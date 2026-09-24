«Решение суда есть. А деньги где?»: Оксана Почепа высказалась по делу Долиной

Певица Оксана Почепа Фото: личный архив.

Певица Оксана Почепа, известная как Акула, в разговоре с KP.RU высказалась о поступлении Люси Чеботиной в Академию имени Гнесиных и истории с Ларисой Долиной, которой удалось отсудить у мошенников 114 млн рублей. Артистка также рассказала, почему сама не исключает возвращения к учебе, как справляется с осенней хандрой и почему больше не считает выход на сцену после болезни доказательством профессионализма.

Оксана Почепа поддержала решение певицы Люси Чеботиной продолжить образование. По мнению артистки, даже состоявшемуся артисту полезно расширять профессиональные знания и искать новые грани в творчестве.

«Слушайте, мне кажется, здесь как раз хороший пример того, что в профессии всегда есть куда расти. Люся уже состоявшаяся артистка, но сейчас идет дальше, чтобы расширить свои знания, отточить мастерство и, возможно, открыть для себя какие-то новые грани в музыке», - сказала Акула.

Сама Почепа тоже рано начала гастролировать, однако продолжала учиться в обычной и музыкальной школе. «Так что я Люсю здесь скорее понимаю. Если человек чувствует, что ему хочется углубиться в профессию, получить новые знания и посмотреть на себя с другой стороны, почему нет. А как эти знания проявятся в ее музыке, со временем увидим. Диплом сам по себе ничего артисту не гарантирует, но новые знания и новый опыт точно лишними не бывают», - отметила певица.

При этом Почепа не исключает, что сама когда-нибудь снова станет студенткой. Пока поступать она не планирует, однако готова вернуться к этому вопросу в будущем: «Мне интересно узнавать новое. Хуже всего для артиста, мне кажется, однажды решить, что его уже нечему учить».

Отдельно Оксана высказалась о ситуации с Ларисой Долиной, которой удалось отсудить у мошенников 114 миллионов рублей. Почепа обратила внимание на то, что наличие решения суда еще не означает фактического возвращения денег.

«Решение суда есть. А деньги где? Вот в этом для меня и главный вопрос всей этой истории. Можно увидеть в решении сумму 114 миллионов и все равно не понимать, получишь ты эти деньги в реальности или нет. Причем сама Лариса Александровна уже сказала, что не верит, что с ней смогут полностью рассчитаться. Пока человеку реально не вернули то, что у него забрали, для него эта история не закончилась. Поэтому очень хочется, чтобы здесь точку поставила не бумага, а возвращенные деньги», - сказала певица.

Говоря о собственном рабочем графике, Почепа призналась, что в среднем проводит за делами около 16 часов в день. При этом артистке сложно определить, где заканчивается работа: после концерта остаются дорога, саундчек, репетиции, интервью и организационные вопросы. «И вот научиться вовремя остановиться для меня сложнее, чем начать работать. Потому что всегда остается ощущение, что еще что-то можно доделать, придумать, записать. Так что свои 16 часов я точно не ставлю никому в пример. Просто у меня сейчас такой ритм», - объяснила Акула.

Осенняя хандра, по словам певицы, тоже не успевает сильно на нее повлиять. Большую часть времени занимают семья, маленький ребенок, съемки и музыка. «Мне вообще часто говорят, что надо остановиться, замедлиться, отдохнуть. А у меня почему-то наоборот. Если я долго сижу и начинаю прислушиваться к плохому настроению, оно только сильнее разрастается. Меня спасает работа. Начинается музыка, репетиция, какой-то новый процесс, и все, голова уже занята другим. Кто-то осенью спасается пледом. Я спасаюсь делами. Может быть, психологи со мной поспорят, но у меня работает именно так», - рассказала артистка.

При недомогании Почепа старается до последнего не брать больничные. Еще в начале карьеры она привыкла к тому, что концерт состоится независимо от самочувствия. Певица вспомнила, как однажды вышла на большой концерт Сергея Жукова всего через четыре дня после операции. «Но тогда мне это не казалось чем-то из ряда вон. Есть сцена, есть зрители, значит, ты выходишь», - призналась Акула.

Со временем отношение к работе у певицы изменилось. Теперь она не считает выход на сцену в любом состоянии показателем профессионализма и признается, что не хочет делать из собственного здоровья доказательство преданности профессии. «Мы почему-то любим истории про артистов, которые вышли на сцену с температурой, после больницы, после операции. Все говорят: вот это характер. А я теперь думаю: а точно этим надо восхищаться? Я сама через это прошла. Поэтому если могу работать, работаю. Но делать из собственного здоровья доказательство того, насколько ты предан профессии, я больше точно не хочу», - подчеркнула Оксана Почепа в разговоре с KP.RU.

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