюнгри, куда Соседов приехал, чтобы возглавить 25 сентября жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026». Минувшей весной Соседов был в жюри этого же конкурса, но в другом регионе «Жемчужина Юга 2026», в Геленджике, в марте.

Сергей долетел до Благовещенска 22 сентября, а оттуда доехал до Нерюнгри (700 км). Поселился в гостинице, утром 23 сентября спускался на завтрак, упал… Разница во время с Москвой — плюс 6 часов, поэтому печальная новость дошла до родных Соседова только вечером.

ИМУЩЕСТВО СЕРГЕЯ СОСЕДОВА

Сергей Соседов жил в Москве с мамой в двухкомнатной квартире площадью 57 кв м. Это — родительская квартира. В свободное время критик ездил на электричке в деревню Митяево, что в 100 км от столицы — на дачу: скромный домик и 8 соток. Дача тоже родительская. К маме Сергей переехал после смерти отца, до этого жил на съемной квартире. На собственную недвижимость не накопил, его сбережения (заработки из «нулевых» в размере 11 млн. руб.) «сгорели», когда у банка, где они хранились отозвали лицензию — смог вернуть только сумму страхового возмещения 1,4 млн. руб. Все заработки последних лет Сергей Соседов инвестировал в ценные бумаги, депозиты. Рассказывал, что консультировался с финансовым экспертом — куда выгоднее вкладывать сбережения.

Но Соседов и не стремился съехать от мамы — вдвоем им было комфортно, ссор не случалось. Сергей говорил о маме: «Я избалован заботой мамы. Считаю, что это подарок судьбы. От нее идет добро, она удивительная!»

Все сбережения Сергея Соседова унаследует его единственный наследник первой очереди — мама.

Соседова мама ждала дома 28 сентября. Скорее всего, что в эту дату пройдут похороны — сейчас не известно, когда тело Сергея Соседова доставят в Москву. Похороны Соседова пройдут на Перепечинском кладбище в Подмосковье, где похоронен его отец.

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