Мосты через века: состоялась презентация книги Антонио Фаллико «Россия и Италия. С древних времён до Петра Великого»

Антонио Фаллико — человек, который уже больше полувека связан с Россией. Фото: Валерий ЧУМАКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Главном штабе Государственного Эрмитажа прошла презентация книги профессора Антонио Фаллико об истории взаимоотношения итальянцев и русских с древнейших времен «Россия и Италия. С древних времён до Петра Великого».

Антонио Фаллико — человек, который уже больше полувека связан с Россией. Банкир, профессор, президент ассоциации «Познаём Евразию» и настоящий друг нашей страны, с 1974 года он регулярно приезжал в Советский Союз, а в начале 1990-х остался здесь жить и работать. В своей новой книге он рассказал об истории связей двух народов, от самых древних торговых путей, до эпохи Петра Великого.

Повествование начинается с далёких времён, когда римляне только начали встречаться со скифами и сарматами в Крыму и Причерноморье. Когда через маршруты торговых караванов возникали первые контакты, и экономические, и социальные, и культурные. Далее в монографии в увлекательной, повествовательной форме рассказывается об истории Киевской Руси, монгольского периода, становления Московского государства. Особое место занимают брак Ивана III и Софьи Палеолог, приезд итальянских архитекторов и мастеров (Аристотеля Фиораванти и других), дипломатические миссии, совместные торговые и даже издательские проекты XVI–XVII веков. Автор смотрит на историю наших стран не по отдельности, а в общей связке, параллельно рассказывая о том, что в одно и то же время происходило в России, и что — в итальянских государствах. В результате получается живая, объёмная картина, в которой и через которую видно, насколько глубоко переплелись судьбы и культура наших народов.

Презентация прошла в рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур. Можно сказать, что началась она на прошедшей прямо перед ней панельной дискуссии «Культура без границ», на которой профессор рассказал о своих взглядах на общее культурное пространство наших народов.

Саму книгу, кроме автора, представляли Директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Владимир Григорьев и кандидат исторических наук, доцент РГГУ и научный сотрудник Института Всеобщей Истории РАН Алессандро Салаконе.

Профессор Фаллико и раньше не раз подчёркивал простую мысль: даже когда политика возводит между народами и странами высокие стены, культура, наука и литература остаются теми мостами, которые соединяют людей. Его исследование — как один из таких мостов, причём построен этот мост на прочном фундаменте исторической достоверности. Поскольку труд основан на строго документальных фактах, при ее написании автор опирался на архивы Милана, Сиены, Венеции и Российский государственный архив древних актов. Многое найденные в них документы опубликованы впервые.

Книга вышла в издательстве «Эксмо». Президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков особо отметил: «Публикуя эту книгу, мы продолжаем традицию культурного диалога между Россией и Италией и надеемся, что она станет важным вкладом в понимание того, насколько глубоки и неслучайны наши исторические связи». И это только первый том большой серии, работа над которой продолжается. И это радует. Потому что история наших связей с Италией действительно глубокая и тёплая. А когда о ней рассказывает человек, который сам является олицетворением этой связи и который всеми силами связь эту поддерживает, повествование получается особенно искренним и интересным.

Поэтому нам хочется сказать искренне спасибо профессору Фаллико и выразить надежду, что ждать следующего тома придётся недолго.

Книга Антонио Фаллико «Россия и Италия. С древних времён до Петра Великого» Фото: Валерий ЧУМАКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Слово автору

Профессор Фаллико рассказал нам, как и почему он взялся за создание своего труда:

– История многовековых отношений России и Италии чрезвычайно богата, но, как оказалось, не систематизирована. Моя книга направлена на то, чтобы попытаться восполнить этот пробел. С этой целью я работал в архивах двух стран, нашёл много интересных документов, особенно итальянских, которые до сих пор не находились в научном обороте.

Я постарался не только подробно описать процесс становления и развития экономического, политического и культурного диалога между Италией и Россией на протяжении столетий. Цель монографии - взглянуть на историю взаимосвязей между двумя странами и народами не как на изолированный процесс, а как на часть большого европейского диалога, описать, как закладывался фундамент отношений, определивших облик современной цивилизации. В наше время мне это кажется особенно актуальным».