Последние кадры с Сергеем Соседовым: скончавшийся музыкальный критик появится в заранее снятом шоу «ВИА Суперстар!»

Всероссийскую известность Соседов получил еще в 90-е Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Телеканал НТВ принял решение не вносить правок в монтаж нового сезона музыкального шоу «ВИА Суперстар!», премьера которого состоится в субботу, 26 сентября. Скоропостижно скончавшийся музыкальный критик Сергей Соседов появится на экране в составе членов жюри вместе с Лерой Кудрявцевой, Стасом Пьехой и Ириной Понаровской.

«Мы оставим все острые моменты - все, как сейчас может показаться, неприятные и неуместные стычки, потому что мы хотим, чтобы он остался в памяти таким, каким он был для нас на самом деле: упрямым и ранимым, слезливым и жестким, абсурдным и справедливым, то есть настоящим, - сообщил ведущий и продюсер проекта Вадим Такменёв. - Мы глубоко убеждены, что сам Сергей хотел бы, чтобы все было именно так».

Кроме того, в день премьеры в рамках итогового шоу НТВ «Центральное телевидение» Сергея Соседова вспомнят его коллеги, также в эфир выйдет сюжет о нем.

58-летний музыкальный критик скончался 23 сентября в командировке в Нерюнгри, куда прибыл для участия в судействе местного конкурса красоты. Соседов упал с лестницы и потерял сознание. Причиной смерти предварительно считают тромбоэмболию легочной артерии.

Грядущий сезон шоу «ВИА Суперстар!» можно назвать международным: впервые в истории проекта в нем примет участие зарубежный участник - легендарный немецкий коллектив «Чингисхан».

«Я вхожу в новый сезон «ВИА Суперстар!» без каких-либо ожиданий и стараюсь ничего заранее не загадывать: кто как споет, у кого получится или нет, кто станет фаворитом. Я встречаю всех так, как будто впервые вижу этих людей, эти коллективы, ничего о них не знаю и не помню. Как исполнят – так и буду оценивать», - говорил Сергей Соседов незадолго до кончины.

Всероссийскую известность Соседов получил еще в 90-е, когда он снимался в ток-шоу «Акулы пера» на канале ТВ-6. Критик славился подчас резкими, но объективными суждениями, что привлекало внимание и вызывало уважение как коллег, так и зрителей.

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