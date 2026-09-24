Нефтегаз, медицина, тотализатор: на чем заработали свои капиталы официальные миллиардеры России

Лидером списка стал бывший совладелец «Лукойла» Леонид Федун. Фото: Global Look Press\Edgar Breshchanov

Журнал «Форбс» (Forbes) составил очередной список самых богатых людей страны. Причем в зачет шли только официальные доходы — те, с которых уплачен налог на доходы физлиц (НДФЛ). Засечная черта налоговых выплат — один миллиард рублей. Кто заплатил государству меньше — сидят на скамеечке запасных.

Но кто же покажет реальные налоги? Это же секрет. Поэтому организаторы исследования собрали данные о бизнесменах, чей личный доход за 2025 год превысил 6,67 млрд рублей. Почему именно столько? Потому что богачи платят, как известно, не 13%, как простые смертные, а 15%. И эти 6,67 млрд как раз и есть тот доход, налог с которого составит один миллиард рублей.

Считали по открытым источникам. Так что указанные суммы — это минимум миллиардерских заработков.

Вадим Швецов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Примечательно, что список год от года тает. В этом году в рейтинг вошли 19 человек, а год назад было 24. То ли беднеют богачи, то ли лучше прячут свои капиталы. Девять человек — новички.

На первых позициях оказались те, кто в 2025 г. продавал свой бизнес. Информация о таких сделках, как правило, оглашается. Так, лидером списка стал бывший совладелец «Лукойла» Леонид Федун, он продал свои 1,45% акций компании. Вадим Швецов обменял на деньги 75% контейнерного терминала во Владивостоке. А основатель медицинской компании «Семейный доктор» Владислав Тимохин сделал то же самое со своими 75% в этой компании…

Леонид Михельсон. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

А самая интересная фигура в рейтинге, если брать с позиций «жизнь, как роман», — это владелец небольшой золотодобывающей компании «Восток» в Якутии Олег Войтович. И дело не в доходах. «В 2022 году Telegram-канал Mash сообщал, что у бизнесмена из Якутии с таким же именем и фамилией (Олег Войтович) в одном из московских ресторанов украли чемодан Louis Vuitton, в котором лежало почти 3 млн рублей», сообщил «Форбс». Живут же люди…

ТОП-10 РОССИЙСКИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЗА 2025 ГОД, млрд руб.

Персона Бизнес Личный доход НДФЛ

Леонид Федун «Лукойл», нефтяной бизнес 94,15 12,19

Леонид Михельсон «Новатэк», природный газ 48,35 7,25

Вадим Швецов «Северсталь», «Соллерс» Металлургия, автомобили 20,62 3,09

Владимир Подвальный «Великолукский мясокомбинат», пищевое производство 20 3

Владислав Тимохин «Семейный доктор», медобслуживание 17,65 2,65

Всеволод Левин «Рашн Коппер Компани Лимитед», добыча меди 13,33 2

Роман Горохов «Рашн Коппер Компани Лимитед», добыча меди 12,94 1,94

Андрей Мысливцев «УК НКС» Winline Коневодство, ставки 12,19 1,83

Вагит Алекперов «Лукойл» нефтяной бизнес 11,7 1,75

Илья Димов «Стройпроектсервис» Грузоперевозки 11,5 1,72

Источник: Forbes

- Рейтинг миллиардеров показывает, что основные доходы у нас по-прежнему дает сырьевой сектор, а не технологический, как в США, например, или в Китае и других странах с сильной экономикой, - прокомментировал ситуацию для KP.RU научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Владимирович Остапкович. - Даже успехи предпринимателей, работающих в производстве продуктов питания и общепите (владелец «Великолукского мясокомбината» Владимир Подвальный, 4-е место, владелец «Вкусно и точка» Александр Говор 18-е место, владелец «Инвест Альянс» Илья Александров, 19-е место — Ред.), тоже по большому счету опираются на сырьевую базу — продукцию агропрома. А вот появление в списке представителей фарминдустрии (владелец фармацевтической компании «Пульс» Эдуард Нетылько, 15-е место — Ред.) — это уже интересно, фарма — это как раз и есть технологии.