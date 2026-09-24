Елена Ямпольская раскритиковала рекомендации по русскому языку в роддомах Украины

Советник президента РФ, председатель Совета по поддержке русского языка и языков народов России Елена Ямпольская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Елена Александровна, в интернете довольно широко обсуждают новость о том, что в роддомах на западе Украины выдают брошюры с призывами кричать при родах на украинском языке. Могли бы вы, пожалуйста, прокомментировать эту ситуацию?

- Да, спасибо большое…Действительно, несмотря на то, что мы понимаем, что нет таких дурных новостей, которые не могли бы приходить с территории нынешней оккупированной нацистами Украины, но в это, честно говоря, даже не сразу многие поверили, - сказала Елена Ямпольская, отвечая в четверг, 24 сентября, на вопросы журналистов. - Ну, во-первых, потому что сразу вспомнили все фильм «17 мгновений весны». Здесь ситуация, в общем, аналогичная. Это чудовищно. Это еще раз подтверждает, что современная Украина, к сожалению, идет по проторенному нацистскому пути, методы фашистов не меняются.

Это совершенно поразительно, хотя бы потому, что у нас на будущей неделе такая печальная дата, которую мы вместе должны были бы со скорбью вспоминать… Это 85 лет массового расстрела в Бабьем Яру, где сразу более 30 тысяч евреев, живущих в Киеве, были расстреляны. А после этого расстрелы продолжались, и под них уже попадали и русские, и поляки, и украинцы.

До 200 тысяч человек было там уничтожено фашистами за время оккупации… У меня прабабка там была расстреляна. Это общая боль должна была бы быть, но она, к сожалению, не общая.

Тогда, 85 лет назад, когда в оккупированном Киеве расстреливали мирное население, а в те же дни с гигантскими потерями удалось сорвать планы фашистов овладеть Ленинградом… И начиналась в эти же дни Московская битва, тяжелейшая, кровопролитнейшая, долгая… Но все-таки фашисты получили первое поражение в ходе Второй мировой войны, это была именно Московская битва.

Совершенно поразительно… То, о чем вы говорите, это просто не укладывается в голове. Это гестаповские методы.

Кстати, вы наверняка видели, что вчера состоялось очередное заседание Совета безопасности ООН по Украине… И там выступил наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров… И тоже говорил, что свобода использования русского языка не только на освобожденных территориях, на наших исторических, на всей территории Украины является одним из условий урегулирования.

И мы из этого исходили и исходить будем. И именно это может быть положено в основу долгосрочного, длительного, без всяких временных ограничений - мира и станет одним из результатов нашей победы в специальной военной операции.

Действительно, такие методички, насколько я знаю, распространяются в родильных домах Западной Украины. Это чудовищно, но это еще раз показывает всему миру, какой путь выбрал режим, захвативший власть на современной Украине.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛА СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА

Вопрос:

- Методички в роддомах раздают… Тем не менее вчера Зеленский, отвечая на вопрос, когда он приедет в Москву, ответил на чисто русском, на чисто матерном языке… Это значит, что все-таки русский язык на Украине не забыт и не все потеряно?

Ямпольская;

- Так не только не забыт. Я так понимаю, что Украина, как говорит наш президент, это русскоязычная страна. Это так и есть.

Абсолютное большинство населения на Украине (я никогда не говорила «в Украине» и никогда не буду этого делать).

На Украине владеют русским языком, общаются на нем в быту. И мы практически каждую неделю с вами перечисляем все инциденты, когда люди, обычные граждане, страдают из-за этого, облагаются штрафами, некими наказаниями и так далее.

В школах постоянно прессуют детей из-за того, что они разговаривают по-русски на переменах, даже не говоря уже на уроках.

Естественно, конечно…

Мы бы могли сказать, что это человек – анекдот, но, понимаете, анекдот все-таки… Это человек - скверный анекдот.

Там есть предшественник - Мюнхгаузен, который тоже летал на ядре, этот хотел на ракете прилететь. Но тот враль был все-таки безобиден. Этот, конечно, нет. Этот бесноватый, он опасен. Он опасен для всего человечества, этот человек. Я в этом абсолютно убеждена. Поэтому да,согласна с вами.