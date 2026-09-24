Трамп перехитрил Зеленского: авантюра США по ракетам для Украины не изменит положение дел ВСУ

Трамп «в натуральном виде» ракеты Зеленрскому не дал, но пообещал лицензию на их производство Фото: REUTERS.

Какое оружие Зеленский уже долгое время выклянчивает у США и других стран НАТО? Правильно – ракеты для зенитных ракетных комплексов «Пэтриот». Трамп «в натуральном виде» эти ракеты ему не дал, но пообещал лицензию на их производство. А тут случился облом – фирма «Боинг» (выпускающая головки самонаведения для этих ракет) уперлась рогом: нельзя, это секретное изделие. Можно схлопотать уголовное дело. И Трамп включил заднюю. Американские военно-промышленные деловары были в трауре, - лопнула мечта получить миллиарды долларов на украинской сделке.

И тогда ушлые парни из американской оборонки зашли с другой стороны – подбросили и Белому дому и Госдепартаменту экзотичную и сенсационную идею – наладить выпуск американских ракет для зенитных комплексов С-300 и БУК (на вооружении ВСУ эти еще советские изделия пока есть, а ракеты практически кончились).

Там поинтересовались: цена вопроса и кто будет платить? Им ответили: сделка потянет на $2,68 миллиарда, а платить будет (как и требует «директор страны») Европа вскладчину с американским фондом финансирования иностранных военных закупок, созданным еще при администрации Джо Байдена.

Ударили по рукам. Шустро передали документы в Госдеп (18 сентября 2026-го). И вот уже в американских газетах замелькал заголовок: «США одобрили продажу Украине средств ПВО на $2,68 млрд».

Уже появился на свет совместный американо-украинский проект по производству ракет для украинских С-300 (предполагаемый темп производства - 100–200 изделий в год). Но все это пока лишь планы. А что думают об этой сделке российские специалисты? Я задал такой вопрос конструктору, ветерану концерна «Алмаз-Антей», кандидату технических наук Владимиру Артемьеву. И получил такой ответ:

- Решение американцев и украинцев наладить совместное производство ракет для S-300 и GAM-67 похоже на авантюру. Это невероятно сложный, муторный и долгий процесс – полтора-два года. Для выпуска этих клонов надо переналаживать и модифицировать старые пусковые установки, системы управления, проводить многократные испытания. Там сотня проблем. Есть, например, техническая сердцевина затеи: чтобы западная ракета встала в советский контур, надо переводить команды с одного языка на другой.

Есть и такая проблема - функциональное замещение. Новая ракета должна быть совместима с уже стоящими на вооружении пусковыми установками. А это потребует замены узлов. Или воспроизведение прежней конструкции с переделанной системой управления или боевой частью. А совместимость ракеты с пусковой установкой ещё не означает совместимость со всем боевым контуром — с радаром подсвета, системой управления огнём, каналами связи. И что в итоге может выйти? Авторы этой авантюрной идеи деньги получат, а результат окажется нулевой. Причем, из этих $2,68 миллиарда свой куш получат те, кто проталкивал эту идею. Закон США о лоббировании не отменен. Но даже если допустить, что проект через полтора-два года заработает, положение ПВО ВСУ на фронте вряд ли изменится.

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