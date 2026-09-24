Дети смогут видеть отца только с согласия матери и в адекватном состоянии: после стрельбы Самойлова намерена ограничить Джигана в родительских правах

Самойлова, которая могла подать и на лишение прав, проявила максимальную лояльность и сжалилась над бывшим мужем Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Буквально на днях стало известно, что еще в июле Джиган в очередной раз слетел с катушек. И на этот раз капитально. На протяжении десяти часов 41-летний Денис Устименко, одетый в стиле Рэмбо и вооруженный гражданским карабином «Сайга 9», удерживал персонал в заложниках и даже стрелял по охраннику. Все это происходило на глазах у детей, которые от ужаса и страха попрятались в шкафах и писали маме Оксане Самойловой. Блогерша экстренно вылетела из Милана в Москву. А Джигана смогли успокоить, хоть и не сразу, бывшие спецназовцы.

За время удержания заложников рэпер обвинил одного из своих охранников в педофилии и прострелил руку и ногу. После того, как Джигана скрутили и усмирили, артиста в принудительном порядке отправили на реабилитацию в элитный центр в Израиле. Известно, что у Дениса есть израильское гражданство.

Джиган в очередной раз слетел с катушек Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Оксана забрала четверых детей, которые, вероятно, совсем не скоро увидят отца. В России Джигану грозит реальный срок лишения свободы до десяти лет (ст. 127 ч. 2 УК РФ «Незаконное лишение свободы» с отягчающими признаками, ст. 213 УК РФ — «Хулиганство»). В настоящее время певец проходит реабилитацию в Израиле и заявляет, что он просто снимал клип…

Тем временем, в СМИ уже успела появиться информация о том, что Оксана Самойлова подала иск на частичное ограничение Джигана в родительских правах. Как нам удалось узнать, заявление действительно поступило в Савеловский районный суд Москвы 24 сентября.

По сути, блогерша, которая могла подать и на лишение прав, проявила максимальную лояльность и сжалилась над бывшим мужем, поведение которого едва ли можно оправдать. В настоящее время речь идет только об ограничении прав на полгода. Вероятно, Оксана надеется, что Денис придёт в себя и исправится. А пока Джиган сможет видеть четверых детей только с согласия их матери, будучи в трезвом и адекватном состоянии.

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