"Их уши и ноги не должны быть отрезаны": что написано в первом мирном договоре 3400-летней давности

Глиняная табличка с фрагментом мирного договора Хеттии и Древнего Египта

Во время раскопок в Хаттусе - древней столице Хеттского царства – обнаружена глиняная клинописная табличка с фрагментом текста мирного договора, который заключили в 1269 году до нашей эры фараон Рамзес II и хеттский царь Хаттусили III, сообщило министерство культуры и туризма Турции, на территории которой – в провиции Чорум в 145 км от Анкары - находятся руины Хаттусы.

Договор, подписанный лидерами двух сверхдержав древнего мира, считается первым в истории человечества из числа известных и зафиксированных.

Большую часть египетско-хеттского договора, который часто называют Кадешским соглашением, археологи обнаружили еще в начале XIX века – прочли на стенах храма в Фивах (сейчас это египетский Луксор). В начале ХХ века нашлись и клинописные фрагменты.

«Он мне брат, и он в мире со мной; и я ему брат, и я навсегда в мире с ним», - записали правители после кровопролитной битвы у города Кадеш на территории современной Сирии, в которой никто из них так и не одержал верх, хотя народу положили несметное количество.

Ворота в Хаттусу – метрополию хеттов, гна территории которой нашли клинописную табличку с фрагментом первого в истории мирного договора

Рамзес и Хаттусили, видимо поняв, что дальнейшее уничтожение своих подданных лишено здравого смысла, решили, что «всегда будут находиться в состоянии мира и братства».

В обнаруженном ныне фрагменте идет речь о договоренности возвращать на родину политических эмигрантов и беженцев. И об обязательстве гуманно к ним относиться:

«Их язык и глаза не должны быть вырваны; их уши и ноги не должны быть отрезаны; их дома с их женами и детьми не должны быть разрушены», - доброжелательно отмечено в договоре.

Египет и Хеттия также пообещали защищать свои страны от нападения внешних врагов и помогать подавлять внутренние восстания.

Хеттское царство и Древний Египет граничили во время битвы у Кадеша

ООН древний договор нравится. Его медная копия сейчас выставлена на видном месте в Конференц-центре Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

«Этот международный договор гарантирует вечную дружбу, прочный мир, территориальную целостность, ненападение, экстрадицию и взаимопомощь. Обязательства, содержащиеся в этом договоре, аналогичны идеалам Организации Объединенных Наций», - отмечено в заявлении ООН.

СПРАВКА KP.RU

Броня крепка и колесницы наши быстры

Хетты – индоевропейский народ. Хеттская империя или Хеттское царство, оно же Хатти или просто Хеттия, существовала на территории современной Турции, Сирии и Ирака на полуострове Анатолия в XVIII-XII веках до нашей эры. В период расцвета царство не уступало по мощи Древнему Египту и Вавилонскому царству.

У Хеттии была грозная армия, вооруженная железным оружием. Хетты одними из первых научились выплавлять и обрабатывать железо в то время, как соседи все еще размахивали бронзовыми мечами.

Хетты укрепляли броней свои колесницы, которыми управляли экипажи из трех воинов - кучера, щитоносца и лучника. Или копейщика.

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