Скандал вокруг короля Карла III: брат принцессы Дианы рассказал о его грязной тайне

Брат принцессы Дианы рассказал о романе* Карла III с камердинером Фото: REUTERS.

Брат принцессы Дианы поставил Букингемский дворец в неудобное положение. В только что вышедших скандальных мемуарах «Лебединая песня: Диана, сестра моя» Чарльз Спенсер вспоминает, что незадолго до развода сестра обескуражила его признанием: «Мой муж влюблен в своего камердинера»*. Имя мужчины Диана не назвала, но в Британии многие сразу вспомнили Майкла Фосетта, одного из близких помощников принца Чарльза, пишет Daily Beast.

Разговор, по словам Спенсера, произошел за обедом в лондонском ресторане San Lorenzo. Диана предупредила брата, что собирается разводиться. Он попытался отговорить ее, но в ответ услышал новость о камердинере. Сам Спенсер при этом не утверждает, что ему доподлинно известно о романе Чарльза с мужчиной, - он лишь пересказывает слова сестры.

На самом деле слух о нетрадиционной ориентации* будущего монарха активно обсуждался на всех английских кухнях в 90-е. Букингемский дворец публично отрицал любые наветы, а личный секретарь Чарльза Майкл Пит подчеркивал, что принц не был геем* или бисексуалом*.

Книга мемуаров «Лебединая песня: Диана, сестра моя» Фото: REUTERS.

Майкл Фосетт занимал особое место при принце Чарльзе. Он начал работать во дворце в 1981 году и постепенно занял пост его личного камердинера и ближайшего помощника. Хорошо известно, что после того, как Чарльз сломал руку во время игры в поло, Фосетт выдавливал хозяину зубную пасту на щетку и готовил полотенце после ванны.

Принято считать, что запустил слух другой камердинер - Джордж Смит. Он рассказывал, что якобы стал свидетелем некого инцидента сексуального характера с участием члена королевской семьи и его слуги*. Фосетт через суд добился запрета на то, чтобы его имя фигурировало в подобных обвинениях. А секретарь принца Пит подверг сомнению слова Смита, рассказав журналистам, что тот страдает посттравматическим стрессовым расстройством и ранее был алкоголиком.

Несмотря на скандал, Фосетт оставался рядом с Чарльзом. В 1998 году он покинул пост после жалоб других придворных на то, что камердинер принца самоуправствует и запугивает дворцовых слуг.

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер Фото: REUTERS.

Вскоре Майкл вернулся, но 2003-м был вынужден вновь подать в отставку. Его обвинили в том, что при реализации подарков, полученных членами королевской семьи (да, такие подарки Виндзоры частенько продают), он присвоил часть прибыли. Однако внутреннее расследование не нашло финансовых нарушений, и придворный был оправдан.

В 2018 году Фосетт возглавил благотворительный фонд Чарльза Prince's Foundation (ныне King's Foundation), но в 2021-м ушел и оттуда из-за очередного скандала. Пошли слухи, что ушлый господин собирал пожертвования в фонд в обмен на обещания королевских наград.

По данным издания, Фосетт не пришелся по нраву Камиле Паркер Боулз и она настояла, чтобы его не было в ближайшем окружении короля. Карл сильно расстроился, но просьбу исполнил.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.