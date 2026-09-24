Звезда «Реальных пацанов» Селиванов расписался с матерью своего сына в московском МФЦ: дату выбрали с астрологом

23 сентября пара расписалась в одном из московских МФЦ Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Актер и певец Владимир Селиванов (VAVAN), известный по сериалу «Реальные пацаны», официально оформил отношения со своей возлюбленной, блогером Александрой. 23 сентября пара расписалась в одном из московских МФЦ, отказавшись от пышной церемонии. О том, как прошел важный для семьи день, супруги рассказали корреспонденту KP.RU.

Владимир Селиванов и Александра планировали прийти на регистрацию вдвоем, однако в итоге к ним присоединились близкие: мама и старший брат актера, а также его дети Даня и Соня. Сам артист признался, что не ожидал такого развития событий.

Селиванов расписался с матерью своего сына Фото: Личный архив.

«Изначально мы хотели прийти на роспись вдвоем в МФЦ - просто поставить подписи и пойти дальше. Но на бракосочетание прилетели моя мама и старший брат - они захотели пойти с нами. Старшие дети - Даня и Соня тоже решили поехать. Так вышло, что этот момент мы разделили не только друг с другом, а еще и с нашими родными. Кстати, сама регистрация получилась довольно долгой: зависла система, и в итоге весь процесс занял около часа. После мы выпили шампанского и отправились на фотосессию», - рассказал Селиванов KP.RU.

Для 41-летнего актера этот брак стал вторым. В апреле 2024 года у Владимира и Александры родился сын Кирилл, а теперь супруги решили официально закрепить отношения. Супруга призналась «Комсомолке», что они с избранником давно ждали этой даты. При этом к выбору дня для регистрации подошли неслучайно: супругам было важно, чтобы в дате присутствовала цифра шесть.

«Мы очень долго ждали этого дня, и для нас это действительно волшебный, важный день. Мы не просто выбрали дату 23.09 - нам нужна была конкретно шестёрка. Да, мы прислушиваемся к астрологам и нумерологам. Не то чтобы мы им безоговорочно верим - мы верим в Бога, но к их советам всё равно прислушиваемся. И, конечно, это большое событие для нашей семьи. Это новый этап, становление нашей семьи, дополнительная дата, которую мы будем отмечать каждый год. Эмоции просто переполняют!» - поделилась Александра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов заявил, что Чеботина достойна большего уважения: все из-за одного поступка певицы