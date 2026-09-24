Оксана Самойлова долго решалась на развод с Джиганом Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Только близкие знают как долго Оксана Самойлова решалась на развод — ее семейная жизнь дала трещину еще шесть лет назад, сразу после рождения четвертого ребенка. Когда блогер Самойлова в конце прошлого года подала иск о расторжении брака с Джиганом, тогда же усилила личную охрану (телохранители сопровождали ее повсюду), так женщина боялась реакции мужа. Ранее Джиган (Денис Устименко) неоднократно проходил лечение от зависимостей в реабилитационных центрах США, России, а теперь и Израиля. Мужчина однажды сам рассказывал в интервью, как прятался по ночам от «снайперов» и даже утопил свой телефон в океане, потому что думал, что за ним следят, преследуют…

Несмотря на то, что по брачному договору большая часть имущества принадлежала Самойловой, она не стала спорить в суде — и отдала Джигану половину недвижимости, только чтобы поскорее оформить развод.

Место проживания несовершеннолетних детей с одним из родителей в суде не устанавливали (это тоже было требование отца), решили, что дети по желанию могут жить и с мамой, и с папой. На алименты Самойлова не подавала.

СТРЕЛЬБА ДЖИГАНА: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА 24 СЕНТЯБРЯ 2026

Теперь все изменилось. По сообщениям в СМИ, Джиган в начале июля текущего года повел себя неадекватно, устроив настоящий кошмар для домашних. Сообщалось о ЧП в его загородном доме, и если данные подтвердятся, тогда станет понятно, что 41-летний мужчина не умеет себя контролировать, у него опять мания преследования, он стрелял в домашний персонал…

В описаниях ЧП в подмосковном доме, сообщается, что Джиган стрелял, держал в страхе домашних, а дети в это время пряталась в шкафах. Сейчас рэпер в Израиле, он находится уже второй месяц в частном реабилитационном центре, который специализируется на лечении от алкогольной, наркотической, игровой зависимости.

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган были женаты с 2012 года, развод оформили в 2026 году. У пары четверо детей: 14-летняя Ариэлла, 11-летняя Лея, 9-летняя Майя, 6-летний Давид. Первый раз на развод Оксана подала в 2020 году, но потом заявления забрала — муж лечился, обещал, что изменится. Но ЧП повторялись, поэтому Оксана Самойлова решилась на развод. Теперь Самойлова намерена оградить детей от больного отца, и требует ограничить его в родительских правах.

Сегодня у каждой из сторон своя версия происходящего.

Джиган в начале июля текущего года повел себя неадекватно, устроив настоящий кошмар для домашних. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ВЕРСИЯ ДЖИГАНА И ЕГО АДВОКАТА О СЕМЕЙНОМ КОНФЛИКТЕ

Интересы Джигана в судебном процессе по разводу представлял адвокат Сергей Жорин. Сейчас он продолжает представлять интересы музыканта. После того как появилась информация о том, что Джиган устроил дебош со стрельбой — певец представил версию для СМИ: он снимал клип. А когда стало известно, что 24 сентября адвокат Оксаны Самойловой подала иск об ограничении Джигана в родительских правах, тогда адвокат Сергей Жорин усилил позицию клиента своим мнением.

Адвокат Джигана Жорин написал в соцсетях: «Все это очень похоже на своеобразную информационно-артиллерийскую подготовку к предстоящему судебному процессу и попытку заранее сформировать негативное общественное мнение. Хочется надеяться, что эта попытка оказать давление на суд и правоохранительные органы в целях решения семейного спора, не увенчается успехом. Надеюсь, что сотрудники правоохранительных органов спокойно и объективно оценят факты, не поддаваясь на информационное давление и многочисленные вбросы. Точно так же уверен, что и суд будет руководствоваться исключительно доказательствами и законом, а не заголовками в СМИ. И особенно жаль, что история развода, которая начиналась цивилизованно, с уважением друг к другу и без публичного выяснения отношений, постепенно скатилась в привычную для шоу-бизнеса желтую фактуру. Подленько конечно атаковать бывшего когда он проходит курс лечения. Но с тактической точки зрения все логично».

Правоохранительные органы после публикаций в СМИ проведут проверку, чтобы установить обстоятельства происшествия, на этом основании будет дана правовая оценка действиям рэпера. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы за хулиганство, а возможно и по другим статьям — покажет проверка.

Адвокаты помогли и Джигану сформулировать грамотно свое мнение: «Стало понятно для чего в последние дни появлялись громкие публикации. Это очень похоже на своеобразную информационную артиллерийскую подготовку к предстоящему судебному процессу и попытку заранее сформировать негативное общественное мнение...»

Адвокат рэпера говорит: «Утверждения о том, что Джиган якобы кому-то угрожал и тем более представляет опасность для детей, не соответствуют действительности». Жорин уверен, что проверка не приведет к возбуждению уголовного дела, потому что музыкант закон не нарушал.

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) с детьми Давидом, Майей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ВЕРСИЯ ОКСАНЫ САМОЙЛОВОЙ ПОСЛЕ СТРЕЛЬБЫ ДЖИГАНА

Блогер Оксана Самойлова переживает за безопасность детей, поэтому ее адвокат 24 сентября 2026 года подала иск об ограничении в родительских правах Джигана. В ходе рассмотрения этого иска Самойлова представит доказательства того, что поведение отца угрожает безопасности детей, будут и показания свидетелей. В том числе и о том самом ЧП в июле, и в другие дни. Кроме того, Оксана Самойлова требует определить место проживания детей с ней.

Самойлова просит ограничить отца в правах, а именно, чтобы он мог встречаться с детьми только в состоянии трезвости и адекватности, только после согласия мамы, которая может отказаться от встречи если будет угроза для несовершеннолетних. На данный момент с детьми продолжают работать психологи — после ЧП в июле. Как показала экспертиза: несовершеннолетние получили психотравму, оказавшись в эпицентре происшествия, которое устроил Денис Устименко. Ранее сообщалось, что мужчина кошмарил домашний персонал и даже стрелял в одного из работников.

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