Неопределенность вокруг шоу уже привела к судебным разбирательствам. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге по-прежнему заявлены на 10 и 11 октября, но вокруг выступлений американского рэпера сохраняется неопределенность. 24 сентября афиша двух выступлений рэпера снова появилась на сайте российского организатора Say Agency, а также на странице американского агентства Access Opera, которое является партнером тура. При этом ранее петербургские даты исчезали из официального расписания артиста, а у покупателей возникли вопросы с возвратом средств за билеты.

Что известно о концерте Канье Уэста в Петербурге

Изначально Say Agency объявило о двух шоу Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября и открыло продажи. Позднее выяснилось, что между площадкой и организатором не заключен договор аренды. На этом фоне появились и другие вопросы к подготовке мероприятия. В частности, в Сети распространялся документ, из которого следовало, что заявка на проведение концерта якобы не поступала в Комитет по культуре Петербурга. В самом ведомстве позднее поставили под сомнение подлинность бумаги. При этом отсутствие заявки на определенный момент не означало, что ее не могли подать позднее.

18 сентября даты выступлений исчезли с официального сайта тура Канье Уэста. В расписании при этом остались другие города. В Say Agency подтвердили, что афиша пропала, однако не назвали это отменой концертов. По словам гендиректора агентства Анны Субчевой, причиной стала реакция команды артиста на возникшую ситуацию.

24 сентября афиша вновь появилась сразу на двух ресурсах, связанных с организацией тура. Американское агентство Access Opera сообщает, что петербургские выступления сохраняются в календаре на 10 и 11 октября. Российская сторона также снова разместила информацию о шоу.

Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге, запланированный на 10 и 11 октября, оказался под угрозой отмены. Фото: John Palmer/imago stock&people/Global Look Press

Вернут ли деньги за билеты на концерт Канье Уэста

Неопределенность вокруг шоу уже привела к судебным разбирательствам. В российские суды подано шесть исков к организатору концерта на общую сумму более 1,4 миллиона рублей. Три дела зарегистрированы в Москве, два - в Петербурге и одно - в Воронеже.

Ранее один из покупателей потребовал через Выборгский районный суд Петербурга вернуть 18,7 тысячи рублей, потраченных на билет и сервисный сбор. Кроме того, Преображенский районный суд Москвы получил иск покупателя к Say Agency и ООО «Интикетс». Воронежский Центральный районный суд назначил на 7 октября предварительное слушание по делу о защите прав потребителей.

В Say Agency ранее заявили, что деньги за билеты вернут всем зрителям в случае официальной отмены концерта. При этом организаторы должны отдельно сообщить о порядке проведения возврата, если такое решение будет принято. Пока шоу официально не отменено и не перенесено, поэтому, согласно информации от билетного оператора, вернуть приобретенные билеты нельзя. Сейчас они относятся к акционным и являются безвозвратными