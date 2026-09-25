У манула Снежаны из Новосибирского зоопарка появился биофарм-опекун

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У четырёхлетнего манула Снежаны, которая живёт в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, появилась компания-опекун. Расходы на полное содержание кошки взял на себя ПРОМОМЕД. Биофармацевтическая компания направит средства на поддержание комфортных условий содержания животного, обеспечение необходимого ухода и важные для её здоровья и качества жизни мероприятия. Участие в проекте опекунства стало продолжением системного подхода к вопросам поддержания здоровья животных. В 2024 году в структуре Группы появилась компания, которая специализируется на разработке и производстве современных ветеринарных препаратов фармацевтического качества.

— Для нас здоровье животных — это не только профессиональная область, но и часть ответственного отношения к миру, в котором мы живём. Манул Снежана — редкое животное, представитель вида, которому нужна особая забота. И одновременно она мама (в этом году у неё родились три котёнка — прим. ред.), для которой сейчас особенно важны ресурсы, стабильность и внимательное сопровождение. Развивая ветеринарное направление, мы видим свою задачу шире создания современных препаратов: нам важно поддерживать инициативы, которые помогают сохранять редкие виды и формируют культуру заботы о животных. Опека над манулом — очень тёплый и при этом значимый для нас проект, объединяющий экспертизу, социальную ответственность и искреннее неравнодушие, — рассказала исполнительный директор «ПРОМОМЕД — Здоровье животных» Ольга Широкова.

Манулы занесены в Красную книгу РФ. Русское географическое общество оценивает их популяцию в пределах трёх тысяч особей. Ещё около полусотни представителей вида находятся в зоопарках по стране.

Компания стала опекуном манула в преддверии осени. Это особый период жизненного цикла этих хищников. Сейчас манулу Снежане предстоит «зажировка» — естественный набор веса к холодному сезону, а весной — «разжировка», то есть постепенное снижение массы тела.

— Мы хорошо понимаем, насколько грамотное сопровождение физиологических циклов и поддержание оптимальной формы важны для качества и продолжительности жизни. У манулов, как и у многих диких животных, большое значение имеют сезонные физиологические циклы. Для благополучия животного важно, чтобы эти процессы проходили правильно и под контролем специалистов, — добавили в пресс-службе компании.

Родители манула Снежаны также живут в Новосибирском зоопарке. А вот её предками были кошачьи, которые в конце 90-х годов содержались в Ленинградском зоопарке. Хотя почти все манулы в других российских зоопарках родились в Новосибирске или происходят от местных животных. Палласовых котов (другое название вида) в столице Сибири разводят с 1995 года.