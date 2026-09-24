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Политика24 сентября 2026 11:00

Трамп перехитрил Зеленского: авантюра США по ракетам для Украины не изменит положение дел ВСУ

Конструктор Артемьев назвал авантюрой решение США о ракетах для Украины
Виктор БАРАНЕЦ
Трамп «в натуральном виде» ракеты Зеленрскому не дал, но пообещал лицензию на их производство

Трамп «в натуральном виде» ракеты Зеленрскому не дал, но пообещал лицензию на их производство

Фото: REUTERS.

Какое оружие Зеленский уже долгое время выклянчивает у США и других стран НАТО? Правильно – ракеты для зенитных ракетных комплексов «Пэтриот». Трамп «в натуральном виде» эти ракеты ему не дал, но пообещал лицензию на их производство. А тут случился облом – фирма «Боинг» (выпускающая головки самонаведения для этих ракет) уперлась рогом: нельзя, это секретное изделие. Можно схлопотать уголовное дело. И Трамп включил заднюю. Американские военно-промышленные деловары были в трауре, - лопнула мечта получить миллиарды долларов на украинской сделке.

И тогда ушлые парни из американской оборонки зашли с другой стороны – подбросили и Белому дому и Госдепартаменту экзотичную и сенсационную идею – наладить выпуск американских ракет для зенитных комплексов С-300 и БУК (на вооружении ВСУ эти еще советские изделия пока есть, а ракеты практически кончились).

Там поинтересовались: цена вопроса и кто будет платить? Им ответили: сделка потянет на $2,68 миллиарда, а платить будет (как и требует «директор страны») Европа вскладчину с американским фондом финансирования иностранных военных закупок, созданным еще при администрации Джо Байдена.

Ударили по рукам. Шустро передали документы в Госдеп (18 сентября 2026-го). И вот уже в американских газетах замелькал заголовок: «США одобрили продажу Украине средств ПВО на $2,68 млрд».

Уже появился на свет совместный американо-украинский проект по производству ракет для украинских С-300 (предполагаемый темп производства - 100–200 изделий в год). Но все это пока лишь планы. А что думают об этой сделке российские специалисты? Я задал такой вопрос конструктору, ветерану концерна «Алмаз-Антей», кандидату технических наук Владимиру Артемьеву. И получил такой ответ:

- Решение американцев и украинцев наладить совместное производство ракет для S-300 и GAM-67 похоже на авантюру. Это невероятно сложный, муторный и долгий процесс – полтора-два года. Для выпуска этих клонов надо переналаживать и модифицировать старые пусковые установки, системы управления, проводить многократные испытания. Там сотня проблем. Есть, например, техническая сердцевина затеи: чтобы западная ракета встала в советский контур, надо переводить команды с одного языка на другой.

Есть и такая проблема - функциональное замещение. Новая ракета должна быть совместима с уже стоящими на вооружении пусковыми установками. А это потребует замены узлов. Или воспроизведение прежней конструкции с переделанной системой управления или боевой частью. А совместимость ракеты с пусковой установкой ещё не означает совместимость со всем боевым контуром — с радаром подсвета, системой управления огнём, каналами связи. И что в итоге может выйти? Авторы этой авантюрной идеи деньги получат, а результат окажется нулевой. Причем, из этих $2,68 миллиарда свой куш получат те, кто проталкивал эту идею. Закон США о лоббировании не отменен. Но даже если допустить, что проект через полтора-два года заработает, положение ПВО ВСУ на фронте вряд ли изменится.

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