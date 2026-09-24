После смерти Сергея Соседова звезды переживают: «Что будет теперь с его любимой старенькой мамой?»

Произошел несчастный случай — Соседов шел на завтрак в отеле, упал с лестницы, получил тяжелую травму. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие звезды выражают соболезнования близким Сергея Соседова, который скончался на 59-м году жизни. Произошел несчастный случай — Соседов шел на завтрак в отеле, упал с лестницы, получил тяжелую травму. Есть версия, что падение мог спровоцировать тромб. Решение об операции после тяжелой травмы головы (перелом основания черепа, кровоизлияние в мозг, гематома, отек мозга) принимал консилиум врачей. Сергей Соседов умер во время операции 23 сентября в 22:45 по дальневосточному времени, он прилетел в Якутию, чтобы работать в составе жюри конкурса.

Сергей Соседов жил с мамой, которой в этом году исполняется 90 лет, сейчас рядом с ней старший сын, его дети. Звезды вспоминают Соседова сегодня — Дмитрий Маликов и Татьяна Буланова публикуют видео-отрывки из старой и популярной программы «Акулы пера», где он задавал им «острые вопросы». Многие общались с ним в его новых проектах на ТВ, в Сети, часто звали на концерты...

Сергей Жуков: «Мы все знали Сережу Соседова разным: ярким, громким, где-то неоднозначным и совсем непохожим на других. Он был невероятно настоящим, глубоким, начитанным, до безумия эрудированным человеком и профессионалом в том, что делал. Знаете, и при всем при этом в жизни он всегда умудрялся оставаться удивительно скромным, чутким и вежливым. Очень больно осознавать, как быстро и непредсказуемо обрывается жизнь. Огромная утрата для всех, кто его знал и ценил. Сережа, спасибо тебе за твое особое видение мира, за твой талант и за свет, будем помнить тебя всегда. Покойся с миром, дорогой наш друг...»

Григорий Лепс: «Ушел из жизни Сергей Соседов. Мы общались, дискутировали, обменивались мнениями о музыке. Он всегда был честным, ярким и неравнодушным человеком. Очень жаль. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память...»

Лолита: «Сереженька, сколько теплых разговоров ночами.. Сколько искренних слез, сколько всего в твоей короткой жизни осталось за кадром. Меня всегда еще восхищала твоя забота о маме. Мама, давшая сыну любовь и образование, которым он блистал. Сережа, ты сделал себя сам. Ты был очень индивидуальным! Тебя больше любили, но и путь твой был тернистым. Царства Небесного... Что будет теперь с его любимой старенькой мамой...»

Дмитрий Маликов: «Вот так спускаешься по лестнице, падаешь случайно и все… Сергей Соседов ушел из жизни. Он всегда задавал самые сложные, самые неудобные вопросы без стеснения и страха. Мои искренние соболезнования родным и близким».

Шура (Александр Медведев): «Эх, Серега, Серега! Ну как же так, еще жить да жить… Сколько же у нас было приключений за эти 28 лет. Ты всегда был беспристрастен, ты никогда не был безразличен к чему-либо, к кому-либо. Теперь приставка «без» обрела другой смысл. Дальше будет «без тебя», но ты останешься в сердце каждого вот таким неординарным, веселым, умным, искренним, чудоковатым, добрым — у каждого свой Сергей Соседов. Ты всегда отстаивал свою точку зрения, нравилось кому-либо или нет, ты был непреклонен. И ты молодец, всегда умел держать интригу и делать шоу».

Зара: «Мой друг, мой дорогой Сергей… Недавно ты приходил на мой концерт в Зарядье, твоя поддержка всегда была для меня так бесценна. Я до слез радовалась каждому твоему слову, ведь ты умел слышать и чувствовать музыку глубже многих, и в твоей оценке всегда была правда — без прикрас. Ты был из тех, кто не прячет свою душу. Она у тебя была словно обнаженной — искренней, светлой, без фальши. Это огромная утрата для всего музыкального мира. Ты был таким неповторимым и при этом таким родным для всех, кто тебя знал. Плачу, больно, огромная потеря для всех нас. Светлая память тебе, дорогой мой Сергей».

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